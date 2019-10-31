تحطيم "أصنام" #موسم_الرياض يثير ضجة في #السعودية
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قيام مجهولين بتحطيم "أصنام" في احدى فعاليات موسم الرياض

  • 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2019

فيديو يظهر قيام مجهولين بتحطيم "أصنام" وتماثيل استخدمت في احدى فعاليات موسم الرياض في السعودية

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