محمود البنا: تنامي الدعوات لحكم عادل في قضية محمد راجح قاتل "شهيد الشهامة" في مصر
لا تزال قضية مقتل الشاب محمود البنا، الذي أطلق عليه اسم "شهيد الشهامة"، تشغل الرأي العام في مصر. واستخدم المغردون عددا من الوسوم للمطالبة بجزاء عادل ورادع للجناة وعلى رأسهم المتهم الرئيسي في القضية محمد راجح.
"شهيد الشهامة"
ومن أبرز الوسوم التي استخدمها المغردون #شهيد_الشهامة_محمود_البنا و #حق_محمود_لازم_يرجع و #القصاص_للشهيد_محمود_البنا .
وطالبت شريحة كبيرة من المغردين "بالقصاص" و"بإعدام الجاني محمد راجح".
كما هاجم العديد من المغردين ثقافة "البلطجة" والأعمال الفنية التي يرون أنها تساعد على انتشار هذا النوع من الجرائم بين الشباب.
وأعربت المستخدمة إسراء عن فخرها بخروج المصريين للمطالبة بحق البنا، وبأن "حقه سيعود" بكل تأكيد.
ورأى فريق من المغردين أن قضية البنا ليست مجرد "قضية رأي عام" و"تعاطف" مع حالة فردية.
وأشاروا إلى أنها تعكس مشكلة أكبر لآلاف الشباب الذين يتعرضون لـ"ابتزاز وتنمر يؤدي للقتل بدم بارد"، كما يقول المستخدم خالد.
ورأى البعض أن كونها قضية رأي عام يعد شيئا إيجابيا "لحماية الأبناء وردعهم عن ارتكاب جرائم مماثلة"، كما يقول الممثل المصري نبيل الحلفاوي.
وكان بيان النيابة العامة في مصر قد أفاد بأن المتهمين طعنوا الشاب محمود البنا بعد مدافعته عن فتاة تعرض للتحرش من المتهم الرئيسي محمد راجح.
تظاهرات في المنوفية
وشارك المستخدم حمزة مقتطفات من مظاهرات تظهر شبابا ينادون "واحد اثنين حق البنا فين".
وكانت محافظة المنوفية شهدت العديد من المظاهرات خارج مبنى المحكمة عقب وصول المتهمين إليها يوم الأحد.
وبدأت أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية يوم الأحد في مدينة شبين الكوم، عاصمة محافظة المنوفية.
وأعلنت المحكمة عن تأجيلها النظر في القضية حتى يوم 27 من أكتوبر/ تشرين الأول، بناء على طلب محامي المتهمين الأربعة، للحصول على أوراق ثبوتية تؤكد أنهم لم يبلغوا السن القانوني بعد.
وعلى خلفية التجمعات الشبابية خارج المحكمة، نقلت وسائل إعلام مصرية خبر اعتقال السلطات لـ 22 شخصا، تقول إنهم "ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين، بحجة التحريض ضد الدولة وإثارة الفوضى من خلال رفعهم لشعارات تهدف إلى تحريك الرأي العام ضد الحكومة وامتلاكهم أسلحة".
وقوبلت أنباء تلك الاعتقالات بانتقادات واسعة من المغردين المصريين.
ووصف بعض المغردين الاعتقالات بأنها كانت "عشوائية" لمنع تصوير المظاهرات لا غير، كما تقول المستخدمة رنا.