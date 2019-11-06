أثارت تغريدة على تويتر موجة عارمة من التفاعل بين السعوديين بعد أن نشر "أبو حمود"، صاحب مطعم في الرياض، تسجيل فيديو يشكو فيه من خسائره وديونه المتراكمة بسبب مشروع قطار الرياض وينشد المساعدة.

مصدر الصورة Twitter Image caption مطعم كشري الباشا في مدينة الرياض السعودية

وغرد أبو حمود مستخدماً وسم #قطار_الرياض بأن ديونه تجاوزت "المليون وسبعمئة ألف ريال" كما فاقت خسائر مطعمه "أربعة ملايين" ريال.

وأظهر أبو حمود في الفيديو مطعمه "كشري الباشا" الواقع في العاصمة السعودية الرياض، وقال إن الشارع المؤدي إليه أغلق لمدة "سنة وأربعة أشهر بسبب أعمال قطار الرياض".

وأضاف أبو حمود أنه "لا يهمه السجن" بل "أطفاله الخمسة الذين قد يضيعون من بعده".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @i_video1 #قطار_الرياض

خسرت والله بسبب قطار الرياض وليس هناك تعويض

وقريباً إلى السجن بسبب الديون التي تجاوزت 1700000 ريال مليون وسبعمائة الف ريال وخسائر تجاوزت اربعة مليون ريال

والله يعوض علينا والحمد لله اولاً وآخراً .

ما همني السجن همني اطفالي الخمسه اللي بيضيعون بعدي@RiyadhTransport pic.twitter.com/66SR56UfuV — ابو حمود (@i_video1) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

تلاحم شعبي

تفاعل المستخدمون مع قصة أبو حمود وتلقى دعماً كبيراً من مختلف أطياف المجتمع السعودي، الذين تبنوا قضية أبو حمود وساعدوا في الترويج لمطعمه.

ومن بينهم من ساندوه مدونون وشركات ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

كما شدد فريق من المغردين على ضرورة دعم المشاريع الوطنية السعودية.

ومن بينهم فيصل العبدالكريم الذي أشاد بأبي حمود قائلاً: "الرجل قائم على عمله بنفسه ووعدته بالدعم لأن عمله نظيف ويستحق التجربة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @f_alabdulkarim الرجل قائم على عمله بنفسه ووعدته بالدعم لأن عمله نظيف ويستحق التجربة، وأي عمل تجاري معرض لنكسات لأسباب مختلفة وأكررها لن تنظف الاسواق والمطاعم إلا حين يقف على المشاريع أبناء البلد.

لذلك ليس وقفة عاطفية بل وطنية وأمثال ابو حمود كثيرون ومحاربين من العمالة ويجب دعمهم. #كشري_الباشا — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sattam_al_saud مواطن سعودي صاحب مطعم #كشري_الباشا يتحدث عن معاناته في مطعمه وإرتفاع أسعار الإعلانات

فيأتيه الرد من أبناء الوطن كافة بوقفة جماعية عنوانها الشهامة والمروءه والكرم وهذه الوقفات ما هي غريبة عن أبناء الوطن والله إنكم ترفعون الرأس

كونوا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضاً@i_video1 — سطام بن خالد ال سعود (@sattam_al_saud) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

عروض وإعلانات مجانية

امتدت حملة دعم أبو حمود للعديد من الشركات ورجال الأعمال السعوديين، الذين قدموا مساعدات طويلة الأمد.

فقد وقع عدد من شركات توصيل الطعام السعودية، التي تسهل طلبات الطعام الإلكترونية الرائجة في البلاد، عقودا مع مطعم "كشري الباشا" تضامنا مع أبو حمود.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naifco شكرًا لشركات التوصيل التي تفاعلت مع حملة دعم #كشري_الباشا ولكل من ساهم في صنع هذا الجمال، المطعم سيكون متوفر بين أيديكم لأول مرة عبر تطبيقات التوصيل، والتحدي الآن أمامه انه يقدم جودة ترضي الجميع، ماجربت أكل المطعم، لكن بشهادات من جربوه اليوم يقولون أكله لذيذ ومميز. pic.twitter.com/vM47JhqNy1 — نايف Naifco (@naifco) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

وغردت شركة قنوات السعودية دعماً لأبو حمود: "كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية غدانا كل خميس لمدة شهر #كشري_الباشا".

