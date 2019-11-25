مظاهرات لبنان: اشتباكات بسبب قطع الطرقات وغضب بعد مقتل #حسين_شلهوب و#سناء_الجندي
عاد الجدل حول قطع الطرقات في لبنان إلى الواجهة مجدداً بعد وقوع اشتباكات في منطقة جسر الرينغ وسط بيروت بين متظاهرين قطعوا طرقات وآخرين حاولوا فتحها مساء الأحد.
كما وقع حادث سير مروع قتل على إثره شخصان بعدما اصطدمت سيارتهما بحاجز اسمنتي على الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجية جنوبي بيروت وذلك حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
#حسين_شلهوب و#سناء_الجندي
واتهم البعض من أسموهم بقطاع الطرق بالتسبب بحادث السير الذي راح ضحيته المواطنان حسين شلهوب وسناء الجندي بعد وضعهم حواجز أسمنتية وسط الأوتوسراد.
ووصف البعض ضحايا الحادث بشهداء قطع الطرقات كما حمل البعض قائد الجيش اللبناني جوزيف عون المسؤولية عن الحادث "لتلكؤه بفتح الطرقات".
أما ابنة حسين شلهوب الناجية الوحيدة من الحادث فقالت إن سيارتهم تم رميها بشيء يشيه "القذيفة" ما أدى لفقد السيطرة على السيارة واحتراقها لاحقا.
وغرد جميل السيد النائب في البرلمان اللبناني محذرا من "لعبة قطع الطرقات" التي برأيه "ستؤدي إلى لعبة الدم إن لم يقم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدور حاسم في منع الاحتكاك بين المواطنين"
أما شريفة بدر فقالت أن ما حصل هو قضاء وقدر مطالبة الجميع بعدم إلقاء التهم جزافا وانتظار نتائج التحقيق.
ودعا ذو الفقار حركة المتظاهرين لمحاصرة بيوت الزعماء والمرافق الحيوية بدلا من قطع الطرقات التي يتضرر منها المواطن الذي يسعى وراء لقمة عيشه.
#جسر_الرينغ
أما في بيروت وتحديدا في منطقة جسر الرينغ وسط العاصمة فقد وقع اشتباك بين متظاهرين حاولوا قطع الطريق وآخرين حاولوا فتحه بالقوة.
واتهم المتظاهرون من أسموهم بأنصار حركة أمل وحزب الله بالتهجم عليهم والتسبب في الاشتباك.
وتعليقا على الاشتباك، اعتبر الصحافي علي حمادة أنه "لا يمكن للعنف الذي يمارسه البعض أن يقتلع (الثورة) من القلوب و العقول."
وقال أحمد حلاوي إن "الوطن انتهى اقتصادياً و هذه الأحزاب و جماهيرها مزعوجين من قطع الطرق! قتلوا المريض و الآن مزعوجين من طريقة أخد الخاطر !"
أما ريما طربيه فقالت إن لبنان عند مفترق طرق والاستمرار بالطريقة السلمية هي الوسيلة الوحيدة لكتابة مستقبل لبنان.
ويشهد لبنان منذ 17 من أكتوبر / تشرين الأول مظاهرات واحتجاجات مناهضة للسلطة الحاكمة اعتراضا على الوضع الإقتصادي المتردي في البلاد استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري ولم تشكل حتى الآن أي حكومة جديدة.