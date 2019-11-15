تصدّر اسم الوزير السابق ورجل الأعمال اللبناني #محمد_الصفدي قائمة الوسوم الأكثر انتشارا عبر مواقع التواصل في لبنان، بعد أن ورد اسمه كمرشّح لرئاسة وزراء لبنان خلفا لسعد الحريري، الذي استقال رضوخا لضغط الشارع ويقود الآن حكومة تصريف الأعمال. ولم يعلن الحريري بشكل رسميّ عن ترشيح الصفدي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption متظاهرون لبنانيون يتجمّعون حول إفطار في "زيتونة باي" احتجاجا على ما يقولون إنه "الاستيلاء على الملكية البحرية العامّة"

لكن نقلت قناة "إم تي في" اللبنانية عبر موقعها على الإنترنت عن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل القول إن "محمّد الصفدي موافق على تولّي رئاسة الحكومة إذا توافق السياسيون على اختياره".

الكلام الذي نقلته "إم تي في" لم يكن تصريحا رسميا من باسيل وإنما ورد خلال "دردشة حول الجو العام في لبنان" كما قال مكتب الوزير.

وغرّد وزير البيئة السابق ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهّاب عبر صفحته على تويتر معلنا "الاتفاق على الصفدي رئيسا لحكومة تكنوسياسية بمشاركة حزب المستقبل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @wiamwahhab تم الإتفاق على اسم محمد الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية بمشاركة المستقبل المهم ماذا يمكن أن تغعله لتلبية مطالب الناس — Wiam Wahhab (@wiamwahhab) ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

وبمجرّد تداول الخبر تجمّع محتجون أمام بيت الصفدي في بيروت معلنين رفضهم له ومردّدين: "كلّن يعني كلّن والصفدي واحد منن".

"محاولات حلّ" أم "مناورة سياسيّة"؟

وقد جاءت أغلب ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رافضة لاحتمال ترأس محمّد الصفدي الحكومة المقبلة حتى قبل الإعلان عنه رسميا وظهر ذلك في #محمّد_الصفدي الذي تصدر قائمة أكثر الوسوم انتشارا في لبنان.

كثير من المغردّين الرافضين للصفدي قالوا إن من طرح اسمه يعرف أن الشارع سيرفضه وافترضوا أن طرح اسم محمد الصفدي "مناورة من الحريري ليعود بشروطه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MhdJannoun طرح اسم كـ #محمد_الصفدي رئيساً للحكومة قد يكون مناورة من الحريري باتجاه الأفرقاء السياسيين ليعود بشروطه. لكن ما يجب تأكيده هو أن خيار حكومة التكنوقراط ليس وارداً أبداً؛ كما أن تكليف الصفدي قد لا يمر، والشارع هو الفصل والحكم.#لبنان__ينتفض#لبنان_يثور — Mohammad El Jannoun - محمد الجنون (@MhdJannoun) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamedelarab الوقت ليس مناسبا للمناورات ولتحسين شروط التفاوض. اختيار الوزير السابق #محمد_الصفدي يؤكد ان السلطة تستفز الناس وتريدهم ان يبقوا في الشارع. او انها تستخف بكل تحركاتهم التي لم تتوقف منذ شهر. #لبنان__ينتفض — Mohamed El Arab (@mohamedelarab) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @firas_daccache إن طرح إسم #محمد_الصفدي قد يكون لجسّ نبض الشارع و تهيئته للعبة الأسامي أو حتى لحرقه في الشارع نفسه و إزالته من المعادلة لتقليص العدد و جرّ الحريري للقبول بتسميته مجدداً... راجعو من أعلن الطرح#لبنان_ينتقض — Firas DACCACHE (@firas_daccache) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

