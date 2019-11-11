يتلقّى أصحاب حسابات يوتيوب منذ أيّام رسائل إلكترونية مفادها أن شروط استخدام يوتيوب وغوغل قد تغيّرت وأن العمل بالشروط الجديدة سيبدأ في العاشر من ديسمبر كانون الأوّل. لكن فقرة في تلك الشروط استوقفت الكثيرين.

مصدر الصورة Getty Images Image caption مقر شركة غوغل المالكة لموقع يوتيوب، في وادي السيلكون في ولاية كاليفورنيا الأمريكية

بعض من فتح لائحة الشروط الجديدة ودقّق في محتواها فوجىء بتغيير تحت بند "تعليق الحساب وإنهاؤه" وتحت عنوان "الإنهاء من قبل يوتيوب بسبب تغييرات الخدمة".

البند المضاف يقول "إن من حق شركة يوتيوب إنهاء الخدمة المقدمة لك جزئيا أو كليا إذا اعتقدت، وفق تقديرها، أن توفير الخدمة لك غير مجد تجاريا".

أثار هذا البند قلق الكثير من مقدّمي المحتوى وأصحاب الصفحات على يوتيوب، الذين قد تغلق حسابات البريد الإلكتروني "ج-ميل Gmail" التابعة لهم استنادا إليه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osamahesam1 وصلني إيميل من يوتيوب منذ فترة -كما وصلكم جميعا- بتغيير أحكام الخدمة، حاولت معرفة جديدها فإذا بي أقرأ:



"يجوز لYouTube إنهاء وصولك أو وصول حسابك علىGoogle إلى الخدمة بشكل كامل أو بشكل جزئي إذا كانت YouTube ترى على نحو معقول أن توفير الخدمة لك لم يعد مجديا من الناحية التجارية"



!! pic.twitter.com/6EUWpYpYgF — أسامة عصام الدين (@osamahesam1) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

صياغة البند فضفاضة لا تحدد العوامل التي تقرّر يوتيوب على أساسها ما إذا كان الحساب المفتوح مجد تجاريا بالنسبة لها.

وفتح هذا الأمر باب التأويل لدى المتفاعلين مع هذا الإعلان والقلقين على مستقبل حساباتهم على غوغل ويوتيوب، وكثير منهم من العرب في المملكة العربية السعودية خاصة.

وفسّر كل البند بطريقة مختلفة.

فمن المعنيين بالبنود الجديدة من فهم الإعلان أن حسابه سيغلق إذا لم يحصل على القدر الكافي من الإعلانات المدفوعة.

ومنهم من رأى في هذا البند تمهيدا من يوتيوب لجعل الحسابات والصفحات مدفوعة الأجر.

وقال البعض إن "عدم وجود منافس حقيقي ليوتيوب يخوّل للشركة التحكّم في الحسابات والمحتوى بشكل كامل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @david_mask123 المشكله ان يوتيوب لا تملك منافس حقيقي لها مما يجعلها متفرده بساحه وتستطيع التحكم بصناع المحتوى بشكل كامل — David (@david_mask123) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

بينما عبّر البعض عن موافقتهم على هذا القرار على أمل "أن تغلق وفقا له الصفحات التي تنشر التحدّيات السخيفة"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @msalburkani إذا حـ يوقفوا القنوات التافهة حقت المراهقين وشغلة التحديات والأمور السخيفة يكون خير وبركة — مريم (@msalburkani) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

قال آخرون إن القرار سيعود بالضرر على الشركة نفسها.

وقد اتصلت مدونة بي بي سي ترند بشركة غوغل طلبا لتوضيح البند والهدف منه وكيفية تحديد الشركة الحسابات "المجدية تجاريا" من غيرها.

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