كما أشار بعض المغردين إلى كرم أبو حمود واستقباله للفقراء حين كان مطعمه يعمل بشكل أفضل.

وشارك عبيد البرغش إعلانا قديما يعلن فيه كشري الباشا عن وجبات مجانية "لمن لا يمتلك طعاماً".

وعزا البعض تفاعل السعوديين الكبير مع أبو حمود إلى "نواياه الحسنة وحسن أخلاقه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Oab_111 الأعمال الخيرية والنوايا الطيبة

تجلب لصاحبها الخير والرزق والبركة

ومحبة الناس وكل هذه الصفات

يحبها الله عزّ وجلّ، فرحت كثيراً بهذا

الشعور والإنسانية والمواطنة من

أبناء الوطن التي تجسد معنى حديث

قدوتنا ونبينا ﷺ: (المؤمن للمؤمن

كالبنيان يشدُّ بعضه بعضًا)

أبشر بالخير🌾#كشري_الباشا pic.twitter.com/IccYGCxJx3 — عبيد البرغش (@Oab_111) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

وبعد هذا التفاعل الشديد مع أبو حمود، تداول السعوديون تسجيلا جديدا يظهر المطعم وقد ازدحم بالزبائن نتيجة الدعم الكبير الذي تلقاه.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @f_alabdulkarim أرسل لي ابو حمود قبل قليل هذا المقطع .. أسعد الله كل من أسعد قلبه وهو يصور مطعمه مزدحم ماشاءالله ❤️

وهذا الشاب تاجر ولكن تعرض لانتكاسه وواجبنا اليوم الوقوف معه وكل من وعد بالدعم الاعلاني عليه الوفاء بوعده نسأل الله له التيسير في سداد دينه وزوال همه. @i_video1 #كشري_الباشا pic.twitter.com/3EwBsdtdkR — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

ولم تقتصر ردود الفعل على المستخدمين فقط، إذ بدأ بعض أصحاب الأعمال المجاورة في محاولة لفت الأنظار إليهم مشيرين إلى أنهم تضرروا أيضا من ذات الوضع وناشدوا المستخدمين أن يدعموهم أيضا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FajerAlwardy #كشري_الباشا والله يابو حمود الخساره طالتنا وطالتكم انا مركزي مقابل لمطعمكم اسمه مركز فجر التناغم فقدنا زباينا والسبب هالتحويلات العماله تبي رواتبها والعقار يبي ايجاره ونحتاج الدعم مثلكم

وياليت الي يدعمونك يدعمونا في طريقهم مره وحده لو بنشر صورة المركز من برا والاعلان عنه pic.twitter.com/wyliuoOVtB — mel7 alkOon (@FajerAlwardy) ٥ نوفمبر ٢٠١٩

كما لجأ بعض المستخدمين ممن أثقلتهم الديون إلى محاولة الاستفادة من الزخم الذي قوبلت به مناشدة أبو حمود في استجداء العون لأنفسهم مستخدمين الوسم الذي يحمل اسم المطعم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AFjttgt #كشري_الباشا السلام عليكم فزعتكم معي يااخواني واخواتي علي ايقاف خدمات وامر حبس طالب من الله ثم منكم مساعدتي لو برتويت والنشر ولو ب10 او ريال تكفون لا تخلوني وعندي اسره ولا اقدر اصرف عليهم وغير حساب مواطن 700 ريال يسد كهرباء ولا طلبات طفلي

الاساس 137الف

متبقي 112729 pic.twitter.com/gXEo279fRK — الشمالي 2 (@AFjttgt) ٥ نوفمبر ٢٠١٩