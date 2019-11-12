مصدر الصورة Twitter

أعلن موقع التواصل الاجتماعي تويتر في تدوينة عن مبادرة للحصول على مساهمات الجمهور بشأن سياسته الجديدة للتعامل مع الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة التي من شأنها "أن تفسد سلامة المحادثات".

كما أوضح بيان الشركة تعريفا مقترحا لتلك المواد واستعرض أفطارا عن الإجراءات التي قد يتخذها تويتر عند رصد محتوى مزيف أو مضلل.

الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة

يقترح تويتر تعريف الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة على أنها: "أي صور أو مقاطع فيديو أو صوت تم تغييرها أو تلفيقها بشكل كبير بطريقة تهدف إلى خداع الآخرين أو تغيير معناها الأصلي".

كما تعرف هذه الوسائط أيضا بـ"الديب فيك Deep fake" أو "الشالو فيك Shallow fake".

وتقول المنصة إنها "تتشاور بشكل منتظم مع الخبراء والباحثين لمساعدتها في فهم القضايا الجديدة مثل الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة" وإنها استندت إلى تلك المشاورات للوصول إلى التعريف المقترح.

وأضافت الشركة أنها تأخذ في الاعتبار أيضا "أي سلوك جديد يتم رصده عبر الإنترنت".

ما الذي سيفعله تويتر؟

من بين الأفكار التي استعرضها تويتر حول ما سيفعله عند رصد وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة تحاول عمداً خداع الآخرين أو إرباكهم أن تقوم المنصة بالتالي:

وضع إشعار بجانب التغريدات التي تشارك وسائط مُزيَّفة ومُضلِّلة

تحذير المغردين قبل مشاركتهم أو إعجابهم بتغريدات تحتوي على وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة

إضافة رابط -على سبيل المثال، إلى مقال أو لحظات تويتر- يُمكن للأشخاص من خلاله قراءة المزيد حول سبب اعتقاد عدد من المصادر أن هذه الوسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة

بالإضافة إلى ذلك يقول تويتر إنه "إذا تضمنت تغريدة وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة من شأنها تهديد السلامة الجسدية لشخص ما أو تؤدي إلى أضرار جسيمة أخرى، سيقوم تويتر بإزالتها".

تويتر يريد أن يعرف آراء الجمهور

وفي هذا السياق، نشر موقع تويتر استبياناً بسيطاً لاستطلاع آراء الجمهور.

والاستبيان متوفر باللغات العربية والإنجليزية والهندية والإسبانية والبرتغالية واليابانية.

أما بالنسبة للّغات غير المتوفرة، فإن فريق تويتر يعمل عن كثب مع المنظمات غير الحكومية المحلية وواضعي السياسات لضمان تمثيل وجهات نظرهم.

وإذا فضّل الجمهور التغريد برأيهم، فسيستمع تويتر لهم أيضاً من خلال استخدامهم الوسم التالي: #TwitterPolicyFeedback

وفي حال أرادت إحدى المنظمات مشاركة تويتر في تطوير حلول اكتشاف الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة، يمكنها ملئ هذا النموذج.

سيغلق باب تقديم المقترحات بحلول يوم الخميس 28 نوفمبر الساعة 2:59 صباحاً بتوقيت السعودية.

وتقول الشركة إنه خلال هذه المرحلة "سيراجع تويتر المقترحات التي تلقاها لبدء عملية إدراج السياسة في قوانين تويتر، بالإضافة إلى تدريب الفرق المعنية بتنفيذ القوانين لدى تويتر على كيفية التعامل مع هذا المحتوى".

وسيصدر تويتر إعلاناً آخر قبل 30 يوماً على الأقل من دخول السياسة حيز التنفيذ، كما يؤكد "التزامه بخدمة المحادثة العامة على تويتر والقيام بدوره بطريقة منفتحة وبشكل يتسم بالشفافية".

مصدر الصورة Twitter Image caption جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا‎

وقد تحدثت مدونة بي بي سي ترند إلى جورج سلامة، رئيس السياسات العامة والعلاقات الحكومية في تويتر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بشأن السياسة الجديدة.‎

هل تنطبق سياسة تويتر الجديدة على الروابط الخارجية المنشورة عبر تغريدات الموقع؟

بالنسبة للروابط، فإنه لا يمكن للناس إساءة استخدام إحدى ميزات المنصة لتعطيل تجربة الآخرين وفقًا لقوانينا، وهذا يشمل نشر روابط مضللة أو خادعة.

ما الإجراءات التي قد تتخذها تويتر بحق الأفراد الذين يصرون على نشر محتوى مزيف؟

كما هو مذكور في مدونتنا، إذا تضمنت التغريدة وسائط مُزيَّفة أو مُضلِّلة من شأنها تهديد السلامة الجسدية لشخص ما أو تؤدي إلى أضرار جسيمة أخرى، فإننا سنقوم بإزالتها.

بالإضافة إلى ذلك ، نحن نقوم باتخاذ إجراءات ضد الحسابات المزيفة والتلاعب بالمنصة والسلوكيات المزعجة بحسب سياسة التلاعب بالمنصة الخاصة بنا.

ماذا عن الإعلانات مدفوعة الأجر عبر موقع تويتر؟

يتحمل المعلنون على تويتر المسؤولية عن إعلانات تويتر الخاصة بهم. ويقصد بهذا الالتزام بجميع القوانين واللوائح السارية، وابتكار إعلانات نزيهة، والإعلان بشكل آمن، ومحترم. هذا المقال يوضح سياسات الإعلان لدينا.

نظرًا لأن سياسة الوسائط المُزيَّفة والمُضلِّلة لم يتم الاقرار عليها بعد، فإن الهدف من أخذ رأي الجمهور هو توفير رؤية خبيرة وخارجية وأخذها بعين الإعتبار.

نحن نقر بأن قوانينا يجب أن تعكس صوت مستخدمي تويتر، ونؤمن بأهمية مراعاة وجهات النظر العالمية، وهذا هو السبب وراء تشكيل نهجنا بشفافية.

هل سيؤثر ذلك على الشراكات الحالية؟ وكيف سيؤثر ذلك على وسائل الإعلام؟