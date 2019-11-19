مسلسل ممالك النار: هل تشوه الإمارات التاريخ التركي العثماني؟

أثار مسلسل ممالك النار، الذي أنتج بميزانية فاقت 40 مليون دولار بالإمارات، جدلا واسعا في الصحافة ومواقع التواصل الاجتماعي. كثيرون اعتبروه مسيئا لتركيا، واتهم مخرجه بالسعي للاساءة لسمعة تركيا التاريخية.

وبعد الجدل قال كاتب المسلسل المصري محمد سليمان عبد المالك في تصريحات لوسائل الإعلام: "المسلسل محاولة لاستثمار الفن في توسيع وعي المتلقي ومداركه، وعلينا أن ندرك أننا في معركة وعي مستمر، تحاول تركيا حسمها لصالحها بتقديم أعمال زائفة ولا ترصد الحقائق بصورة محايدة."

المسلسل من 14 حلقة، وهو يشبه في طريقة تصويره الملحمية، ومشاهد معاركه، والموسيقى التصويرية إلى حد كبير مسلسل "صراع العروش.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

يمكنكم مشاهدة الحلقات اليومية من البرنامج الساعة الثالثة بتوقيت غرينيتش، من الإثنين إلى الجمعة، وبإمكانكم أيضا الاطلاع على قصصنا يوميا من خلال صفحات "عربي BBC NEWS"على فيسبوك، ويوتوب وإنستغرام.