واستخدم المغرّدون مصطلح "حرق" للتعبير عن رؤيتهم لطرح اسم الصفدي، وقالوا إن الحكومة المستقيلة تريد "حرق" كل اسم ممكن "حتى تعود رئاسة الوزراء لسعد الحريري وإن طال الأمر، وإن النظام سيطرح كل اسم يعلم أن الشارع سيرفضه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aymanhalawi مشوار ولادة الحكومة يبدو طويلا بانتظار حرق كل مرشح يمكن ان يشكل بديلا للشيخ سعد. وعليه مسلسل حرق الاطارات يهدف كذلك لحرق المرشحين على قاعدة لو لم يحترق غيرك لما وصلت اليك. خيرا فعل الرئيس عون بربط التكليف بالتأليف#محمد_الصفدي — aymanhalawi (@aymanhalawi) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hanan_amoury هل ترشيح #محمد_الصفدي مسرحية هدفها حرق اسمه قبل تكليفه ، أم استغباء للمواطنين ومصادرة لأصواتهم ، أم أنّه صمّ للآذان عن المطالب وهروب من الواقع؟



مهما كان الأمر حرام ما تفعلونه بهذا البلد ، كونوا لمرّة واحدة صادقين معنا ومع هذا الوطن



يا جماعة انتو بأيّ كوكب عايشين ! — Hanan Amouri (@Hanan_amoury) ١٥ نوفمبر ٢٠١٩

"سقط قبل أن يُكلّف"

ردّة الفعل الرافضة بشدّة لمجرّد طرح اسم محمّد الصفدي قد تكون قدّمت ردّا استباقيا على من يفكّر من السياسيين في تزكية الصفدي، الذي قال البعض إنه "سقط قبل أن يُكلّف برئاسة الوزراء".

وتساءلت الإعلامية اللبنانية نيكول حجاج: "هل أسقط الشارع اسم محمد الصفدي؟" وطرحت سؤالها في استفتاء عبر صفحتها على تويتر.

"شبهات فساد"

الأسباب التي أبداها الرافضون لترشيح محمّد الصفدي لخلافة الحريري تركّزت في أغلبها حول ما وصفوه بـ"شبهات فساد تحوم حوله".

وشعر قسم من المتظاهرين بأن تسمية الصفدي لرئاسة الحكومة "استفزاز مباشر لهم".

وقالوا إن الصفدي أحد مالكي خليج الزيتونة، الذي يتجمع فيه المتظاهرون منذ فترة ويعتبرونه "ملكية بحرية عامة استولى عليها فاسدون".

وأشار المغردون إلى أن اسم الصفدي "ارتبط بتهم باستغلال المنطقة البحريّة في بيروت ضمن مشروع "الزيتونة باي" بشكل غير قانوني". ويقول مكتب الصفدي إنه يمتلك نسبة 17 بالمئة من المشروع.

كما يقول بعض المتظاهرين إن اسم محمّد الصفدي ارتبط أيضا بما يعرف بـ "صفقة اليمامة"، وهي سلسلة من صفقات شراء ضخمة لأسلحة بريطانية من قبل الحكومة السعودية، مقابل النفط الخام.

بينما ينفي الصفدي وشركاؤه ضلوعهم في أي أنشطة مشبوهة أو صفقات فساد.

كما يرى السياسيون المؤيدون لترشيحه رئيسا للوزراء أن "سجلّه خال من أي فساد" بالإضافة إلى خبرته التي تجعله "الأنسب لهذه المرحلة التي تعيشها البلاد".

#كلن_يعني_كلن

الصفدي وزير سابق وجزء من المنظومة السياسية التي يصر المتظاهرون على اجتثاثها بالكامل والتي رفعوا ضدها شعار "كلّن يعني كلن"، في إشارة إلى أنهم لا يستثنون أحدا من سياسيي النظام.

وبينما عبّر كثيرون عن غضبهم من ورود اسمه كرئيس محتمل للوزراء، سخر آخرون من فكرة ترشيح الصفدي ومن "الشبه بينه وبين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري".

من هو محمّد الصفدي؟

تولّى محمّد الصفدي، البالغ من العمر 75 عاما، وزارة المالية بين عامي 2011-2014 ضمن حكومة نجيب ميقاتي.

وكان قبل ذلك وزيرا للاقتصاد والتجارة في حكومة فؤاد السنيورة عام 2008 وحكومة الحريري عام 2009.

وانتخب الصفدي عضوا في البرلمان اللبناني لأول مرة عام 2000 عن دائرته الانتخابية في طرابلس.