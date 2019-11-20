لم يكن تأهل المنتخب المصري (تحت 23 عاما) لأولمبياد طوكيو 2020 الحدث الوحيد الذي ميّز مباراة الفراعنة مع منتخب جنوب إفريقيا، إذ شهدت المباراة تضامن بعض اللاعبين والمشجعين مع القضية الفلسطينية، الأمر الذي أثار انقساما حول إطلاق الشعارات السياسية في الملاعب الرياضية.

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فقد وضع اللاعبان المصريان أسامة جلال ومصطفى محمد يديهما على عينيهما تضامنا مع الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة، الذي فقد إحدى عينيه برصاصة مطاطية قبل أيام.

كما أطلقت الجماهير الغفيرة التي حضرت المباراة هتافات مؤيدة للقضية الفلسطينية إضافة إلى رفع العلم الفلسطيني.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Magicanoo74 التضامن مع أشقائنا من مدرجاتنا في بلادنا ليست جريمة تستوجب الاعتقال !!



الجماهير المصريه والهتاف بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين " مع رفع العلم الفلسطيني من المدرجات أثناء لقاء جنوب افريقيا 👏👏⁦#رجعوا_الجماهير_للملاعب pic.twitter.com/svUi1gbSvj — Magicano (@Magicanoo74) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

وانقسمت الآراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين من اعتبر أن التضامن في ملاعب كرة القدم حق وأقل ما يتعين فعله ومن يرى أن المسائل السياسية يجب أن تبقى بعيدة عن الرياضة.

وأثنى علي صالح على "الثقافة السياسية" التي يتمتع بها لاعبو المنتخب المصري الأولمبي، معتبرا أنهم استغلوا فرصة التضامن مع الصحفي الفلسطيني أحسن استغلال.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aly_slh من الحاجات المُميزة في #المنتخب_الأوليمبي هي إنهم مُلمين بالأحداث السياسية وفرصة لتوجيه رسائل من خلال احتفالات اللاعيبة بأهدافهم زي ما تمثل في لقطة وضع الإيد ع العين الشمال تضامنًا مع الصحفى الفلسطيني .. بخلاف رفع العلم في الاستاد؛ عملوا اللي الكبار مقدروش يعملوه لا بره ولا جوه — Aly Salah (@aly_slh) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

واستغرب حسام الدين رباح اعتبار البعض رفع العلم الفلسطيني في تجمع كروي تسييسا ملقيا اللوم على "النظام" الذي لا يسمح بذلك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TwisToR_ رفع علم فلسطين الدولة المحتلة ومحاولة تأييدها ولو بهتاف في تجمع كروي اصبح تسييسا بالنسبة لبعض! لا الوم هؤلاء اطلاقا، فاللوم على النظام الذي لا يسمح بهتاف ضد كيان من المفترض انه عدو ازلي للمسلمين بدعوى عدم تسييس الرياضه! اللوم على نظام يصفق ويتعاون مع الكيان — Hussam Eldin Rabah (@TwisToR_) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

كما تداول الناشطون صورة وتسجيل فيديو يظهران رجال أمن وهم يعتقلون مشجعا "بعد رفعه العلم الفلسطيني" ولكن لم يتسن لبي بي سي التأكد من تفاصيل تلك الواقعة بشكل مستقل.

وقد أعاد تضامن أسامة جلال ومصطفى محمد إلى الأذهان حادثة تضامن نجم كرة القدم المصري محمد أبو تريكة مع غزة عام 2008، والتي تلقى على إثرها إنذارا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

في المقابل اعتبر محمود المالكي أن "استخدام السياسة مع الرياضة يمكن أن يأتي بمصائب هما في غنى عنها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mahmoudnail قرار سليم والناس بقي عندها وعي .

استخدام السياسة مع الرياضة ممكن يعمل مصيبة نانية في الاستاد .واحنا مصدقنا ومش ناقصين — محمود المالكي♏⚓♏ (@mahmoudnail) ٢٠ نوفمبر ٢٠١٩

وفي نفس السياق قال عادل عبدو إن مصلحة اللاعبين "ألا تكون لهم توجهات أو انتماءات سياسية وإنه لا داع لخلط الرياضة بالسياسة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @adelabdo900 من مصلحتهم وحفاظا علي مستقبلهم اتمني ان لايكون لهم توجهات او انتماءات سياسيه ولا داعي لخلط الرياضه بالسياسه ...يركزوا في الكوره وبس ..نصيحه — Adel Abdo (@adelabdo900) ١٩ نوفمبر ٢٠١٩

وتحظر قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على اللاعبين تمرير الرسائل السياسية أو العقائدية أو الطائفية على القمصان أو تحتها.

وكان الفيفا قد فرض غرامات مالية على اتحادات كل من إنكلترا وويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية بعد عرض شعارات سياسية خلال مباريات منتخباتها في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018.