أثار إعلان الفنان المصري عمرو واكد انضمامه إلى أبطال الجزء الثاني من الفيلم الأمريكي "المرأة الخارقة 1984" الذي تقوم ببطولته الممثلة الإسرائيلية "جال جادوت" كثيرا من الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي.

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ونشر واكد تغريدة له على تويتر أعلن فيها المشاركة في الفيلم المتوقع إطلاقه في يونيو/حزيران المقبل قائلا: "انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة 1984.. الجزء الثاني إخراج باتي جينكينز، يا رب يعجبكم الفيلم".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @amrwaked انتظروا ظهوري في فيلم المرأة الخارقة ١٩٨٤ (الجزء الثاني) إخراج باتي جينكينز والمتوقع نزوله في يونيو ٢٠٢٠. يا رب يعجبكم الفيلم. — Amr Waked (@amrwaked) ١٦ نوفمبر ٢٠١٩

قرار الفنان المصري المشاركة في الجزء الثاني من فيلم "المرأة الخارقة" أثار غضب البعض على صفحات التواصل الاجتماعي بسبب مشاركة واكد بطولة الفيلم مع ممثلة إسرائيلية الأمر الذي يعتبر "تطبيعا" حسب تعبيرهم.

فتحدثت فاطمة صالح عن الدور المهم الذي يلعبه الفنانون في التأثير على الناس. وتوجهت إلى واكد بالقول: "أنتم بهذا العمل تكرسون فكرة التطبيع لتصبح عادية في مجتمعاتنا بحجة الإنسانية و لا للكره و لا للعنصرية!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FatimaS16735458 الممثلين و الفنانين لهم دور مهم جدا فالكثير من الناس يتأثرون بهم.. أنتم بهذا العمل تكرسون فكرة التطبيع لتصبح عادية في مجتمعاتنا بحجة الإنسانية و لا للكره و لا للعنصرية!!! فعلا هذا نموذج سيء جدا و معيب للشباب المصريين الذين ضحوا بأرواحهم الشريفة ضد العدو — Fatima Saleh (@FatimaS16735458) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وذكّر المدن الفلسطيني ياسر ذكّر الممثل المصري بدروه "المشرف" في فيلم "أصحاب ولا بيزنيس" وتوعيته للناس عن القضية الفلسطينية داعيا إياه للبقاء ضد التطبيع.

أما داليا فاتهمت عمرو واكد بأنه تجرّد من مبادئه عند أول اختبار أمام الشهرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dalia47528159 ده وقت اختبار صدق مبادئك احنا شايفينك رجل وطني صاحب مبدأ وفلسطين بالنسبة لنا لاتقل عن مصر كتير وانك ترضي تعمل فيلم بطلته كانت مجندة في جيش الاحتلال ده يبين اننا حسبناك رجل وطن بس للاسف طلعت شو بس ومع اول اختبار قدام الشهرة وشوية فلوس تجردت من مبادئك — Dalia (@Dalia47528159) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

واكد رد على منتقديه بسلسلة من التغريدات شرح في إحداها منظوره للتطبيع قائلا: "التطبيع بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في أي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن أن يعد تطبيعا. أما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي ليس تطبيعا."

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @amrwaked ما هو تعريف التطبيع؟ بالنسبة لي هو كالآتي: العمل في اي شيء يبجل الاحتلال أو في شيء من انتاج الاحتلال. المتاجرة معهم. تسهيل الاحتلال او التستر على جرائمه. والعمل على تقزيم وتسفيه القضية. كل ذلك ممكن ان يعد تطبيع. اما التمثيل في عمل دولي متعدد الجنسيات في رأيي مش تطبيع خالص. — Amr Waked (@amrwaked) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

وفي تغريدة أخرى قال واكد: "علمني الفن أن أكون إنسانًا قبل أى شيء، وأن أعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق، وعلمني أيضًا أن أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص، وأن أكون صادقًا للإنسانية.. أعمل على ذلك ليلًا ونهارًا وأحارب فى نفسىي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان، أو على الأقل أحاول جاهدًا"

اهمل تويتر الرسالة 3 التي بعث بها @amrwaked علمني الفن ان أكون إنسانا قبل اي شيء. ان اعمل على نصرة قيم الإنسانية والحق والأخلاق. علمني ان أقف ضد الفعل والسلوك وليس الشخص. ان أكون صادق للإنسانية ابرك من ان أكون لأي شيء آخر. اعمل على ذلك ليلًا ونهارًا واحارب في نفسي التطرف والضغينة والكره لأي إنسان. او على الأقل أحاول جاهدا. — Amr Waked (@amrwaked) ١٧ نوفمبر ٢٠١٩

ودفاعا عن الفنان المصري كتب أبو حسين قائلا: "ترك أماكننا ليحتلها غيرنا هو االذي جعل صوت اللوبي الصهيوني مرتفعا في أمريكا وأوروبا وعلينا مواجهة ذلك عبر إبراز أنفسنا على كافة الأصعدة ( الفن ، العلم ، الرياضة ) بدلاً من ترك أماكننا خشية التطبيع."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbuYassien2 ترك أماكنا ليحتله غيرنا هو اللى جعل صوت اللوبى الصهيونى مرتفع فى أمريكا وأوروبا ولازم نواجه ده إننا نبرز نفسنا بآرائنا وانتماءتنا العربية على كافة الأصعدة ( الفن ، العلم ، الرياضة ..) بدلاً من ترك أماكنا خشية التطبيع . — Abu Yassien (@AbuYassien2) ١٨ نوفمبر ٢٠١٩

أما نور الدين فدعا منتقدي واكد إلى عدم المزايدة معتبرا مشاركة الفنان المصري في الفيلم حدثا ليس له أي تأثير على القضية الفلسطينية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NourRoshdy انا شايف أن في غياب و جهل في مهاجمة عمرو واكد ... طول ما احنا بننسحب من حاجات علشان هما فيها عمر ما حد هيعرفنا أو يسمع صوتنا .. مشاركة عمرو واكد في فيلم زي ده مش هتقلل ولا هتزود اي حاجة في القضية الفلسطينية.. فبلاش مزايدة https://t.co/Yhb6PRLk8l — نور الدين (@NourRoshdy) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

وكان الجزء الأول من فيلم "المرأة الخارقة" قد أثار الجدل عند عرضه عام 2017، بسبب وجود الممثلة الإسرائيلية ومنع عرضه في لبنان ولكنه في المقابل حقق إيرادات وصلت إلى 821 مليون دولار،