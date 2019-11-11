أطلقت نجمة الغناء اللبنانية كارول سماحة قبل أيام نسخة معدلة من النشيد الوطني اللبناني "دعما للمرأة" في لبنان.

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وشهدت النسخة المعدلة من النشيد، الذي غنته سماحة بالتعاون مع صحيفة النهار اللبنانية، تغييرا في جملة: "سهلنا والجبل منبت للرجال" لتصبح: "منبت للنساء والرجال".

وكانت جريدة النهار قد طرحت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إصدارا خاصا نشرت فيه النشيد الوطني مع الجملة الجديدة التي غنّتها سماحة لاحقا.

تعديل النشيد يثير الجدل

فكرة تعديل النشيد الوطني اللبناني أثارت جدلا واسعا في لبنان بين من يعتبر أنها خطوة جيدة لتسليط الضوء على المساواة بين الرجل والمرأة بالتزامن مع اندلاع المظاهرات في البلاد، ومن يعتبر أنه لا يجوز المس بكلمات النشيد الوطني مهما كانت الأسباب.

وفي هذا السياق علقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ساخرة من التغيرات المطروحة معتبرة أنها لا تفهم سبب هذا الطرح حتى الآن.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmalHijazi ما فهمت ليش غيروا بالنشيد الوطني اللبناني انو يعني ما هان عليهم يكون في كلمة رجال بلا نساء ما هان عليهم ما يكون في مساواة🤣شو كلاس !!بصراحة الناس بالناس و😾بالنفاس كان بعد في من لبنان هالنشيد يا حسرة ..#النشيد_الوطني_اللبناني #لا_يتغير #امل_حجازي — Amal Hijazi (@AmalHijazi) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

وطالبت سحر الأطرش الجميع بوقف التعديلات على النشيد الوطني، مستشهدة بالنشيد الوطني الأمريكي الذي يتضمن جملة شبيهة تذكر الرجال فقط مع أن الولايات المتحدة تعد "أم الحريات والمساواة بين الجنسين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SahaR_bei Popular opinion وكتير:



وقفوا لعب بالنشيد الوطني وبلا لزق كلمات



النشيد الوطني الاميركي(ام الحريات والمساواة بين الجنسين مع طغي حقوق المرأة)فيه جملة "when freemen shall stand”

لازم يطالبوا ب "Free women🤣”!



بالنشيد اللبناني:ما ضروري تتحسسوا من "منبتٌ للرجال"

ما بيقصدوا "الذكر” — Sahar®️AlAtrash سَحَرْ (@SahaR_bei) ٩ نوفمبر ٢٠١٩

وقالت زينب عواضة إنها لم تشعر يوما بأي خطأ في النشيد الوطني معتبرة أن كلمة منبت للرجال تأتي "بمعنى الذين يقومون بالبطولات ذوداً عن الوطن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zeinabawada01 كإمرأة ولا مرة حسيت أنو النشيد الوطني فيه غلط!! منبت للرجال بمعنى الذين يقومون بالبطولات ذوداً عن الوطن وغير متعارف أنو المرأة تحمل سلاحاً أنا مرة قوصت بحقل رماية بقيت دايخة ٣ أيام😅شي تاني هلق وقتا؟! في شي أهم بكتير وبكل الأحوال ما بتزبط إلا عطريقة أمل😂 pic.twitter.com/ZaaDBbeG99 — زينب عواضة (@zeinabawada01) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

وكتب علي خلف: "إدخال كلمة (والنساء) إلى النشيد الوطني اللبناني تفقد المعنى المطلوب بالوصف وهذا ناتج عن ضعف في الثقافة العربية وفقه اللغة".

من جهة أخرى، وتعليقا على تغريدة انتقدت المس بكلمات النشيد، أكدت كارول سماحة أن الموضوع "مجرد تحية للمرأة اللبنانية وهو رمزي لا أكثر ولا أقل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CAROLE_SAMAHA عزيزتي الموضوع لا يستاهل كل هالعصبية!!!

إنها مجرد تحية للمرأة اللبنانية ! يعني الموضوع رمزي لا أكثر ولا أقل.

لم يتغير شيئا رسميا

إطمئني...😉 https://t.co/xthbloo0o7 — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

وشكرت الإعلامية ريما مكتبي صحيفة النهار على "مبادرتها الجميلة في إبراز المرأة اللبنانية ودورها".

وكتب أحمد علم الدين مشددا على حق المرأة في أن تذكر في النشيد الوطني تقديرا لجهودها، مضيفا أن الحياة تكتمل بوجود المرأة والرجل معا دون تمييز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmadAl35418959 دور المرأة ما بيتلخص والكلام عنه ما بيخلص.. تستاهل من زمان تنذكر بالنشيد و جهودها تتقدر..الرجل و المرأة معا بكملوا الحياة مع بعض.. ايد وحدة.. دون تمييز.. بالحب والتقبل و التعاون.. — Ahmad Alam Eddine (@AhmadAl35418959) ٧ نوفمبر ٢٠١٩

أما إلياس رزق فكان له اقراح آخر وهو: "استبدال الجملة (منبت للنساء والرجال) بجملة (منبت للأجيال)، أولا للمحافظة على الوزن والقافية وثانيا احتراما لهذا الجيل الصاعد المندفع بكل عزم وعنفوان" على حد تعبيره.