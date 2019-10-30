أعلن الرئيس اللبناني ميشيل عون قبول استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلب من حكومته تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

مصدر الصورة Getty Images

كيف علق مشاهير لبنان على استقالة الحريري؟

استقالة الحريري دفعت فنانين وإعلاميين لبنانيين إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. وأثنى العديد منهم على ما وصفوه "بموقف الحريري الشجاع لمصلحة البلد".

وعلى صفحتها على تويتر شكرت الفنانة إليسا الحريري لأنه "سمع صوت الشعب"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elissakh ما حدا أكبر من بلدو. الرئيس الحريري استقال وأكد إنو بدو يسمع لشعبو. شكرا لأنك سمعت صوت الشعب بوقت كتار فرجونا إنو ما بيهمن هل البلد. الله معك — Elissa (@elissakh) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

واقتبست الفنانة نجوى كرم جملة قالها الحريري في بيان استقالته معتبرة أنها "أحلى كلمة سمعتها"

أما الممثل يوسف الخال فاعتبر أن الحريري: "استقال رئيساً لكنه سيعود منقذاً"

الإعلامية نوال بري نشرت صورة سيلفي تجمعها بالحريري مباشرة بعد خطاب تقديم استقالته.

مواقف النجوم والإعلاميين هذه وصفها بعض المغردين بأنها تتعارض مع المطلب الرئيسي للمتظاهرين برحيل النخبة الحاكمة وتتعارض مع أهم شعار رفع خلال المظاهرات وهو "كلن يعني كلن" وقالوا إن هذا يعد نفاقا حسب تعبيرهم.

وفي هذا السياق انتقد أحمد الخطيب قيام البعض بشكر الحريري على استقالته معتبرا أنها ليست خدمة أو مكرمة للناس كما أن الحريري سبب رئيسي فيما وصل إليه لبنان حسب تعبيره.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmad_khatib شو قصة شكرا دولة الرئيس؟

وأنت بطل؟ وابن رفيق الحريري؟

حسيت قدم خدمة أو مكرمة للناس بالاستقالة.

الحريري سبب رئيسي فيما وصلنا إليه منذ التسوية! — Ahmad KHATIB الخطيب (@ahmad_khatib) ٢٩ أكتوبر ٢٠١٩

وسخر محمد علي صفا من تغريدات المشاهير "المتناقضة" والمادحة بالحريري متسائلا: "إذا على من كانت الثورة؟"

ونشرت ملاك معتوق صورة للحريري وذيلتها بتعليق مفاده أن المحاسبة واجبة على أي سياسي يقر بأنه ليس "أهم من بلده"

فتح الطرقات

وطالب الجيش اللبناني المتظاهرين في البلاد بعدم إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين، وذلك بعد نحو 13 يوما من الاحتجاجات الكبيرة التي شهدتها العاصمة ومناطق عدة في البلاد.

وقال الجيش في بيان " إنه وبعد مرور 13 يوما على بدء حركة الاحتجاجات والتظاهرات الشعبية والمطلبية، وتفاقم الإشكالات بين المواطنين بشكل خطير نتيجة قطع طرق حيوية في مختلف المناطق اللبنانية، وبعد التطورات السياسية الأخيرة، تطلب قيادة الجيش من جميع المتظاهرين المبادرة إلى فتح ما تبقى من طرق مقفلة."

هذا وقد بدأت بالفعل عناصر من قوى الأمن والجيش التفاوض مع المتظاهرين من أجل فتح الطرق وهو الأمر الذي تمخض عنه عودة الحياة إلى طبيعتها في عدة مناطق بالبلاد.