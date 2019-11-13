نجيب ساويرس يثير غضب البعض بعد تصريح: "لو أراد الله للنساء الحجاب لكان خلقهن به".
تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لانتقادات لاذعة إثر تعليق له عن الحجاب في مقابلة صحفية.
وقال ساويرس لموقع أرابيان بيزنز: "المرأة جميلة. إذا كان الله لا يريد أن تكون النساء جميلات ، لخلقهن محجبات."
وأضاف : "الله جميل ويحب الجمال. الله يعلم ما يفعله. ومن نحن لنناقش ما يريده الله ؟"
غضب عارم
تصريح ساويرس لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي التي توجه إليها كثيرون للتعبير عن غضبهم من تصريحات الملياردير المصري،
في حين طالبه آخرون بالاهتمام بمشاريعه الاقتصادية والابتعاد عن تناول الأمور الدينية.
وغلب على معظم التغريدات طابع السخرية فغرد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السباق قائلا: "هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم؟"
وفي نفس السياق قال عبد الله رشدي:"السيد ساويرس ينتقد الحجاب لأنَّ الله لم يخلق النساء بحجاب! هذا الاستدلال العبثي سيقودنا جميعاً إلى أن نتعرى تماماً لأن الله لو أرادنا بملابسَ لما خلقنا عُراة."
ورفض أيمن كمال تحويل ما قاله ساويرس "لمساجلات ومواجهات دينية أو طائفية فهذا مرفوض" لكنه أكد على حقه بأن يرفض ما قاله.
وقال شريف فخري إن ساويرس "أذكى من أن يقول كثل هذا الكلام" مستغربا تضمن مقابلة في موقع يعنى بالمال والأعمال مثل هذه الأسئلة.
في المقابل دافع آخرون عن حق أي إنسان في إبداء رأيه بأي موضوع.
فغرد محمد شوقي قائلا:"يستطيع أي شخص أن يعبر عن قناعته، فمن يعتقد أن الحجاب عادة هو حر في رأيه والذي يرى أنه فريضة هو حر برأيه أيضا"
واعتبرت دينا الحلفاوي أن ساويرس حر في كلامه وهو مقتنع به منتقدة الحملة التي يتعرض لها ساويرس والتي قد تؤدي حسب رأيها إلى فتنة.
وقال آخر إن "تصريح ساويرس حول الحجاب معقول جدا فالرجل لم يقدم فتوى بل قال رأيه فقط وهو رأي تنويري."