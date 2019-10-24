مظاهرات لبنان .. إغلاق الطرقات "حق" لتحقيق المطالب أم "تعد" على الحريات؟

تستمر التحركات الشعبية في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليوم الثامن على التوالي. وعلى الرغم من تبني الحكومة اللبنانية إجراءات "إصلاحية" وصفتها بالتارخية إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة في معظم المناطق والمدن اللبنانية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption يلجأ المعتصمون إلى إغلاق الطرقات كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم والاستقالة.

ووجه الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الخميس كلمة إلى اللبنانيين للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات، أكّد فيها أنه على استعداد للقاء ممثلين عن الحراك للتعرف على هواجسهم والاستماع إلى مطالبهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @General_Aoun دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين: أنا حاضر التقي ممثلين عنكن بيحملو هواجسكن ويحددوا مطاليبكن وإنتو تسمعو منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وشو لازم نعمل سوا حتى نحقق أهدافكن من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوار بنّاء يوصل لنتيجة، فالحوار هو دايماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وانا ناطركن — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وأكّد عون أن حرية التعبير حق محترم ومحفوظ لكل الناس لكنه شدد على حق المواطنين الآخرين بالتنقل بحرية.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @General_Aoun صرختكن ما رح تروح ضيعان متل كل الصرخات يلي عبت الساحات قبل منكن ورجّعت الحرية والسيادة والاستقلال للبنان.. حرية التعبير هي حق محترم ومحفوظ لكل الناس بس كمان حرية التنقّل هي حق لكل المواطنين ومفروض يكون محترم ومأمّن (١٣ / ١٦) — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

#إقفال_الطرقات_عدوان

استمرارا إقفال الطرقات خلق جدلا كبيرا في لبنان وظهر ذلك في اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

المستخدمين انقسموا بين من يعتبر ذلك حقا للمتظاهرين وأنه السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم، وبين من يعتبر ذلك تعديا على حرية الآخرين.

ورأى كثيرون أن إقفال الطرقات يمنع وصول السلع الأساسية كالأدوية والمحروقات والطحين إلى بعض المناطق.

وأطلق مناصرو هذا الرأي هاشتاغ #إقفال_الطرقات_عدوان للتعبير عن تذمرهم.

فكتب حسن زين الدين: "يا من تقطع الطرقات أنت تؤذي الفقراء".

أما إبراهيم فقيه فاعتبر أن قطع الطرقات لن يضر بالحكومة بالقدر الذي سيتضرر منه المواطنون.

ونشرت زهراء ياسيين صورة لمجموعة من المسافرين وصلوا إلى مطار بيروت ولم يتمكنوا من الخروج منه بسبب إقفال الطرقات معتبرة أن هؤلاء لا ذنب لهم بكل ما يحصل في البلاد.

من جهة أخرى، غردت سحر ساخرة من طلب فتح الطرقات قائلة: "المزعوج من تسكير الطرقات يستخدم محطات المترو".

ووجهت سوزان سؤالا إلى المطالبين بفتح الطرقات قائلة: "كيف يمكن للشعب أن يضغط على الحكومة بدون قطع الطرقات؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @suzana__123 يعني انا ما عم بفهم شو بدكن؟ فوق ما إنو مظاهرات الشعب سلمية كمان ما بدكن يقطعوا الطرقات؟ كيف بيضغطوا عالسلطة لكن؟؟ بيبقوا بالساحات و ما حدا بيسمع صوتن أو كيف؟؟؟ #اقفال_الطرقات_عدوان — Suzana 🇱🇧 (@suzana__123) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

وحذرت صابرينا الجيش من فتح الطرقات بالقوة قائلة: "في حال أراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الأحرار ... الجلوس الجماعي على الأرض وعندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SabrinaSaliba في حال اراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الاحرار القيام بشي اسمو sit in ( الجلوس الجماعي على الارض ) و عندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم

ارجو النشر في جميع المجموعات للتوعية — Sabrina EL Saliba (@SabrinaSaliba) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وقد وقع اشتباك يوم الأربعاء في مدينة النبطية جنوبي لبنان أثناء محاولة عناصر من شرطة بلدية المدينة فتح الطرقات بالقوة ما أدى إلى إصابةبعض المتظاهرين.