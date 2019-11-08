انتشرت عبر شبكات التواصل الاجتماعي صور تجمع لاعب كرة القدم المصري محمد أبو تريكة بالفنان المصري محمد رمضان، في مباراة ودية جرى تنظيمها في المغرب.

مصدر الصورة facebook

وشهدت مدينة العيون المغربية مباراة جمعت نجوم إفريقيا ونجوم العالم في احتفاء بالذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء.

و"المسيرة الخضراء" هي حشد شعبي دعا إليه الملك المغربي الراحل الحسن الثاني عام 1975 من أجل الضغط على إسبانيا لمغادرة منطقة الصحراء الغربية التي كانت تحتلها.

ويعتبر الـ 6 من نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام عيدا وطنيا تعطل فيه الإدارات والمدارس في المغرب.

وضم منتخب نجوم إفريقيا بالإضافة لأبو تريكة والنجم كاميروني صامويل إيتو والسينغالي حجي ضيوف والتونسي زبير بية وآخرين.

أما منتخب العالم فتكون من البرتغالي لويس فيغو والبرازيلي ريفالدو تريزيغيه والحارس الفرنسي فبيان وغيرهم من نجوم كرة القدم العالميين.

وظهر محمد رمضان بجانب محمد أبو تريكة، مع نجوم سابقين للكرة المصرية أمثال وائل جمعة ونادر السيد اللذين كانا أيضا ضمن فريق "نجوم إفريقيا".

وقد حازت الصورة التي جمعت رمضان وأبو تريكة على نصيب الأسد من تعليقات المغردين والمدونين المصريين في البلاد.

فظهور رمضان على دكة البدلاء مرتديا قميصا يحمل "رقم 1" أثار استغراب كثيرين ممن تساءلوا عن سبب مشاركته في مباراة مع أساطير كرة القدم في العالم.

كما تساءل كثيرون عن سبب ظهور الممثل المصري المعروف بدعمه للحكومة مع أبو تريكة المصنف على قوائم الإرهاب في مصر.

وبينما قرأ البعض في الصورة دليلا على فشل ما وصفوها بالحملات الإعلامية لتشويه أبو تريكة، وصف آخرون الصورة بالعفوية، في حين دعا البعض الآخر-على قلتهم- للتحقيق مع رمضان.

يذكر أن أبو تريكة احتفل قبل أيام بعيد ميلاه الواحد والأربعين واحتفى به رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلقوا مجموعة وسوم (#عيد_ميلاد_سعيد و #عيد_ميلاد_تريكه_الاسطوره) امتنانا منهم "للجهود التي قدمها في تمثيل الكرة المصرية والعربية".

وتصدرت تلك الوسوم مراكز متقدمة في قوائم المواضيع الأكثر تداولا في مصر منذ صباح الخميس7 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى صباح الجمعة.

وبدوره، احتفل حساب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنسختيه العربية والإنجليزية باللاعب ووصفوه بـ "الأسطورة".

ولم يتخلف النادي الأهلي عن تهنئة لاعبه السابق، فنشر تغريدة مفادها "نحتفل اليوم بعيد ميلاد أحد أهم أساطيرنا محمد أبو تريكة، نتمنى لك عيد ميلاد سعيداً أمير القلوب".

واعتبر آخرون أن التغريدات توحي بأن هناك توجه لتسوية ملف أبو تريكة في مصر.

وفي مايو/آيار عام 2015، أصدرت السلطات المصرية قرارا بالتحفظ على أموال أبو تريكة.

وقالت لجنة إدارة وحصر أموال جماعة الإخوان وقتها إن اللاعب هو أحد ملاك شركة سياحية، تبيّن من التحقيقات أن نشاطها مرتبط بجماعة الإخوان.

وفي 17 يناير/كانون الثاني، أدرجت السلطات المصرية اسم اللاعب الشهير على قائمة الإرهاب بتهمة صلته بجماعة الإخوان المسلمين، رغم نفي اللاعب دعمه للجماعة.

وكان اللاعب قد أعلن تأييده للرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، عندما أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة عام 2012.

وبدأ اللاعب المصري مشواره الكروي ضمن صفوف نادي الترسانة عام 1990، حتى تعاقد معه النادي الأهلي في عام 1997، وتألق بشكل لافت للأنظار.

وخاض "تريكة" 287 مباراة مع النادي الأحمر في مختلف البطولات المحلية والقارية وسجل أبو تريكة خلال مسيرته الكروية 126 هدفا.