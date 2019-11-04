تتخذ الاحتجاجات المناهضة للحكومات أشكالا مختلفة، من المسيرات إلى الاعتصامات ومن الإضراب الجزئي إلى العام وصولاً إلى العصيان المدني.

ومع تواصل موجات الاحتجاجات وحماس المتظاهرين، تتطور أساليب الاحتجاج بهدف تقوية وقعها وتعجيل وصول المحتجين إلى أهدافهم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption حاجز كتب عليه "مغلق بأمر الشعب" نصبه متظاهرون أمام مبنى يضم مكاتب الحكومة في مدينة النجف في العراق

في لبنان والعراق، البلدين اللذين تتواصل المظاهرات فيهما منذ أسابيع احتجاجا على الفساد وتردي الأوضاع المعيشية، تتشابه المطالب والشعارات رغم اختلاف المشهد في ساحات التظاهر.

ففي العراق قتل أكثر من 250 شخصا وأصيب الآلاف خلال محاولة قوات الأمن تفريق المتظاهرين.

يعمد المتظاهرون في البلدين إلى قطع الطرق للضغط على الحكومة حتى تستجيب لمطالبهم.

لكن الأثر العائد على المواطنين في حياتهم اليومية من استمرار قطع الطرق فتح باب الخلاف بين من يؤمن بضرورة التمسك بآلية الاحتجاج هذه حتى تؤتي ثمارها وبين من يرى فيها ضررا على المواطنين يضاف إلى ما يعانونه من ضيق.

في لبنان

يتصدر وسم #لا_لقطع_الطرقات قائمة أكثر الوسوم استخداما يليه وسم #قطاع_الطرق.

عبر الوسمين يعبّر روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن انزعاجهم من تواصل إغلاق الطرق التي يسلكونها للوصول إلى أعمالهم أو جامعاتهم وقضاء مصالحهم وسط بيروت وفي بعض مداخلها وحتى خارج العاصمة.

يبدي البعض اعتراضا مبدئيا على قطع الطرق ويعتبره وسيلة لنشر الفوضى ويرى فيه اعتداء على حرية الآخرين ممن يطالب بحريته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ZeinabSaffar ان الثورة ليست بقطع الطرق....والإصلاح ليس بقطع مصالح الناس..

لينين زعيم الثورة البلشفية لم يقطع طريق واحد ..ولا غاندي زعيم اكبر ثورة سلمية في العالم.

ولا جون جاك روسو....#الثورة يجب أن تقودها افكار ....وليس شباب

طائش يرى في الفوضى وقطع الطرق ..طريق ثورة.#لا_لقطع_الطرقات — Zeinab Al Saffar زينب الصفّار (@ZeinabSaffar) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

قال بعض المتفاعلين مع الجدل حول قطع الطرق إنه وسيلة تكون ناجعة إذا استهدفت الطرق التي يمر منها السياسيون وأعضاء الحكومة، لا الشوارع التي "لا يعطّل إغلاقها غير مصالح المواطنين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youmna_moussawi شو فائدة هالثورة إذا عم تشحرو الناس اكتر واكتر وعم تبهدلوها ع الطرقات

ليش ما بتقطعو بالامكان اللي عنجد بتأذو السياسين و ما بتأذو شعبكن #لا_لقطع_الطرقات — Youmna Moussawi 🇱🇧 (@youmna_moussawi) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

يرى الرافضون لإغلاق الطرق العامة والرئيسية إن هذه الوسيلة في الاحتجاج تأتي بنتيجة عكسية وتعود بالضرر على المواطنين الذين كانت معاناتهم سبب الغضب من الحكومة.

ويعتقد آخرون أن الضرر من قطع الطرق هو ما أحدثه من انقسام بين المتظاهرين الذين وحّدتهم المطالب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HassanS17644896 قطع الطرقات عم يعمل ردة فعل عكسية عند الناس ، إذا ما فهمتوها اليوم بكرا لح تشوفوا نتائجها#لا_لقطع_الطرقات — HASSAN SLEIMAN 🚬 ☕ (@HassanS17644896) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ImaneIbrahim1 #لا_لقطع_الطرقات الذي سيأتي بنتائج عكسية

هناك عمال يقبضون على كل ساعة عمل

هناك طلاب يحرمون من مدارسهم منذ ١٨ يوما

اقطعوا الطرق امام بيوت الفاسدين ومقراتهم لا امام بيوتنا نحن

ولا تراهنوا على ضمير سلطة فاسدة هؤلاء لا ضمير لهم — Imane Ibrahim (@ImaneIbrahim1) ٣ نوفمبر ٢٠١٩

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع مصوّرة لشجارات نشبت على الحواجز في بعض الطرقات بين سائقين يصرّون على المرور ومن يتمسّك بغلق الطريق أمام كل السيارات بدون استثناء.

ولقي فيديو لرجل يتوعّد مغلقي الطريق في غضب عارم وهو يقول إنه سيمرّ مهما كلف الأمر ليأتي بدواء لزوجته المصابة بالسرطان، تفاعلا كبيرا.

وكذلك تعاطف المغرّدون مع طلاب قالوا إنهم "حرموا من محاضرات مهمّة" وغيرها من الحالات التي بدا إصرار مغلقي الطريق فيها على منع المرور "مبالغا فيه" لدى البعض و"مخالفا لقيم الإنسانية" لدى آخرين.

