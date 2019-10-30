العراق
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المتظاهرون يصعدون سلم ضيق في مبنى "المطعم التركي" قرب ساحة التظاهر وسط بغداد

  • 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

فيديو تداوله ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي لصعود المتظاهرين لسلم ضيق في مبنى "المطعم التركي" قرب ساحة التظاهر وسط بغداد.