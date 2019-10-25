على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية إجراءات "إصلاحية" وصفتها بالتارخية إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة في معظم مناطق ومدن لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويلجأ المعتصمون إلى إغلاق الطرقات كوسيلة للضغط وتحقيق مطالبهم التي باتت استقالة الحكومة على رأسها .

مصدر الصورة Getty Images Image caption يلجأ المعتصمون إلى إغلاق الطرقات كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم.

#حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح و #إقفال_الطرقات_عدوان

يبدو أن قطع الطرقات أسلوب يختلف عليه المتظاهرون أنفسهم.

منهم من يراه الوسيلة الأنجع للضغط ويصر على الاستمرار باتباعه رغم انزعاج كثيرين منه ويراه ثمنا يجب دفعه للتسريع في الوصول إلى ما يريدون.

بينما يصر آخرون عبر وسمي #حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح و #إقفال_الطرقات_عدوان على التخلي عن هذا الأسلوب في الاعتراض لما يسببه من تعطل للمصالح العامة ويرون أن "التظاهر والطرقات مفتوحة" لا يفقد المظاهرات زخمها وقدرتها على التأثير.

ورأى كثيرون أن إقفال الطرقات يمنع وصول السلع الأساسية كالأدوية والمحروقات والطحين إلى بعض المناطق.

وذهب البعض إلى اعتبار قطع الطرقات جريمة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbbasDocteur #الطرقات_المقطوعة جريمة بحق الموطن بالتنقل مكفول دستوريا وبالمواثيق الدولية #لبنان_ينتفض للأسف لم يحافظ الحراك المطلبي المحق على عذريته اكثر من يومين اثنين #لبنان_ثورة عندما نطَّت عليه القوات والدعم السفراتي في حفلة بدرجة اكثر من خمس نجوم. يجب طرد يلي عّم ينط لانه فاسد ويفسق — Dr. Abbas Dbouk (@AbbasDocteur) ٢٥ أكتوبر ٢٠١٩

على الجانب الآخر، غردت سحر ساخرة من طلب فتح الطرقات قائلة: "المزعوج من تسكير الطرقات يستخدم محطات المترو".

ووجهت سوزان سؤالا إلى المطالبين بفتح الطرقات قائلة: "كيف يمكن للشعب أن يضغط على الحكومة بدون قطع الطرقات؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @suzana__123 يعني انا ما عم بفهم شو بدكن؟ فوق ما إنو مظاهرات الشعب سلمية كمان ما بدكن يقطعوا الطرقات؟ كيف بيضغطوا عالسلطة لكن؟؟ بيبقوا بالساحات و ما حدا بيسمع صوتن أو كيف؟؟؟ #اقفال_الطرقات_عدوان — Suzana 🇱🇧 (@suzana__123) ٢٣ أكتوبر ٢٠١٩

وحذرت صابرينا الجيش من فتح الطرقات بالقوة قائلة: "في حال أراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الأحرار ... الجلوس الجماعي على الأرض وعندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SabrinaSaliba في حال اراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الاحرار القيام بشي اسمو sit in ( الجلوس الجماعي على الارض ) و عندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم

ارجو النشر في جميع المجموعات للتوعية — Sabrina EL Saliba (@SabrinaSaliba) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وقد وقع اشتباك يوم الأربعاء في مدينة النبطية جنوبي لبنان أثناء محاولة عناصر من شرطة بلدية المدينة فتح الطرقات بالقوة ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.

ما هي الطرقات المقطوعة في لبنان اليوم؟

بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات قرروا أن يساهموا في هذا الجدل بطريقة قد يرونها أكثر عملية، فتداولوا منشورات تبلغ الناس بالطرقات المقطوعة حتى يتجنبوها وأيضا الطرقات التي يضع الجيش اللبناني حواجز في مداخلها.

ماذا قال الرئيس ميشيل عون للمتظاهرين؟

ووجه الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الخميس كلمة إلى اللبنانيين للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات، أكّد فيها أنه على استعداد للقاء ممثلين عن الحراك للتعرف على هواجسهم والاستماع إلى مطالبهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @General_Aoun دعوتي للمعتصمين والمتظاهرين: أنا حاضر التقي ممثلين عنكن بيحملو هواجسكن ويحددوا مطاليبكن وإنتو تسمعو منا عن مخاوفنا من الانهيار الاقتصادي وشو لازم نعمل سوا حتى نحقق أهدافكن من دون ما نسبب الانهيار ونفتح حوار بنّاء يوصل لنتيجة، فالحوار هو دايماً الطريق الأسلم للإنقاذ، وانا ناطركن — General Michel Aoun (@General_Aoun) ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩

وأكّد عون أن حرية التعبير حق محترم ومحفوظ لكل الناس لكنه شدد على حق المواطنين الآخرين بالتنقل بحرية.