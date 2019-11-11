النشيد الوطني اللبناني: الفنانة كارول سماحة تعدل عبارة "منبت للرجال" دعما للمرأة
أطلقت نجمة الغناء اللبنانية كارول سماحة قبل أيام نسخة معدلة من النشيد الوطني اللبناني "دعما للمرأة" في لبنان.
وشهدت النسخة المعدلة من النشيد، الذي غنته سماحة بالتعاون مع صحيفة النهار اللبنانية، تغييرا في جملة: "سهلنا والجبل منبت للرجال" لتصبح: "منبت للنساء والرجال".
وكانت جريدة النهار قد طرحت في 31 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إصدارا خاصا نشرت فيه النشيد الوطني مع الجملة الجديدة التي غنّتها سماحة لاحقا.
تعديل النشيد يثير الجدل
فكرة تعديل النشيد الوطني اللبناني أثارت جدلا واسعا في لبنان بين من يعتبر أنها خطوة جيدة لتسليط الضوء على المساواة بين الرجل والمرأة بالتزامن مع اندلاع المظاهرات في البلاد، ومن يعتبر أنه لا يجوز المس بكلمات النشيد الوطني مهما كانت الأسباب.
وفي هذا السياق علقت الفنانة اللبنانية أمل حجازي ساخرة من التغيرات المطروحة معتبرة أنها لا تفهم سبب هذا الطرح حتى الآن.
وطالبت سحر الأطرش الجميع بوقف التعديلات على النشيد الوطني، مستشهدة بالنشيد الوطني الأمريكي الذي يتضمن جملة شبيهة تذكر الرجال فقط مع أن الولايات المتحدة تعد "أم الحريات والمساواة بين الجنسين".
وقالت زينب عواضة إنها لم تشعر يوما بأي خطأ في النشيد الوطني معتبرة أن كلمة منبت للرجال تأتي "بمعنى الذين يقومون بالبطولات ذوداً عن الوطن".
وكتب علي خلف: "إدخال كلمة (والنساء) إلى النشيد الوطني اللبناني تفقد المعنى المطلوب بالوصف وهذا ناتج عن ضعف في الثقافة العربية وفقه اللغة".
من جهة أخرى، وتعليقا على تغريدة انتقدت المس بكلمات النشيد، أكدت كارول سماحة أن الموضوع "مجرد تحية للمرأة اللبنانية وهو رمزي لا أكثر ولا أقل".
وشكرت الإعلامية ريما مكتبي صحيفة النهار على "مبادرتها الجميلة في إبراز المرأة اللبنانية ودورها".
وكتب أحمد علم الدين مشددا على حق المرأة في أن تذكر في النشيد الوطني تقديرا لجهودها، مضيفا أن الحياة تكتمل بوجود المرأة والرجل معا دون تمييز.
أما إلياس رزق فكان له اقراح آخر وهو: "استبدال الجملة (منبت للنساء والرجال) بجملة (منبت للأجيال)، أولا للمحافظة على الوزن والقافية وثانيا احتراما لهذا الجيل الصاعد المندفع بكل عزم وعنفوان" على حد تعبيره.