قال نشطاء سعوديون إن السلطات أوقفت هذا الأسبوع 6 أشخاص، بينهم شيخ قبيلة وشعراء بارزين، على خلفية انتقادات وجهوها لـ"هيئة الترفيه".

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جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها حساب "معتقلي الرأي" المهتم بأخبار الحقوقيين ومعتقلي الرأي في السعودية.

وفي تغريدة نشرها يوم الخميس، قال الحساب إن السلطات "اعتقلت شاعر قبيلة الشرارات عايد رغيان الشراري"، موضحا أنه "مسن تجاوز الثمانين من عمره".

وأشار الحساب إلى أن اعتقال عايد جاء على "خلفية تغريدة تتضمن أبياتا شعرية عبر فيها الشيخ عن رأيه بهيئة الترفيه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m3takl نؤكد رفضنا لجميع حملات الاعتقال المتواصلة ضد كل من ينتقد #تركي_آل_الشيخ وهيئة الترفيه، فالتعبير عن الرأي ليس جريمة، وعلى السلطات وقف هذه المهزلة التي باتت تطال الجميع بلا استثناء لمجرد التغريد أو الكلام !! — معتقلي الرأي (@m3takl) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

وتحدث الحساب، الثلاثاء، عن "إيقاف شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه، إثر تغريدات انتقد فيها سياسات رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ".

وقد أعاد مغردون نشر تغريدات شيخ قبيلة عتيبة فيصل بن سلطان بن جهجاه بن حميد، قبل أن تحذف.

كما استدعت السلطات الشيخ عبد الرحمن المحمود، والشاعر حمود السبيعي بعد نشرهما قصيدتا هجاء انتقدا فيهما هيئة الترفيه، بحسب ما تناقله مغردون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mo7ammadalyahya فيصل بن سلطان بن حميد يوجه عدة رسائل مهمة وفي الصميم لـ هيئة الترفيه يتحدث فيها بلسان السواد الأعظم من السعوديين الذين تتجاهلهم هيئة الترفيه.



إذا أرادت هيئة الترفيه تحقيق الهدف الذي أُنشأت من أجله عليها الإلتزام بالضوابط الشرعية التي تتوافق مع ديننا وأخلاق مجتمعنا ومكانة بلادنا. pic.twitter.com/KZapm7JD0B — محمد اليحيا 2 (@mo7ammadalyahya) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

ولم يتسن لبي بي سي التأكد بشكل مستقل من صحة الأخبار المتداولة عن الاعتقالات عبر مواقع التواصل.

ولم تصدر السلطات السعودية حتى وقت كتابة المقال أي تعقيب حول تلك المعلومات.

لكن مغردين أطلقوا وسم #سعوديين_مع_الترفيه للرد على من سموهم بـ"أعداء الانفتاح".

ودعا المتفاعلون مع الهاشتاغ إلى احترام "الاختلاف وضرب المتشددين"، قائلين إن الإقبال الواسع الذي تشهده الحفلات الترفيهية يدحض أكاذيب المعارضين لهيئة الترفيه.

في حين انتقد آخرون إقامة الحفلات في الوقت الذي تتواصل فيه "الحملات التعسفية ضد أصحاب الرأي" على حد قولهم.

كما نادى بعضهم بإعادة صلاحيات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aboodo1411 السعوديون متعطشين للترفيه بعد ٣٥ سنة من الظلام

والدليل الحضور الضخم والهائل للفعاليات منذ افتتاح هيئة الترفيه ٢٠١٦



اما النحل الالكتروني الي ينتشر في الهاشتاقات بسب وقذف تركي ال الشيخ ويعزز له القليل من الصحونج ، ذولي فئة مهمشة لا احد يهتم لها

#سعوديين_مع_الترفيه pic.twitter.com/F2ndTSrTJQ — Abdulrhman 🇸🇦 (@aboodo1411) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

واستضافت السعودية حفلات فنية عديدة ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بهدف تنويع مصادر الدخل ودفع المملكة نحو الانفتاح.

وتعد هيئة الترفيه من صميم تلك الرؤية التي تقود التغيير في السعودية، لذا يرى مغردون أن الحملات المستمرة ضد المنتقدين لأنشطة الهيئة تتعارض مع التوجه الذي تخطوه المملكة.

ويشير نشطاء إلى أن حملات الاعتقال هذه لم تقتصر على رموز التيار الديني المحافظ، بل شملت مثقفين ودعاة معتدلين، وهو ما يقرأ فيه البعض دليلا على "زيف" الإصلاحات التي يقودها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ويقول هؤلاء النشطاء إن السلطات تراهن على الضجة الإعلامية التي تحدثها نشاطات الهيئة في التغطية على انتهاكات حقوقية داخل المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naserb17 وحشية بن سلمان وزمرته في التعامل مع كل من ينتقد #هيئة_الترفيه تثبت أن تلك المؤسسة ليست مجرد "شركة تنظيم حفلات"، بل أنها باتت تمثل وجه السياسة السعودية الجديدة وتكشف توجهات بن سلمان. تغيير هوية المجتمع وإلهاء الشعب ونشر كل ما يستنكره العقل الجمعي، هذا هو الهدف من نشاطات الهيئة — ناصر.. (@naserb17) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

وهذه ليست أول مرة يحتدّ فيها النقاش حول صلاحيات الهيئة، إذ بات من المألوف مطالعة أوسمة وتغريدات تتحدث عن التحقيق مع أشخاص انتقدوا فعالياتها.