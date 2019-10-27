أبوبكر البغدادي: هل انتهى تنظيم الدولة الإسلامية بمقتل زعيمه؟

مصدر الصورة Anadolu Agency

ما إن أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية، أبوبكر البغدادي، حتى تصدر اسمه قوائم المواضيع الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم.

وتداول مغردون مقاطع مصورة قالوا إنها لغارات استهدفت مقر البغدادي في قرية باريشا بمحافظة إدلب السورية، وأرفقوها بخرائط.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FoxNewsFeeds WATCH: Video believed to show the U.S. operation in Syria which killed ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi pic.twitter.com/0ojmxLbxLB Retweet this Tweet — Fox News Feeds (@FoxNewsFeeds) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MazloumAbdi عملية تاريخية ناجحة نتيجة عمل استخباراتي مشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

ولم يكتف المغردون بتداول الأخبار المتعلقة بمقتل البغدادي، بل أطلقوا وسما جديدا تحت عنوان "ماذا بعد البغدادي؟" ، لعبوا خلاله دور المراقب والمحلل لتداعيات مقتل البغدادي على تنظيم الدولة الإسلامية والمنطقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @docshayji قتل أمريكا #البغدادي زعيم تنظيم #داعش وإلحاق هزيمة مرحلية نوعية في بعده الاستراتيجي قد يشكل مبدأيطبقه ترامب ورؤوساء أمريكا مستقبلا-مايعني

1-تراجع عدد قواعد والوجود العسكري للقوات الأمريكية

2-نهايةالحروب الطويلة

endless wars

3-البديل عمليات وغارات نوعية

لتحقيق مصالح وأهداف أمريكا — عبدالله الشايجي (@docshayji) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimArab البغدادي يعتقد أنه كان متواجدا عند مقتله في قرية باريشا بريف إدلب شمال غربي سوريا. القرية تبعد حوالي 5 كلم فقط عن الحدود مع تركيا.

pic.twitter.com/UwR0fs9x6l — إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

وتنوعت ردود فعل النشطاء حول مقتل البغدادي، فذهب البعض إلى الحديث عن "نظرية مؤامرة" وشككوا في الخبر انطلاقا من إيمانهم بأن هذه التنظيمات هي "صنيعة أجهزة استخباراتية".

وتساءل البعض عن مصير جثة البغدادي، فراحوا يقارنون بين عملية استهداف زعيم تنظيم الدولة وتلك التي استهدفت زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ونجله حمزة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhasanCharbel انه يوم ترمب. جنرال تويتر سارق الأضواء وصانع العناوين. سيحسده بوتين على جثة البغدادي. — غسّان شربل (@GhasanCharbel) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

بيد أن آخرين ركزوا على توقيت العملية، وربطوها بالانتخابات الأمريكية ومحاولة عزل ترامب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Altabtabie الاستخبارات الأمريكية قامت بتصفية عميلها المزدوج #البغدادي بعد انتهاء دوره في مشروع ضرب #الثورة_السورية وقبلها #الحراك_العراقي وبعد أن جعلته طعما لجذب الشباب المتحمس ليقعوا في فخ التطرف من أجل شيطنة الجهاد الصحيح ومقاومة الاحتلال وتحرير الأوطان من ظلم عملاء الغرب والشرق !! — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

في حين تساءل آخرون عن كيفية انتقال البغدادي من العراق إلى مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة خصومه هيئة تحرير الشام.

فعلق الصحفي، إبراهيم عرب قائلا:" السؤال ماذا كان يفعل البغدادي في إدلب ومن الذي وفر له الحماية والغطاء؟...المعلومات كانت تشير إلي وجود البغدادي في شرق سوريا لأسباب من بينها قدرة الانتقال إلى العراق؟ كيف انتقل من الشرق إلى الغرب تحت أعين قوات "سوريا الديمقراطية" و"الجيش الوطني السوري" التابع للمعارضة والقوات الأمريكية والروسية والتركية والفرنسية؟"

هل انتهى تنظيم الدولة؟

ودفع الإعلان عن مقتل البغدادي مؤيديه إلى إطلاق حملة يجددون فيها ولاءهم للتنظيم، واستبدلوا صور حساباتهم على مواقع التواصل بصورة البغدادي.

ورشح بعضهم العراقي عبد الله قرداش، "خليفة لزعيمهم" المقتول.

وكانت "وكالة أعماق" الإعلامية التابعة لتنظيم الدولة قد ذكرت سابقا أن البغدادي، رشح التركماني الأصل عبد الله قرداش، من قضاء تلعفر غرب الموصل لخلافته.

ومن هنا انطلق، حوار آخر حول مستقبل تنظيم "الدولة الإسلامية"، ففي الوقت الذي يرى فيها نشطاء أن موت البغدادي سيفكك التنظيم، في حين يتوقع آخرون ظهور تنظيمات صغيرة متفرعة عن الأصل تواصل مسيرته.

ويرى الباحث المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، حسن أبو هنية، أن غياب البغدادي لن يؤدي إلى زوال تنظيم الدولة الإسلامية.

ويقول لبي بي سي: "سيبقى التنظيم موجودا ولكن في شكل مجموعات تخوض حرب عصابات، لأنه لم يعد يسيطر على المنطقة بعدما تراجع أمام ضربات التحالف الدولي والقوات المقاتلة في سوريا والعراق".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MEalhammadi قتل بن لادن قبل سنوات وقتل البغدادي اليوم.

لم يتأثر الإرهاب من القاعدة وحتى داعش بل يزداد العنف وينتشر الإرهابيون أكثر..

فمتى يقضي العالم على من "يصنع" الإرهاب والارهابيين!؟

ملاحظة..#البغدادي يقتل قبل انتخابات الولاية الثانية ل #ترامب

كما حدث مع بن لادن-أوباما

والزرقاوي-بوش pic.twitter.com/4t3vpLplb7 — محمد الحمادي 🇦🇪 (@MEalhammadi) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saeedthabit وللزمن حكمه في (هندسة الأحداث(:

بداية العقد الثاني 2011 أعلنوا عن مقتل أسامة بن لادن (القاعدة) ومع انتهاء ذات العقد 2019 (داعش) أعلنوا عن مقتل البغدادي!

فهل سيشهد العقد الثالث مرحلة (رسوّ) الخارطة الجديدة على متن أمواج المنطقة المتلاطمة.. — Saeed Thabit Saeed (@saeedthabit) ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩

وكان ترامب قد أعلن عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي في عملية نفذتها قوات أمريكية خاصة شمال غرب سوريا ليل السبت.

وقال ترامب إن البغدادي "كان يصرخ حين كانت قواتنا تلاحقه وبأنه قتل بعد تفجير سترته الناسفة داخل نفق" .

وشكر الرئيس الأمريكي روسيا وتركيا وسوريا والعراق والأكراد لمساعدتهم لبلاده في عملية قتل البغدادي.

بدوره، رحب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تغريدة بمقتل البغدادي ووصفه بأنه "نقطة تحول في الحرب على الإرهاب".

في حين، قالت وزارة الدفاع العراقية في بيان لها إن استخباراتها هي التي حددت موقع البغدادي.