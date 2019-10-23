تشد مصر منذ الثلاثاء أمطارا غزيرة تسببت بتعطيل المدارس والجامعات في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وانقطاع التيار الكهربائي عن العديد من القرى.

وأفادت صحيفة الأهرام المصرية عن حدوث هبوط أرضي بطول 150 مترًا على طريق الواحات لمحافظة الفيوم.

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وأعلن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، حالة الطوارئ لمدة ٧٢ ساعة، للتعامل مع الأمطار والسيول التي اجتاحت الأحياء والشوارع والمرافق العامة.

كما أفادت عدة مواقع إخبارية مصرية عن وفاة طفلة إثر إصابتها بصعق كهربائي بسبب الأمطار بمدينة العاشر من رمضان.

#مصر_بتغرق

السيول والفياضانات ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر واستخدم المغردون هاشتاغ #مصر_بتغرق الذي تصدر الترند المصري على تويتر بأكثر من عشرين ألف تغريدة.

وجاءت معظم التغريدات منتقدة لتقصير الدولة في التعامل مع الأزمة وضعف البنية التحتية.

وفي هذا السياق استغرب علي حمد حصول نفس المشكلة كل عام معتبرا ان على الدولة العمل على الاستفادة من المياه بدلا من الغرق التي تتعرض له مصر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alihammad145 #مصر_بتغرق لو احنا فى دولة بتفهم فعلا او لو احنا دولة أصلا مكنش نفس المنظر كل سنة بيتكرر كانت الدولة جابت كل المهندسين الخبر وعلماء المياه علشان يعملو طريقة نستفيد بيها من المياه دى بدل مانغرق بيها كدا ، عيب الى بيحصل لينا دا ياجماعة عيب اوى اوى والله ، من 100 سنة دا مكنش بيحصل — Ali Hammad (@alihammad145) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

واعتبر محمد هاشم أن ساعتين من المطر كانتا كفيلتين بكشف كم أن الإنسان هو "أرخص" الأشياء في مصر.

وتناقل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بكثافة فيديوهات تظهر إحدى صالات مطار القاهرة الدولي وهي مغمورة بالمياه.

وردا على ذلك أصدرت وزارة الطيران المدني المصري بيانا قالت فيه إن الفيديو الذي يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي خاص بصالة رقم 2 بمبني الركاب رقم 1 الواقعة بالطابق السفلي بالمطار القديم والتي تدخل حاليا ضمن أعمال التطوير الخاصة بمبني الركاب رقم 1، وهي بعيد تماما عن صالات السفر والوصول بمبنى الركاب رقم 1 و2 و3 التي تشهد تردد المسافرين من وإلى مطار القاهرة.

في المقلب الآخر اعتبر بعض المغردين أن ما يحصل في مصر حصل ويحصل دائما في العديد من دول العالم المتطورة

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ولجأ عمرو إلى الرياضيات لتفسير عدم قدرة "البلاعات" على تصريف المياه وحتى بحال كانت تعمل بكامل طاقتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @8h9P4jgh03yFubf حتى نكون منصفين نوعا ما وايضا ارجو الا يعتبر هذا مبرر للبلديات

لكن سرعة تصريف البلاعات فى التصميم هو 5مم مكعب/ث اما ما شاهدناه من السيول اليوم يتعدى 15 او 20 مم مكعب/ ث

بمعنى اسهل

ان البلاعات اذا كانت تعمل بكامل طاقتها لن تصرف اكثر من ثلث او ربع كمية الامطار — عمرو العمدة 2 (@8h9P4jgh03yFubf) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

واعتمد مغردون آخرون على السخرية في تعليقاتهم وتناقلوا صورا للشوارع الممتلئة بالمياه مذيلة بتعليقات طريفة إليكم عينة منها: