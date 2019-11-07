اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات وتدوينات تنعي الممثل المصري الشاب هيثم أحمد زكي، الذي توفي في الساعات الأولى من صباح الخميس داخل منزله في ضاحية الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

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وقع خبر وفاة الفنان المصري الشاب جاء صادما لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في مختلف البلاد العربية، وأطلق المغردون هاشتاغ #هيثم_أحمد_زكي للتعبير عن حزنهم لرحيله المبكر وحصد أكثر من 30 ألف تغريدة.

ونشر المغردون صورا من جنازة هيثم التي حضرها جمع غفير من الناس بالإضافة إلى عدد من الفنانين المصريين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samykabel تشييع جنازة هيثم احمد زكي بحضور نجوم مصر من مسجد مصطفي محمود

شيعت منذ قليل جثمان الفنان الراحل هيثم احمد زكي من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، والذى رحل عن عالمنا صباح اليوم الخميس بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية. pic.twitter.com/uSo3m4OeL6 — Samy kabel (@samykabel) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وتناقل المغردون مقطعا قديما من مقابلة تلفزيونية مع هيثم زكي تحدث فيها عن الوحدة وصعوبتها خصوصا بعد فقدان الأهل.

حديث هيثم زكي عن الوحدة برز أيضا أثناء جنازته عندما كشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي، عن تأخر خروج جثمان الفنان الراحل من المشرحة "نظرا لعدم وجود أحد من أهل الفنان الراحل ليتسلم الجثمان".

وقد استدعى ذلك تدخلا من النقابة لاستلام الجثمان والصلاة عليه، واستكمال إجراءات الدفن.

وقد أثار عدم وجود أهل لاستلام جثمان هيثم زكي تعاطفا كبيرا من قبل رواد التواصل الاجتماعي.

وعبر المغردون عن مدى صعوبة جملة "مفيش حد من أهله يستلم جثمانه" التي قالها نقيب الممثلين أشرف زكي قبل استلام النقابة للجثمان فيما بعد.

وفي هذ السياق غرد أدهم معبرا عن صعوبة تقبل هذا الأمر الذي يدمي القلب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Diab10Adham حقيقي الموضوع وصعب جدااا وحاجه توجع القلب بجد أن حتي يوم جنازته مفيش حد من أهله يشيع جنازته أو يستلمه😔💔 https://t.co/g5G3rACe4z — AdhamDiab10 (@Diab10Adham) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

أما بثنية حكيم فوصفت الجملة بأنها تصعق الجسد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Quinn_1m الله يرحمه ويرحم امه وابوه جدا مؤلمه كلمه مفيش حد من اهله 💔💔😭 — the Queen (@Quinn_1m) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وقالت لمى إنه على الرغم من عدم وجود أهل إلا أن الله سخر لهيثم الملايين من البشر للترحم عليه.

وما أضاف للقصة بعدا حزينا آخرا هو مصادفة وفاة هيثم في سن الـ 35 وهو نفس العمر الذي عاشته والدته الراحلة.

فكتبت نانى إسماعيل: "مات في عُمر أمه وعاش وحيدا كأبيه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NanyEsmail_ مات كا عُمر امه وعاش وحيدا كا ابيه😭😭



الله يرحمك ياهيثم من النهارده هضيف اسمك لاسماء اللى فارقونى من اهلى واصحابى وهدعيلك زيهم ربنا يرحمك ويثبتك ويجمعك بوالديك فى الجنة يااارب#هيثم_احمد_زكي pic.twitter.com/mWCn4N4iHo — نانى اسماعيل🇪🇬🇪🇬 🇦🇹🇦🇹 🏹 (@NanyEsmail_) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وقال إبراهيم أسامة إنه على الرغم من كون الفنان الراحل مشهورا وغنيا إلا أن حزنه على بقائه وحيدا بعد وفاة والديه كان يظهر جليا في مقابلاته التلفزيونية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ibrahimossama4 مؤلم جدا خبر وفاة هيثم احمد ذكي .. شاب في مقتبل العمر فقد ابوه امه وعايش وحيد حتى وان كان مشهور او غني .. لكن دايما في كل لقاءاته كان بيظهر حزين .. ربنا يرحمه ويغفر له ذنوبه .. ربنا يحسن ختامنا جميعا .. اللهم لا تأخذنا اليك الا وانت راض عنا#هيثم_احمد_زكى — Ibrahimossama (@Ibrahimossama4) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

وبحسب تقارير فقد عثرت الشرطة على جثة هيثم زكي في منزله، وتشير الأسباب الأولية إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية.