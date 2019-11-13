تعرض رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، لانتقادات لاذعة إثر تعليق له عن الحجاب في مقابلة صحفية.

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وقال ساويرس لموقع أرابيان بيزنز: "المرأة جميلة. إذا كان الله لا يريد أن تكون النساء جميلات ، لخلقهن محجبات."

وأضاف : "الله جميل ويحب الجمال. الله يعلم ما يفعله. ومن نحن لنناقش ما يريده الله ؟"

غضب عارم

تصريح ساويرس لم يمر مرور الكرام على مواقع التواصل الاجتماعي التي توجه إليها كثيرون للتعبير عن غضبهم من تصريحات الملياردير المصري،

في حين طالبه آخرون بالاهتمام بمشاريعه الاقتصادية والابتعاد عن تناول الأمور الدينية.

وغلب على معظم التغريدات طابع السخرية فغرد أحمد حسن نجم الكرة المصرية السباق قائلا: "هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedHassan استاذ نجيب اتمني انك تخليك في البيزنس والمهرجانات بتاعتك افضل , محدش طلب منك فتوي ما هو ربنا لو عايزنا نلبس هدوم كان خلقنا بهدوم !!! pic.twitter.com/hDEie3BUOQ — ahmed hassan (@AhmedHassan) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

وفي نفس السياق قال عبد الله رشدي:"السيد ساويرس ينتقد الحجاب لأنَّ الله لم يخلق النساء بحجاب! هذا الاستدلال العبثي سيقودنا جميعاً إلى أن نتعرى تماماً لأن الله لو أرادنا بملابسَ لما خلقنا عُراة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdullahrushdy السيد ساويرس ينتقد الحجاب لأنَّ الله لم يخلق النساء بحجاب!

هذا الاستدلال العبثي سيقودنا جميعاً إلى أن نتعرى تماماً لأنَّ الله لو أرادنا بملابسَ لما خلقنا عُرَاةً.

لا أرفض أن ينتقد أحدٌ شيئاً في ديني، لكنني أعجبُ فقط من تلك الانتقاداتِ التي تدلُّ على عَبَثِيَّةِ عقول أصحابِها! — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

ورفض أيمن كمال تحويل ما قاله ساويرس "لمساجلات ومواجهات دينية أو طائفية فهذا مرفوض" لكنه أكد على حقه بأن يرفض ما قاله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aimankamal10000 لانريد ان يتحول رفضنا لما قاله ساويرس لمساجلات ومواجهات دينيه او طاءفيه فهذا مرفوض لكن حقنا ان نرفض ما قاله نجيب — اسد مصر والاهلاويه (@aimankamal10000) ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

وقال شريف فخري إن ساويرس "أذكى من أن يقول كثل هذا الكلام" مستغربا تضمن مقابلة في موقع يعنى بالمال والأعمال مثل هذه الأسئلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sherif_fakhry انا شخصيا مش من محبي ودراويش نجيب ساويرس لكن اعتقد اذكي من انه يقول حاجة زي كدا....الغريب فعلا ان الكلام منشور في موقع المال والاعمال..يعني موقع عن الاقتصاد بيعمل حوار مع رجل اعمال علشان ياخد رأيه في الحجاب؟ — Sherif Wissa (@sherif_fakhry) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

في المقابل دافع آخرون عن حق أي إنسان في إبداء رأيه بأي موضوع.

فغرد محمد شوقي قائلا:"يستطيع أي شخص أن يعبر عن قناعته، فمن يعتقد أن الحجاب عادة هو حر في رأيه والذي يرى أنه فريضة هو حر برأيه أيضا"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mohamed63817252 اللى عنده قناعة بحاجة يعملها محدش وصى على حد اللى شايف ان الحجاب عادة هو حر ف رأيه و اللى شايفه فريضة هو حر برضو انت حر مالم تضر ..... — Mohamed Shawky (@Mohamed63817252) ١٣ نوفمبر ٢٠١٩

واعتبرت دينا الحلفاوي أن ساويرس حر في كلامه وهو مقتنع به منتقدة الحملة التي يتعرض لها ساويرس والتي قد تؤدي حسب رأيها إلى فتنة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @didaelhalafawy طيب نجيب ساويرس حر فى كلامة خلاص دة راى وهو مقتنع بية لية الفيلم اللى شغال دة و لا خليك فى حالك وبلاش الاسلام متجيش جانبة ؟! اية لزمتها الحرب اللى داخلة فى فتنة دى الموضوع بسيط المقتنع بحاجة يعملها كل واحد حر احنا مش فى حرب للى يكسب ؟!! — Dina Elhalafawy (@didaelhalafawy) ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

وقال آخر إن "تصريح ساويرس حول الحجاب معقول جدا فالرجل لم يقدم فتوى بل قال رأيه فقط وهو رأي تنويري."