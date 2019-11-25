عاد الجدل حول قطع الطرقات في لبنان إلى الواجهة مجدداً بعد وقوع اشتباكات في منطقة جسر الرينغ وسط بيروت بين متظاهرين قطعوا طرقات وآخرين حاولوا فتحها مساء الأحد.

مصدر الصورة Getty Images

كما وقع حادث سير مروع قتل على إثره شخصان بعدما اصطدمت سيارتهما بحاجز اسمنتي على الأوتوستراد الساحلي في منطقة الجية جنوبي بيروت وذلك حسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

#حسين_شلهوب و#سناء_الجندي

واتهم البعض من أسموهم بقطاع الطرق بالتسبب بحادث السير الذي راح ضحيته المواطنان حسين شلهوب وسناء الجندي بعد وضعهم حواجز أسمنتية وسط الأوتوسراد.

ووصف البعض ضحايا الحادث بشهداء قطع الطرقات كما حمل البعض قائد الجيش اللبناني جوزيف عون المسؤولية عن الحادث "لتلكؤه بفتح الطرقات".

أما ابنة حسين شلهوب الناجية الوحيدة من الحادث فقالت إن سيارتهم تم رميها بشيء يشيه "القذيفة" ما أدى لفقد السيطرة على السيارة واحتراقها لاحقا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alihashem_tv حياة أسرة #حسين_شلهوب تغيّرت إلى الأبد، غيرتها مجموعة قطعت الطريق على مواطنين عاديين، مواطنون أيضا لديهم وجعهم ومطالبهم وأصبح اليوم ألمهم مضاعفاً، هل ننتظر ليصبح لكل لبناني ثأر لدى الآخر؟! هناك حاجة حقيقية اليوم في ظل تشكل إرهاصات أزمة جديدة، أمنية، هناك حاجة لفتح كوة بأسرع وقت pic.twitter.com/ASIolo37iN — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

وغرد جميل السيد النائب في البرلمان اللبناني محذرا من "لعبة قطع الطرقات" التي برأيه "ستؤدي إلى لعبة الدم إن لم يقم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدور حاسم في منع الاحتكاك بين المواطنين"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jamil_el_sayyed لعبة قطع الطرقات قذرة وخطرة حيثما تحصل،

وستؤدّي إلى لعبة الدم إن لم يقُم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية بدوْرٍ حاسم في منع الإحتكاك بين المواطنين،

والمطلوب من قائد الجيش أن ينفّذ القرار الذي أعلنه منذ أسبوع بمنع أي كان من قطع الطرقات،

وكُلّ تردُّد في هذا المجال هو خيانة وطنية... — اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) ٢٤ نوفمبر ٢٠١٩

أما شريفة بدر فقالت أن ما حصل هو قضاء وقدر مطالبة الجميع بعدم إلقاء التهم جزافا وانتظار نتائج التحقيق.

ودعا ذو الفقار حركة المتظاهرين لمحاصرة بيوت الزعماء والمرافق الحيوية بدلا من قطع الطرقات التي يتضرر منها المواطن الذي يسعى وراء لقمة عيشه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HarakeZoulfikar قلناها الف مرة حاصرو بيوت الزعماء قطعو المرافق الحيوية شلّو مؤسسات حيتان المال بس ما تسكرو الطريق ع مواطن نازل يفتش عا لقمة عيش ولادو او رايح عا شي مستشفى او طالع ع ضيعتو التسكير عا بعضنا عم يأذينا و يحلل دمنا و يخلي السلطة تولع ارغيلة وتتفرج علينا و تترك حمام الدم ماشي لمصلحتها! — zoulfikar harake🎽 (@HarakeZoulfikar) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

#جسر_الرينغ

أما في بيروت وتحديدا في منطقة جسر الرينغ وسط العاصمة فقد وقع اشتباك بين متظاهرين حاولوا قطع الطريق وآخرين حاولوا فتحه بالقوة.

واتهم المتظاهرون من أسموهم بأنصار حركة أمل وحزب الله بالتهجم عليهم والتسبب في الاشتباك.

وتعليقا على الاشتباك، اعتبر الصحافي علي حمادة أنه "لا يمكن للعنف الذي يمارسه البعض أن يقتلع (الثورة) من القلوب و العقول."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliNahar بعد ما حصل في منطقة الرينغ يتأكد ان الثورة اقوى بكثير مما توقعنا وتوقعوا ، وقوتها انها سكنت ضمير اللبنانيين . وهذا ما لا يمكن للعنف الذي يمارسه البعض ان يقتلعه من القلوب و العقول . #جسر_الرينغ #لبنان__ينتفض pic.twitter.com/ndZNtysE7c — Ali Hamade علي حماده (@AliNahar) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

وقال أحمد حلاوي إن "الوطن انتهى اقتصادياً و هذه الأحزاب و جماهيرها مزعوجين من قطع الطرق! قتلوا المريض و الآن مزعوجين من طريقة أخد الخاطر !"

أما ريما طربيه فقالت إن لبنان عند مفترق طرق والاستمرار بالطريقة السلمية هي الوسيلة الوحيدة لكتابة مستقبل لبنان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RimaTarabay #لبنان عند مفترق الطرق! اليوم نكتب مستقبلنا ، مستقبل #لبنان . بناء دولة ليس بالامر السهل! بناء وطن وفصل الاديان عن السياسة و السلطة هو اكثر صعوبة! يجب ان لا نكون بفارغ الصبر. الطريق ما تزال طويلة و سيكون لدينا العديد من الاعداء! الاستمرار بالطريقة السلمية هي الوسيلة الوحيدة ! pic.twitter.com/NsXaoy6bA6 — Dr.Tarabay Rima د.ريما طربيه 🇱🇧 🌍 (@RimaTarabay) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٩

ويشهد لبنان منذ 17 من أكتوبر / تشرين الأول مظاهرات واحتجاجات مناهضة للسلطة الحاكمة اعتراضا على الوضع الإقتصادي المتردي في البلاد استقالت على إثرها حكومة سعد الحريري ولم تشكل حتى الآن أي حكومة جديدة.