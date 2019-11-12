أثارت صور من داخل مجمّع سجون طرة الواقع بالعاصمة المصرية القاهرة تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة Google Image caption صور من مجمّع سجون طرة في العاصمة المصرية القاهرة أثناء زيارة وفود إعلامية أجنبية ومصرية بدعوة من السلطات المصرية

الصور نشرت يوم الإثنين 11 نوفمبر تشرين الثاني خلال زيارة لوفود من وسائل إعلام مصرية وأجنبيّة وعدد من المسؤولين المصريين للمجمّع، الذي يحوي سبعة سجون أشهرها سجن المزرعة والسجن شديد الحراسة 992 المعروف باسم سجن العقرب.

ولم تكن هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي من بين وسائل الإعلام التي شاركت في الزيارة إذ لم توجّه لها الدعوة.

وجاءت الزيارة بعد صدور تقرير لخبراء متعاونين مع منظمة الأمم المتحدة عن وضع السجون في مصر وما فيها من "إهمال وظروف احتجاز سيئة تعرّض حياة آلاف السجناء للخطر الشديد".

التقرير الأممي تحدّث عن وفاة الرئيس المصري السابق محمّد مرسي أثناء محاكمته وقال إن الظروف "الوحشيّة" التي عانى منها مرسي خاصة في سنوات سجنه في مجمّع طرة ربما تسببت بشكل مباشر في موته الذي قالت إنه "قتل نتج عن ممارسات تعسفية بحقه".

وفتحت السلطات المصرية أبواب مجمّع سجون طرة أماما الزائرين المدعوّين ردّا على التقرير الذي وصفت محتواه بأنه "مجرّد شائعات".

"الزيارة مسرحية" و"الصور مبالغ فيها"

الصور المتداولة من الزيارة أظهرت تمتّع نزلاء السجن بمستوى عال من الرفاهية والرعاية الغذائية والطبية بالإضافة إلى وسائل الترفيه المتنوّعة.

صور مزارع للدواجن والنعام حتى وتشكيلات من الغلال في أطباق مغلّفة أثارت سخرية البعض. وأقلّ ما قاله منتقدوها إنها صور "مبالغ فيها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sam7z الصور الي جايبينها من سجن طره دي حق الله اوڤر جداً ، رز باللين و مشاوي جوه السجن ؟! — الّريس حَنتيرةٌ (@sam7z) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

كثير من المعلّقين على الصور والمقاطع المتداولة للزيارة قالوا إن الزيارة برمّتها كانت عبارة عن "مسرحيّة" وإن ما نقلته أبعد ما يكون عن واقع السجون المصرية التي توالت تقارير حقوقية عن "التعذيب الممارس فيها والإهمال الذي يعانيه المساجين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hossambahgat الزيارة التفقدية وكبابجي سجن طرة وتلاجة الكوكاكولا عاملين بالظبط زي نزول السيسي انتخابات ضد موسى مصطفى موسى مفيش اي طرف من الأطراف المشاركة مصدق ولا المشاهدين مصدقين ولا المعارضين ولا حتى المؤيدين ولا حد طلب حاجة من دي اصلا بس لازم المشهد يتعمل ويتصور عشان المظاهر #البفتيك pic.twitter.com/poWNVRZFGC — hossam bahgat (@hossambahgat) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

أعادت الزيارة المنظمة لمجمّع سجون طرة إلى أذهان بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع من فيلم "البريء" وقالوا إن منظّمي الزيارة استقوا الفكرة من هذا الفيلم ومن غيره من الأعمال الدرامية التي تصوّر مشاهد من استعدادات المسؤولين في السجون قبل أي زيارة رسمية حتى يقدّموا الصورة التي يريدون عن السجن.

واغتنم البعض فرصة الصور المتداولة للتندّر والسخرية، وقال الصحفي وائل قنديل إنه "لا يستغرب أن تدرج السلطات المصرية سجن طرة ضمن الوجهات السياحية بعد "فيلم السجون الفاخرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waiel65 لطيف فيلم السجون الفاخرة بعد تقرير الأمم المتحدة عن أن نظام السجون قتل الرئيس مرسي.

لن تكون مفاجأة لو وضعت السلطات سجن طرة ضمن أكثر عشرة مقاصد سياحية في مصر. — wael kandil (@waiel65) ١٠ نوفمبر ٢٠١٩

صور كثيرة خرجت عن الزيارة لكن أكثرها تداولا كانت صورة "#كبابجي_سجن_طرة".

دقّق بعض المدونين في الطاهي الذي يعد الشواء في الساحة وأشاروا إلى أن أسياخ الشواء التي يستخدمها تبدو لامعة وجديدة كأنها لم تستخدم من قبل، وأن ذلك ينطبق أيضا على ثلاجات المشروبات الغازية وبعض الأواني على الطاولات.

