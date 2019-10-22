لا تزال قضية مقتل الشاب محمود البنا، الذي أطلق عليه اسم "شهيد الشهامة"، تشغل الرأي العام في مصر. واستخدم المغردون عددا من الوسوم للمطالبة بجزاء عادل ورادع للجناة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح.

مصدر الصورة Twitter @_Anonnz Image caption الشاب محمود البنا

"شهيد الشهامة"

ومن أبرز الوسوم التي استخدمها المغردون #شهيد_الشهامة_محمود_البنا و #حق_محمود_لازم_يرجع و #القصاص_للشهيد_محمود_البنا .

وطالبت شريحة كبيرة من المغردين "بالقصاص" و"بإعدام الجاني محمد راجح".

كما هاجم العديد من المغردين ثقافة "البلطجة" والأعمال الفنية التي يرون أنها تساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم بين الشباب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ahmad_Youness الشهامه مش ذنب يُعَاقب عليه المتربي

واللي ملوش ضهر ربنا ضهره

واللي متغطي بالظلم عريان

وبعد الحكم العادل ...

في مجرمين اخرين كتير تانيه لازم يتحاسبوا اللي رسخوا البلطجه تحت شعار الفن في عقول المراهقين وادينا بندفع تمن جرايمهم

#اعدام_راجح_حق_محمود_البنا_فين pic.twitter.com/u1BFFFEm2Q — Ahmad Youness (@Ahmad_Youness) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ElSaka محمود البنا حكاية رجولة ... محتاجة تتدرس في مناهج الطلبة دي اقل حاجه ممكن تتقدم ليه ... ونشرح ليهم يعني ايه تكون دكر قدام الجبان .محمود البنا لن ننساك ابدا #محمود_البنا — Ahmed Elsaka (@ElSaka) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @albezzawy #محمود_البنا رمز الشهامه ، الجدعنه ، الرجوله ، الإنسانيه و التربيه .. اعتقد ان حكايته الجميله لازم تدرس في المدارس و يبقى رمز التربيه ( محمود البنا ) .. و ان شاء الله ربنا هايبرد نار كل حبايبك .. الف رحمه و نور عليك يا رب pic.twitter.com/0uPwOo5i5C — محمود البزاوي (@albezzawy) ١٩ أكتوبر ٢٠١٩

وأعربت المستخدمة إسراء عن فخرها بخروج المصريين للمطالبة بحق البنا، وبأن "حقه سيعود" بكل تأكيد.

ورأى فريق من المغردين أن قضية البنا ليست مجرد "قضية رأي عام" و"تعاطف" مع حالة فردية.

وأشاروا إلى أنها تعكس مشكلة أكبر لآلاف الشباب الذين يتعرضون لـ"ابتزاز وتنمر يؤدي للقتل بدم بارد"، كما يقول المستخدم خالد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Khalidgadmusic محمود البنا قضيته مابقتش مجرد قضية رأي عام أو تعاطف من الناس تجاهه، القضية دي كل يوم المصريين بيعيشوها و يشفوها بقصة مختلفة و بدل محمود فيه الف محمود كل يوم بيتعرض لابتزاز و تنمر و بلطجه و عنف و يتعور او يتقتل بدم بارد، علشان كده راجح لازم يكون عبرة و #حق_محمود_لازم_يرجع !. — Khalid Gad (@Khalidgadmusic) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

ورأى البعض أن كونها قضية رأي عام يعد شيئا إيجابيا "لحماية الأبناء وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة"، كما يقول الممثل المصري نبيل الحلفاوي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nabilelhalfawy لابد من وضع حد للغة الدم.. لا تعرف ابن من سيقتل غدا وربما لأتفه سبب.

فلنحم أبناءنا بعقوبات رادعة لمن يحمل سلاحا أصلا. ولا ننتظر المأساة.

فلتحم ابنك بالتأكيد عليه بأن علاقاتك لن تنفعه إن ارتكب جريمة. وأن قاتل اليوم سيكون مقتول الغد.

أمر إيجابي أن يصير #محمود_البنا قضية رأي عام. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

وكان بيان النيابة العامة في مصر قد أفاد بأن المتهمين طعنوا الشاب محمود البنا بعد مدافعته عن فتاة تعرض للتحرش من المتهم الرئيسي محمد راجح.

تظاهرات في المنوفية

وشارك المستخدم حمزة مقتطفات من مظاهرات تظهر شبابا ينادون "واحد اثنين حق البنا فين".

وكانت محافظة المنوفية شهدت العديد من المظاهرات خارج مبنى المحكمة عقب وصول المتهمين إليها يوم الأحد.

وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية يوم الأحد في مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية.

وأعلنت المحكمة عن تأجيلها النظر في القضية حتى يوم 27 من أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على طلب محامي المتهمين الأربعة، للحصول على أوراق ثبوتية تؤكد أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد.

وعلى خلفية التجمعات الشبابية خارج المحكمة، نقلت وسائل إعلام مصرية خبر اعتقال السلطات لـ 22 شخصا، تقول إنهم "ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة التحريض ضد الدولة وإثارة الفوضى من خلال رفعهم لشعارات تهدف إلى تحريك الرأي العام ضد الحكومة وامتلاكهم أسلحة".

وقوبلت أنباء تلك الاعتقالات بانتقادات واسعة من المغردين المصريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fayednet اليوم محاكمة شاب مستهتر مستقوي بنفوذ عائلته قاتل شهيد الشهامة محمود البنا

لكن المحاكمة الواجبة هي لمنظومة سياسية وأمنية فاسدة

تترك هذه الجرائم تتفشى وتجعلها مادة إلهاء وتغييب للوعي

تتاجر بدماء المصريين قتلى ومقتولين

تغيب تماما عن أمن المصريين وتنتفض في وجه متظاهر واحد يهدد وجودها — Abdelfattah Fayed عبدالفتاح فايد (@fayednet) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @selimazouz1 عاجل: اعتقال 22 شخصا من الاخوان بتهمة اثارة قضية مقتل الشاب البنا

هما الاخوان شمتانين في مقتله لأن والده من تمرد.. ولا الاخوان وراء اثارة الجماهير انحيازا له

دي شغلانة تجيب حول#القصاص_للشهيد_محمود_البنا — سليم عزوز (@selimazouz1) ٢٢ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MostafaAtef مش قادر اتجاوز موضوع محمود البنا و مش مكتفي اني بادعي ليل ونهار حقه يرجع ومصر ترجع لسابق عهدها من الأخلاق باسعى جاهداً ان المنظومة الاخلاقية هي اللي تبقى ترند علشان اجيالنا الجاية مايطلعش منهم راجح ويبقوا كلهم #محمود_البنا الشهم الراجل رمز الأخلاق — مصطفى عاطف (@MostafaAtef) ٢٠ أكتوبر ٢٠١٩

ووصف بعض المغردين الاعتقالات بأنها كانت "عشوائية" لمنع تصوير المظاهرات لا غير، كما تقول المستخدمة رنا.