تجاوز بعض المغرّدين عبر وسم #قطاع_الطرق، مرحلة الغضب من قطع الطرق إلى مرحلة اتهام من يغلقها بالبلطجة والانتماء لميليشيات معينة إجرامية أو سياسية طلبا لمصالح شخصية أو "تنفيذا لمؤامرة هدفها إفشال المظاهرات وتحويلها لفوضى".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rabkamhaddad المشكلة لي قاطعين الطرقات مش من الحراك وعم بضرو بالحراك والمطالب وأهم شي عم بضرو بالبلد وما رح قول عم يزعجوا المواطن لأنو الميليشيات آخر همها المواطن.

#لا_لقطع_الطرقات — rabih حaddad (@rabkamhaddad) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @joemurr9 يا غشيم ياللي عم يطلبوا منك تسكر الطريق ع اهلك وجيرانك ، اذا صار اي اشكال او اتخذ اي قرار بالفتح بالقوة بتروح عليك وحدك وبتطلع براسك و اللي عم تسكر الطريق لحسابن قاعدين ع كراسيهم و حيبقضوا حق تعبك و دمك لا سمح الله #لا_لقطع_الطرقات — YussMrtda (@joemurr9) ٣ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahessanaa في حدا قلي اذا ما كبرت ما بتصغر ..

قلتلو اخر مرة كبرت ضلت ١٥ سنة و خلفّت دمار و ٢٠٠ الف قتيل ونتج عنو اتفاق الطائف المشؤوم، والمطلوب من كل الفوضى هوي انخراط حزب الله بحرب أهلية لانعقاد مؤتمر طائف جديد بيعرض المثلاثة مقابل السلاح ..#لا_لقطع_الطرقات — sana fahes (@fahessanaa) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

وطالت الاتهامات القوات الأمنية اللبنانية. حيث رأى البعض في عدم فتحها الطرق بالقوة تراخ ورأى فيه آخرون تواطؤا وتآمرا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iamhusseinberro دلع القوى الأمنية زاد عن حدو، فيقو بقا في ناس عم تعاني عالطرقات .. أو ناطرين تجرّو الطرف التاني يتدخل و يفتح الطرقات بالقوة؟ #لا_لقطع_الطرقات — Hussein Berro (@iamhusseinberro) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

ويبدو أن بعض اللبنانيين مقتنع بأن القوات الأمنية لن تتدخّل فلجأ إلى دعوة الشباب للتدخل "لفتح الطرقات بالقوة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @choukair9 هو لقاطعين الطرق عالناس مش عالسلطه مش زعران بس هلق اذا نزل كم شاب ليفتحوا بتقوم قيامة قنوات الفتنه وابواق السفارات و #قطاع_الطرق — choukair hassan (@choukair9) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

ومن الوسوم الأكثر تداولا اليوم في لبنان اتفاق على ضرورة فتح الطرق، إلا أن كثيرين من مستخدمي وسم #لبنان_ينتفض يتمسّكون بقطع الطرق وسيلة للاحتجاج ويقول بعضهم بالعاميّة اللبنانية "إذا ما كبرت ما بتصغر" أي أنهم مقتنعون بأن ما يحدثه قطع الطرق من ضرر للمواطنين هو جزء من الثمن الذي يجب دفعه للوصول إلى مرادهم.

ويقدّم المصرّون على غلق الطرق مبرّرات لموقفهم هذا في منشورات يتداولها الموافقون، مفادها أن قطع الطّرق يعزز الإضراب ويزيد الضغط على الحكومة التي "لن يتحرّك لها ساكن إذا عادت الحياة إلى دورتها الطبيعية".

ويرون أيضا أن غلق الطرق ليس سببا لأزمة المواطنين وإنما الوضع الاقتصادي والمعيشي الخانق هو الذي كان سببا في الاحتجاجات وأساسا لها.

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ما هي الطرقات المقطوعة في بيروت اليوم؟

بعيدا عن الجدل يتداول المغرّدون كل ما ينشر من تفاصيل عن الطرق المقطوعة وتلك التي فتحت والطرق البديلة إن وجدت.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iconnews4 الطرقات المقطوعة في البقاع الغربي هي المرج جب جنين الصويري راشيا غزة حوش الحريمة مثلث جب جنين كامد اللوز — iconnews (@iconnews4) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YawmiyetnaN الطرقات المقطوعة من الجنوب باتجاه بيروت: صيدا دوار ايليا ودوار الرئيس الحريري والجية مفرق برجا والناعمة وخلدة والشويفات — يومياتنا.كوم (@YawmiyetnaN) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @YawmiyetnaN الطرقات المقطوعة من زحلة حتى بيروت:

مستديرة زحلة ومفرق المرج - بر الياس وجب جنين والرفيد والمصنع وسعدنايل ومفرق قب الياس واعالي جديتا وصوفر وعاليه — يومياتنا.كوم (@YawmiyetnaN) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

في العراق

الجدل في العراق حول قطع الطرق والخلاف بين من يوافق ومن يعترض ومن يتحفّز هو ذات الجدل القائم في لبنان.

وقد قطع المتظاهرون أغلب الطرق الرئيسية في مناطق العاصمة بغداد، لمنع الموظفين من الوصول إلى مقار عملهم في محاولة لإنجاح العصيان المدني.

وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي من العراقيين صورا للحواجز المقامة على الطرق والجسور في العاصمة بغداد ومدن أخرى مثل النجف وواسط والبصرة ومدينة الناصرية في محافظة ذي قار.

لكن، مقابل غياب رد الفعل الرسمي على قطع الطرق في لبنان راجت أنباء في العراق نقلا عن قيادة عمليات البصرة تقول إن القوات الأمنية حصلت على موافقة قضائية لاعتقال من يتسبب في قطع الطرق إلى منشآت حيوية.

ونشر بعض المغردين تهديدات منسوبة إلى مؤسسة الرئاسة العراقية بمقاضاة كل من يغلق طريقا.