وبعد أن أثارت صورة "الكبابجي" جدلا كبيرا سأل المذيع المصري عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" موفده إلى الزيارة الذي أجاب بأن "هذا الرجل يمارس داخل السجن مهنة كان يمارسها قبل أن يسجن، هو يبيع الشواء لمن يستطيع شراءه من المساجين".

لكنّ البعض لم يستغرب الصور وأبدى اعتقادا بأن هذه الرفاهية التي صوّرتها الزيارة موجودة فعلا في سجن طرة لكنّها "مقتصرة على نوع معيّن من السجناء، مثل رجال الأعمال والسياسة السابقين وأصحاب المال والنفوذ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdellwahabnegm واضح عندنا حساسيه كبيره لتحسين صورتنا لكن موضوع كبابجي سجن طره اوفر قوي. يا اخوانا السجن تهذيب وإصلاح مش فندقة ومرعه وطبعا ده متوفر لعتاة المساجين وليس السجين العادي فيه عقل ونوازن الامور — Abdel Wahab (@abdellwahabnegm) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

#معتقل_سابق: "تجارب حقيقية" في سجن طرة

وردّا على الصورة التي قدّمتها السلطات الرسمية عن الحياة داخل مجمّع سجون طرة أطلق مغرّدون وسم #معتقل_سابق الذي قصوا من خلاله ما قالوا إنها تجاربهم الشخصية مع "التعذيب والظروف المهينة" للاحتجاز.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @el4a3r_93 اختفاء قسري ١٧ يوم بدون لبس نهائي نهائي مع تعذيب مستمر بالكهرباء والتعليق خلفي وتعليق من يد واحده، مطبخ وآكل ايه دا يا مجرمين ؟#معتقل_سابق — Mohamed Abdeltawab (@el4a3r_93) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Anonymo08144327 في غرفة مساحتها أقل من ٦ متر يتزاحم ما يصل ل ١٠ أشخاص و أحيانا ١٨ يتناوبوا النوم وقوفا و يقضون فيها حاجاتهم كل حاجاتهم .... نعم أعزكم الله بما فيها حاجاتهم التي يفترض أن تقضى في الحمام #معتقل_سابق — Anonymous (@Anonymo08144327) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahmoud87545061 بيقولو ان كان فيه لجنه في سجن طره وفي صور كده اني الدنيا فل وحقوق الإنسان مبسوطه 🙃

عايز بس اقول في سجن اسمه(وادي النطرون لِيمان ٤٣٠ )الزنزانه ٣×٤ متر كنا فيها ٢٥ واحد

فَكر بقا كنا بناكل ازي ندخل حمام ازي نصلي ازي ونعيش اصلاً ازي اسيبك انت وعقلك #تباً_لحقوق_الإنسان#معتقل_سابق — mahmoud awad..👨‍⚖ (@mahmoud87545061) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

"السلطات المصرية ليس لديها ما تخشاه"

من جهتها قالت الهيئة العامة للاستعلامات في مصر إن دعوة الصحفيين لزيارة السجون جاءت لأن "السلطات المصرية ليس لديها ما تخشاه فيما يتعلق بالممارسات داخل السجون".

وبعد الزيارة أشاد النائب في البرلمان المصري مصطفى بكري في تغريدتين بـ "التطور الذي شهده هذا السجن" الذي كان قد سجن فيه بصحبة أخيه في قضية نشر عام 2003.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP قمت اليوم مع وفد من النواب والصحفيين والاعلاميين بالمشاركهفي المنتدي الثالث للسجون المصريه ، وقمنا بزيارة سجن مزرعة طره، وقد هالني هذا التطوير الذي شهده هذا السجن الذي سجنت فيه اناوشقيقي محمود في قضية نشر عام ٢٠٠٣ ، العنبر تحول الي مستشفي رائع ، الاجهزه الطبيه، الادويه ، — مصطفى بكري (@BakryMP) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @BakryMP العيادات المتخصصه ، الاطعمه ،الاسره ، الحدائق ، الملاعب ، التقينا المساجين ، هذه هي الصورة الحقيقيه ، هناك من لايريد أن يعرف أو يري ، اتهامات ظالمه وأكاذيب لاتنتهي والهدف هو الوطن ،انهم يتحدثون باسم جماعات الارهاب التي تقتل في ظل حماية من بعض هذه المنظمات والهيئات — مصطفى بكري (@BakryMP) ١١ نوفمبر ٢٠١٩

من جانبه رد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، علاء عابد على المنظمات التي تتهم السلطات المصرية بممارسة التعذيب في السجون بأنها تحاول "نشر أخبار ضد مصر لأهداف سياسية" وقال إن "السجون المصرية من أفضل السجون على مستوى العالم".

وتزامنت دعوة السلطات المصرية الصحفيين لزيارة سجون طرة مع استعداد مسؤولين مصريين للتوجّه إلى جنيف للمشاركة في الاستعراض الدوري الشامل الثالث لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

ونفت السلطات المصرية في مناسبات عديدة حدوث أي خروقات للوائح حقوق الإنسان أو ممارسات غير قانونية في سجونها.