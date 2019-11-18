تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية تسجيل فيديو يظهر شخصا وهو يعنف طفلة أمام مدرستها، قبل دخولها إلى السيارة.

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وتفاعلت هيئة حقوق الإنسان السعودية مع مقطع الفيديو المنتشر وأشارت في تغريدة إلى أنها "باشرت باتخاذ الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة، والعمل على تنفيذ ما تضمنته الأنظمة ذات العلاقة ومن أبرزها نظام الحماية من_ لإيذاء ونظام حماية الطفل".

وقال خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية إن "وحدات الحماية الاجتماعية تتحقق، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، من مقطع فيديو لشخص يُعنف طفلة؛ وذلك لإتخاذ الإجراءات الرسمية وفقاً لنظام حماية الطفل".

#نطالب_بمحاسبة_معنف_ابنته

الفيديو المنتشر أثار غضبا عارما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دعا الناشطين لإطلاق هاشتاغ #نطالب_بمحاسبة_معنف_ابنته الذي حصد أكثر من 10 آلاف تغريدة حتى كتابة هذا المقال.

وألقى المغردون الضوء على كثرة حوادث التعنيف التي تحصل في المملكة مؤخرا، كما طالبوا السلطات بالعمل على اتخاذ إجراءات للحد من هذه الظاهرة.

واستغربت فرح عدم وجود قوانين تحمي الأطفال في ظل استمرار ظهور فيديوهات التعنيف بين الحين والآخر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @far7_s369 #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته لمتى نشوف ذي المقاطع وتتوجع قلوبنا لمتى التعنيف كل يوم طالع فيديو جديد ليه مافيه اي قانون يحمي هالاطفال المساكين 😔💔 — فرح (@far7_s369) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وقالت بشاير الغامدي إنها لا تريد محاسبة الأب بل فرض قوانين صارمة ضد العنف.

واعتبر إبراهيم المنيف أن بعض الدول "تدرب الأطفال في المدرسة على مكافحة التعنيف من خلال الإبلاغ في حال حدوث حالات معينة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 السيناريو:

*أب يعنّف بنته

*يقوم مجهول بالتصوير والنشر

*يصل هاشتاق #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته (ترند)

*يتم القبض على الأب وأخذ تعهّد عليه

*يرجع المعنف للبيت مع ضحيته، وممكن يعنفها بمكان مافيه كاميرات

*الفايدة؟ ولا شيء

🚫هذا يسمى إنقاذ، وليس حماية🚫

>الحماية تمنع التعنيف قبل حدوثه🖐 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وشددت أميرة على الأثر النفسي الذي يتركه التعنيف على الأطفال.

أما خديجة فاعتبرت أن أفضل وسيلة لحماية الأطفال هي سحبهم من أهلهم المعنفين.

في المقابل اعتبر آخرون أن تصوير الناس بدون علمهم هو أيضا عمل يجب أن يحاسب عليه القانون.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @77mmsa وحتى تصوير الناس او سحب فيديواتهم او صورهم بدون علمهم لازم القانون يحاسبهم — 💕m7sa (@77mmsa) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وأشار خالد الشقحاء إلى أن "الأصل في هذا الستر" معتبرا أن لا أحد يعلم كيف ولماذا حصل ما حصل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abosolt_an الناس سبحان الله تصير ملائكه متى ما تبي ، الاصل في هذا الستر ومن منكم لم يمر عليه هذا ومن الايمان ان تحمل لاخيك الف عذر فلا احد يعلم لماذا ولربما مثلا قد حذر هذا الاب الف مره قبل ان يلجأ للكي ولربما نفعت هذه الصفعات ، فصوروا المحاسن الكل يعرف ان هذامشين #نطالب_بمحاسبه_معنف_ابنته — خالد الشقحاء (@abosolt_an) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وينص نظام حماية الطفل في السعودية على "حمايته نفسيا وبدنيا من مختلف أنواع الإيذاء والإهمال والتمييز والاستغلال، وتوفير بيئة آمنة وسليمة له تمكنه من تنمية مهاراته وقدراته".