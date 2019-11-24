قال الحساب الرسمي للموقع الإخباري "مدى مصر" على مواقع التواصل الاجتماعي إن قوات أمنية بزي مدني "اقتحمت مكتبه في القاهرة".

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ولم تعلق السلطات المصرية على الأنباء، ولكن المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية محلية، أكدت هذه الأنباء مضيفة أن التواصل مع العاملين في الموقع انقطع بعد غلق هواتفهم.

وغادرت القوات الأمنية المكان بعد اصطحاب ثلاثة صحفيين من بينهم رئيسة التحرير لينا عطالله، بحسب ما نشره موقع مدى مصر.

وكان موقع "مدى مصر"، قد أعلن قبل يوم القبض أحد صحفييه ، بعد يومين من نشر الموقع قصة إخبارية حصرية عن نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الموقع في بيان له إلى أن أربعة ضباط أمن بملابس مدنية اقتحموا منزل شادي واعتقلوه دون توجيه اتهام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MadaMasr اقتحمت قوات أمن بزي مدني مكتب "مدى مصر" منذ قليل في القاهرة. فريق "مدى" في هذه اللحظات محتجز داخل المكتب، وهواتفهم مغلفة.

سنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل pic.twitter.com/EEyqJDL1de — Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

وكان موقع "مدى مصر"، نقل عن بشكل حصري مصدرين منفصلين بجهاز المخابرات العامة، أن السيسي استجاب لنصيحة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، بـ "استبعاد محمود السيسي، من جهاز المخابرات العامة وإيفاده إلى روسيا في وقت لاحق العام المقبل، بعدما تردد اسمه في وسائل إعلام محلية ودولية وإخفاقه في عدة ملفات.

ومدى مصر هو موقع إخباري مستقل حجبته السلطات منذ أكثر من عامين.

رامي كامل وحقوق المسيحيين

وبالموازاة مع ذلك، يتداول نشطاء آخرون أنباء عن القبض على الناشط القبطي رامي كامل من منزله.

وأرجع مينا ثابت، رئيس وحدة السياسات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، القبض على كامل إلى نشاطه المتعلق"برصد الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون في البلاد ".

وقال حساب "الاشتراكيون الثوريون" أن الأمن اعتقل الناشط القبطي من منزله فجرًا، واقتاده إلى مكان غير معلوم دون منحه فرصة لتغيير ملابسه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedSamih قوات من جهاز الامن الوطني تقتحم منزل الناشط القبطي رامي كامل في عمليه انتقامية بعد ان اصطحب رامي السيدة فرحة ليلانى المقرر الخاص المعنى بحق السكن فى الامم المتحدة في زيارة للمنيا للرصد الميدانى لحالات الاعتداء و تهجير الاقباط ضمن تقرير سيادتها عن مصر . — Ahmed Samih (@AhmedSamih) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RevSocMe إلقاء القبض على الناشط القبطي رامي كامل من منزله فجر اليوم.



كان الناشط تعرض لتهديدات من جهات أمنية لتدوينة عما حدث من عنف طائفي الأيام الماضية في صعيد مصر، إلى أن حضر فجر اليوم 8 أشخاص بزي مدني ليقتادوة لمكان غير معلوم حتى الآن. — الاشتراكيون الثوريون (@RevSocMe) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

ورامي كامل هو عضو في حركة "اتحاد شباب ماسبيرو" التي ترصد أوضاع المسيحيين في مصر وتدافع عن حقوقهم.

وتأسست الحركة بعد مقتل 23 قبطيا اعتصموا أمام مبنى التلفزيون في 9 تشرين الأول/أكتوبرعام 2011.

وتعرف تلك الأحداث بمذبحة ماسبيرو" أو "الأحد الأسود".

"موت الصحافة الحرة"

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، استنكر نشطاء مصريون "التضييق على حرية التعبير وتكميم الأصوات المعارضة" في البلاد.

وأفردوا عدة وسوم للتضامن مع الصحفيين والحقوقيين من قبيل (#الصحافة_ليست_جريمة، و#الحرية_لشادي_زلط، و#الحرية_لرامي_كامل).

ووفي هذا السياق علق الصحفي أحمد جمال زايدة قائلا"موقع مدى مصر في رأيي آخر منصات الصحافة الحرة.. الخالية من التدليس والكذب. اعتقال الزميل شادي زلط محرر الموقع وإخفائه، ثم اقتحام مقر الموقع الآن، بمثابة إماتة لصحافة تكتب من أجل الجمهور لا من أجل السلطة".

واعتبرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين أن القبض على شادي زلط هو "استكمال لسياسة خنق كل الأصوات الحرة" في البلاد."

كما طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن #شادي_زلط والسماح له بالحديث إلى محاميه والتواصل مع أسرته

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tareksherafa1 القبض على " شادي زلط " الصحفي بمدى مصر بعد تقرير للموقع كشف فيه إبعاد نجل السيسي إلى روسيا



فين بقى اللي صدعونا بعبارة"تعالى عارض من جوه"، أهو دا راجل لا إسلامي ولا ليبرالي ولا حتى معارض كرتوني، كل ذنه إنه صحفي شاطر، ومع ذلك لم يسلم من بطش السيسي#شادي_زلط — tarek abosherafa (@tareksherafa1) ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩

وترسم المنظمات الحقوقية وضعا قاتما لحال النشطاء، قائلين إن قمع الصحفيين والمعارضين في مصر يزداد عنفا.

وتقول منظمة حقوق الإنسان إن مصر تشهد أكبر حملة قمع ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين منذ وصول السيسي إلى الرئاسة عام 2014.

من جهتها تنفي السلطات أي احتجاز بسبب حرية الرأي والتعبير. وتقول إنها تنفذ قرارات النيابة العامة بالقبض على من يخرق القانون أو يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.