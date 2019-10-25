مظاهرات لبنان: الطرقات المقطوعة تثير جدلا بين من يصر على إغلاق الطرقات ومن يرفض
على الرغم من إعلان الحكومة اللبنانية إجراءات "إصلاحية" وصفتها بالتارخية إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة في معظم مناطق ومدن لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ويلجأ المعتصمون إلى إغلاق الطرقات كوسيلة للضغط وتحقيق مطالبهم التي باتت استقالة الحكومة على رأسها .
#حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح و #إقفال_الطرقات_عدوان
يبدو أن قطع الطرقات أسلوب يختلف عليه المتظاهرون أنفسهم.
منهم من يراه الوسيلة الأنجع للضغط ويصر على الاستمرار باتباعه رغم انزعاج كثيرين منه ويراه ثمنا يجب دفعه للتسريع في الوصول إلى ما يريدون.
بينما يصر آخرون عبر وسمي #حقك_تتظاهر_والطريق_مفتوح و #إقفال_الطرقات_عدوان على التخلي عن هذا الأسلوب في الاعتراض لما يسببه من تعطل للمصالح العامة ويرون أن "التظاهر والطرقات مفتوحة" لا يفقد المظاهرات زخمها وقدرتها على التأثير.
ورأى كثيرون أن إقفال الطرقات يمنع وصول السلع الأساسية كالأدوية والمحروقات والطحين إلى بعض المناطق.
وذهب البعض إلى اعتبار قطع الطرقات جريمة.
على الجانب الآخر، غردت سحر ساخرة من طلب فتح الطرقات قائلة: "المزعوج من تسكير الطرقات يستخدم محطات المترو".
ووجهت سوزان سؤالا إلى المطالبين بفتح الطرقات قائلة: "كيف يمكن للشعب أن يضغط على الحكومة بدون قطع الطرقات؟".
وحذرت صابرينا الجيش من فتح الطرقات بالقوة قائلة: "في حال أراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الأحرار ... الجلوس الجماعي على الأرض وعندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم".
وقد وقع اشتباك يوم الأربعاء في مدينة النبطية جنوبي لبنان أثناء محاولة عناصر من شرطة بلدية المدينة فتح الطرقات بالقوة ما أدى إلى إصابة بعض المتظاهرين.
ما هي الطرقات المقطوعة في لبنان اليوم؟
بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصفحات قرروا أن يساهموا في هذا الجدل بطريقة قد يرونها أكثر عملية، فتداولوا منشورات تبلغ الناس بالطرقات المقطوعة حتى يتجنبوها وأيضا الطرقات التي يضع الجيش اللبناني حواجز في مداخلها.
ماذا قال الرئيس ميشيل عون للمتظاهرين؟
ووجه الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الخميس كلمة إلى اللبنانيين للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات، أكّد فيها أنه على استعداد للقاء ممثلين عن الحراك للتعرف على هواجسهم والاستماع إلى مطالبهم.
وأكّد عون أن حرية التعبير حق محترم ومحفوظ لكل الناس لكنه شدد على حق المواطنين الآخرين بالتنقل بحرية.