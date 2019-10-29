مظاهرات العراق: جدل حول "ليلة رعب" في كربلاء

تتضارب الروايات حول المظاهرات التي شهدتها مدينة كربلاء العراقية أمس البارحة، بعد نفي السلطات العراقية سقوط أي قتلى، في حين أفادت مصادر أمنية وطبية بمقتل 13 شخصا على الأقل وإصابة 865 آخرين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهر عراقي يحمل عبوة غاز استخدمتها قوات الأمن لتفريق المتظاهرين

تدوال العراقيون صورا ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر مجموعة من المسلحين الملثمين يطلقون النار على المتظاهرين وهم يركضون هربا من الرصاص الحي، ومقاطع أخرى تظهر سيارات تدهس المحتجين. في المقابل، نفت قيادة شرطة كربلاء صحة الفيديوهات المتداولة واتهمت ناشريها بـ "تأجيج الشارع الكربلائي" في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، كما نفت قيادة الشرطة في نفس البيان وقوع أي ضحايا "لا من القوات الامنية، ولا من المتظاهرين، عدا حادث قتل شخص واحد بدافع جنائي وبعيدا عن مكان المظاهرات"، وقالت الشرطة إن ما نشر بشأن سقوط قتلى هو "عار عن الصحة".

وتشهد العراق موجة جديدة من الاحتجاجات اندلعت مساء الخميس وشملت جميع أطياف المجتمع العراقي وخاصة الشباب. وفي حين طالبت مظاهرات سابقة في العراق بإصلاحات خدمية واقتصادية، ارتفع سقف المطالب في هذه الموجة ليشمل حل الحكومة بشكل كامل وتغيير الدستور وتنحي "الطبقة السياسية الفاسدة" عن السلطة.

ثورة ضد النفود الايراني

تداول مغردون عراقيون على نطاق واسع فيديو يظهر تمزيق المتظاهرين في محافظة كربلاء لصورة علي الخامنئي، المرشد الأعلى في إيران، وإحراقها. ويظهر في الفيديو العديد من العراقيين يصرخون ضد إيران وأمريكا والتدخل الأجنبي في البلاد .

واعتبر الصحفي علي الجابري ما حصل ليلة الأمس هو عملية انتقام من بعض المتظاهرين بعد تمزيق العلم الإيراني واستبداله بالعلم العراقي خارج القنصلية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alialjabiri المجزرة التي إرتكبتها الميليشيات القذرة في #كربلاء ليلة أمس هي عقاب لشباب المدينة الذين انزلوا العلم الايراني من مبنى القنصلية الايرانية ورفعوا العلم العراقي

كما كان ابرز هتاف أمام مقر القنصلية "هذا وعد.. هذا وعد .. إيران ما تحكم بعد"

فجاءهم الرد ليلا وطاردتهم الميليشيات بكل مكان — د. علي الجابري (@alialjabiri) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وكذلك وجه عمر الجنابي اللوم لإيران على ما حصل في كربلاء، لأسباب عددها في تغريدته مشيراً إلى تعبير المتظاهرين عن رفضهم للتدخل الإيراني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omartvsd ما يحدث في كربلاء من قمع بالرصاص الحي للمتظاهرين سببه:

- الهتاف ضد إيران

- رفع العلم العراقي فوق القنصلية الإيرانية

- تمزيق صور الخميني وخامنئي

- عزف الأناشيد الوطنية

- الصدمة من وعي شباب كربلاء خلال التظاهرات



قمع شباب كربلاء اليوم بالموت جاء بأوامر إيران واتباعها#العراق — عمر الجنابي (@omartvsd) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

دور المرجعية الدينية

أعرب فريق من المغردين عن سخطهم تجاه ما يعتبرونه صمتا للمرجعية الدينية على القتل والعنف الذي يشهده العراق. وتحت وسم #المرجعية_لاتمثلني، انتقد العديد من المغردين شعارات المرجعية التي "تدعي أنها في صف المواطن" كما ترى نور.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @N_noor_A اهل قبل يكولون يارب وكعني بمحنة حتى اشوف صديقي من عدوي!! بهاي المظاهرات كل الي جانو يبيعون وطنيات ويكولون احنه صوت المواطن بأقرب فرصه قتلوا المواطن!! بهاي المظاهرات اكتشفنه كلهم ضد المواطن واولهم المرجعيه!الي تعتبر الوجه الثاني للمليشيات كلهم صاروا على المواطن#المرجعيه_لاتمثلني — Noor (@N_noor_A) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وفي نفس السياق، يلوم الأكاديمي صباح الخزاعي الحرس الثوري الإيراني على ما سماه "مذبحة كربلاء" ويتساءل عن دور المرجعية الدينية مما يحصل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sabahalkhozai مذبحة في كربلاء…… الشهداء والمصابين بالمئات

والمسؤولون الرسميون ينفون أية إصابات وأن إدّعاءات

المستشفيات ووكالات الأنباء والفديوات المسرّبة كلها كاذبة ومفبركة……

ميليشيات إيران والحرس الثوري الإرهابيي يتمادون بإجرامهم كثيراً والساعات القادمة خطيرة جداً

أين المرجعية الدينية!؟ — صباح الخزاعي (@sabahalkhozai) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وكذلك يتساءل عماد العصي عن موقف المرجعية من "قمع المحتجين" في مدينة كربلاء، ذات الخصوصية الدينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @emadalabadi70 ما موقف وكيلا المرجعية في كربلاء الصافي والكربلائي وهما يران و يسمعان قمع المحتجين فيها ؟ — عماد العصاد (@emadalabadi70) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وتحت وسم #كربلاء_تستغيث، شارك أحمد البشير احصائيات عن أعداد القتلى تخالف تلك التي تحدثت عنها السلطات الحكومية، ودعا العراقيين إلى التوجه للمستشفيات والتبرع بالدم.

ثورة شبابية

تستمر المظاهرات في مدن عدة من العراق وتغلب فيه مشاركة الشباب حيث خرجت أعداد كبيرة من الطلاب العراقيين معلنين الإضراب "حتى يرحل النظام". وكانت مشاركة الشباب جلية على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسوم #نازل_اخد_حقي و #العصيان_المدني_العراقي و #صحوة_طلاب.

وعبر العديد من المغردين عن فخرهم بالمشاركة الشبابية التي تعكس وعي المتظاهرين وإصرارهم على تحقيق مطالبهم.