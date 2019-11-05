شغل اسم الشيخ عمر غصن اللبنانيين بعد ظهوره في مقطع مصور وهو يمنع امرأة من عبور طريق خلدة رغم قولها إنها تتجه إلى المستشفى لملاقاة والدتها.

مصدر الصورة Twittere @alwajeeh_mo Image caption الشيخ عمر غصن

وانتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

واستنكر المستخدمون ما قام به الشيخ ومن وصفوهم بقطاع الطرق من "إذلال للناس وإهانة لكرامتهم" بحسب وصفهم.

فقالت نانا غصن: "عمر غصن الإرهابي ليه متروك يهين كرامات الناس؟ هيدي الثورة!!"

وقال علي عطايا: "لما الوطن يتفرج على إذلال الناس من قبل قطاع الطرق ... ملاحظة: هول الدرك لي بالمشهد مندفع ضريبة ليأخذوا معاشاتهم وطبابة ومدارس لأولادهم ومحروقات ولما نحتاجهم بيتفرجوا علينا بس جرب عمّر حجر أو استحدث شباك ببيتك بتلاقيهم أجدع ناس وحاضرين".

أرشيف الشيخ عمر غصن

ومع انتشار الفيديو، عاد المغردون إلى الأرشيف وتداولوا صورا ومقاطع فيديو تعود للشيخ عمر غصن حين أصيب إثر إشكال مع مناصري النائب طلال إرسلان في يوليو/تموز الفائت عندما أصيب بضربة على رأسه.

وأوضح الحزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه طلال أرسلان حينها أن "ما حصل في خلدة هو إشكال فردي ولا علاقة للحزب فيه لا من قريب ولا من بعيد".

وعاد المستخدمون إلى التفجيرات التي طالت لبنان في عام 2014، حين ألقي القبض على عمر غصن بعد نقله أحد انتحاريي الشويفات قبل أن يخلى سبيله في وقت لاحق.

فقال أبو علي خالد: "طلع الإرهابي عمر غصن الملقب بالملا عمر هو قائد ما يسمى ثورة لبنانية".

وقال حسن الموسموي: "الإرهابي عمر غصن الملقب بالملا عمر من تهمة نقل انتحاريين في العام 2014 إلى قاطع طريق في خلدة".

تيار المستقبل

وبعد تداول خبر انتماء عمر غصن إلى تيار المستقبل، أصدرت منسقية "تيار المستقبل" في جبل لبنان الجنوبي بيانا قالت فيه: "يتم التداول بصورة على مواقع التواصل الاجتماعي لشيخ يدعى عمر يحرض على قطع الطرق ويدعي بأنه مسؤول التيار في خلدة وعرمون. يهم منسقية جبل لبنان الجنوبي نفي هذه الادعاءات جملةً وتفصيلاً، والتأكيد أن من في الصورة ليس مسؤولاً في التيار لا من قريب ولا من بعيد".

ورد الشيخ على الانتقادات التي طالته عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالقول: "حدث تلاسن بين السيدة وأشخاص من الحراك فتدخلت لحل المشكلة، كانت تود المرور للذهاب لرؤية والدتها في المستشفى، وتبين لاحقا أن والدتها لم تكن في المستشفى وإنما كانت ذاهبة إلى عملها".