مصدر الصورة AHMAD GHARABLI

تحت شعار "عين معاذ.. عين الحقيقة"، أطلق صحفيون عرب حملة إلكترونية تضامنية مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد عينه اليسرى جراء إصابته برصاص مطاطي.

وقال شهود عيان إن عمارنة أصيب برصاص قناص إسرائيلي، أثناء تغطيته للمواجهات التي اندلعت بالخليل احتجاجا على السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

وأظهر مقطع فيديو جرى تداوله بكثافة عبر منصات التواصل، جانبا من حوار دار بين جندي إسرائيلي وصحفيين كانوا يسعفون معاذ.

من جهة أخرى، نفى ميكي روزنلفيلد المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية استهداف الصحفي، وقال إن الرصاص " لم يكن موجها نحوه على الإطلاق.

و ونقلت صحيفة " ذي تايمز أوف اسرائيل" عن روزنلفيلد قوله إن:" القوات الإسرائيلية التي كانت في تلك المنطقة استخدمت وسائل غير قاتلة لتفريق المتظاهرين" مشير إلى أن بعضهم كان ملثما، وكانوا يلقون الحجارة ويحرقون الإطارات".

وكان صحفيون فلسطينيون نظموا، يوم الأحد، وقفات احتجاجية للتأكيد على تضامنهم مع زميلهم الذي قد لا يتمكن من مزاولة عمله مرة أخرى.

وتعبيرا عن مؤازرتهم لمعاذ، أطلق صحفيون ونشطاء عرب عبر مواقع التواصل عدة وسوم من قبيل #عين_معاذ و #لن_تنطفئ_عين_الحقيقة .

وأرفقوا تدويناتعم وتغريداتهم بصور وهم يضعون ضمادات على أعينهم اليسرى أسوة بمعاذ، الذي نشر صورة له وهو يرقد في المستشفى.

ولم تقتصر الحملة على الصحفيين، بل شار فيها سياسيون ورياضيون وفنانون عرب وأجانب. كما شارك فيها أيضا كثير من الأطفال.

ونشرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، صورة لها وهي تغطي عينها اليسرى.

وعلقت عشراوي عبر موقع تويتر: "يبقى معاذ عمارنة شاهدا على جرائم الاحتلال، ونظل جميعنا عين معاذ".

في حين كتب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، عبر صفحته على "فيسبوك": "الاحتلال اغتال عين معاذ لمنعها من توثيق جرائمه، لكن عيوننا عين لمعاذ وعين الحقيقة لن تنطفئ".

وأدخلت صفحات فلسطينية تعديلات على صور نجوم كرة القدم، بوضع ضمادات على أعينهم، وأرفقتها بالتعليق التالي: "ماذا لو فقد لاعبك المفضل عينه؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedAssaf89 #عين_معاذ

تضامناً مع معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وثق بكاميرته أحداث كثيرة ولكن بعد يوم الجمعة تاريخ ١٦/١١/٢٠١٩ لن يكون قادراً على إكمال عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل مما نتج لفقدانه عينه اليسرى. pic.twitter.com/VNS0Qwp8hi — محمد عساف🇵🇸 (@MohammedAssaf89) ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

ووجد نشطاء عرب في قصة معاذ فرصة للتذكير بمعاناة الصحفيين في الأراضي الفلسطينية، فنشروا صورا لمصورين آخرين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء تأديتهم لعملهم.

ومن بين هؤلاء المصور الصحفي عطية درويش الذي أصيب هو الآخر في وجهه خلال تغطيته لأحداث مسيرات العودة المستمرة في غزة منذ أكثر من عام.

وبدورها، أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين استهداف عمارنة، مشيرة إلى أنها رصدت حوالي 606 حالة اعتداء بحق الصحفيين الفلسطينيين منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووصفت النقابة في بيان لها ما يحدث بـ "الممارسات المقصودة والممنهجة" وأنها "تهدف إلى إسكات ومنع الصحفي الفلسطيني من كشف انتهاكات الجيش الإسرائيلي".

ويشكو صحفيون فلسطينيون، كانوا يواكبون التطورات الميدانية في غزة، من حظر أرقامهم الهاتفية عبر تطبيق واتسآب.

كما استنكر التجمع الإعلامي الفلسطيني ما سماه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها المحتوى الفلسطيني عبر منصات التواصل، مشيرا إلى حظر مئات الحسابات لصحفيين ونشطاء فلسطينيين في نوفمبر/ تشرين الثاني.