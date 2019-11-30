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أثارت المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب حفيظة قطاع من جمهورها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وصفت منتقداتها بـ"العوانس".

جاء ذلك خلال حفل أقامته شيرين، الجمعة، ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي في السعودية، إذ قالت: "لم أفهم لماذا غضبت الكثيرات من تصريحي السابق وأطلقن وسما ضدي... "أكيد دول شوية عوانس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbtWhaat #اخرسي_ياشيرين



شيرين تلقب كل من استاء من كلامها الذي انتشر قبل فترة بالعوانس حيث انها ظهرت مسبقًا في احد أمسياتها قائلة "طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا، يبقى نسمع كلامه أحسن”. pic.twitter.com/uCMY94GSE9 — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtWhaat) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

وهذه ليست المرة الأولى التي تغضب فيها شيرين فئة من السعوديات على مواقع التواصل.

فأثناء حفل أحيته في الرياض منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني، حضت شيرين النساء على طاعة الرجال، ما دفع كثيرات لإطلاق وسوم ضدها.

وخاطبت جمهورها آنذاك ممازحة "بما أننا لا نستطيع الاستغناء عن الرجال، فمن الأفضل أن نسمع كلامهم، لماذا نعذبهم؟… خلاص رفعنا الراية البيضاء".

وجاءت تصريحات شيرين متسقة مع كلمات أغنيتها "الراية البيضاء" التي تقر فيها الحبيبة بضعفها وعذابها في غياب حبيبها.

وتعالت صيحات الجمهور احتجاجا على تعليق شيرين، لكنها حاولت بعدها استرضاء الحاضرين، قائلة "أنا امرأة مثلهن ولا يمكنني الإساءة لهن. فالنساء قويات أيضا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @eor__c تقول طالما منقدرش نستغني عن الراجل في حياتنا يبقى نسمع كلامه أحسن شيرين مثلها مثل محمد عبدو ماودك انها تتكلم ابد بس تجيبها تحطها ع المسرح تغني وتمشي



#شيرين_في_الرياض



pic.twitter.com/WxY9sRBmiA — رَيّ (@eor__c) ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

"انتقاص من قيمة المرأة"

ومرة أخرى عاد وسم "#اخرسي_ياشيرين" إلى صدارة المواضيع الأكثر تداولا على تويتر في السعودية، يليه وسما "#شيرين_في_الرياض" و#شيرين_تسيء_للمرأة_العازبة".

كلام شيرين الذي وصفه البعض بالعفوي لم يرق لآخرين رأوا فيه تصريحات تتبنى "الخطاب الذكوري الذي يستمد استمراريته وشرعيته من خضوع المرأة"، حسب تعبيرهم.

لذا طالبت العديد من النشاطات السعوديات، الفنانة المصرية بالتوقف عن تقديم النصح للنساء، والاكتفاء بالغناء.

وغردت إحداهن: "شيرين عبد الوهاب كالعادة تهين المرأة وتؤسس للتبعية المطلقة والطاعة العمياء للرجل. أثبتت أن المرأة هي العدو الأول للمرأة ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samar9744 كنت بالحفله والفقره الي قالت فيها عنوسه كلنا صارخنا عليها الكلمه فيها أهانه في حق اي امرأه ومحزن انها تطلع من فنانه محبوبه مثلها،بس هذا مايلغي احساسها وصوتها الجميل نتمنى منها في الحفلات الغنائيه القادمه تركز عالفن الي تقدمه اكثر لانها كل ماتتكلم تخربها #شيرين_تسي_للمراه_العازبه — samar (@samar9744) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @semsmdali لم أغضب كثيرآ عندما أيدت شيرين خضوع المرأة للرجل و"سمع كلامه" بمعني تنفيذ أوامره

فهي مشكلة لا تخص شيرين وحدها بل المجتمع الذكوري كله

لكن ما أغضبني حقآ هذه المرة هو الإهانة

كلمة عانس تنمر وإهانة و"الذكوريين العسل وسكر" هم من أخترعوها

أن لم يكن الفن رسالة علي الأقل يكون أحترام🌹 https://t.co/AWi1kMJTIU — semsm dali (@semsmdali) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

كما انتقد آخرون استخدام الفنانة للفظ عانس قائلين إنه يحمل في طياته كل الإجحاف والظلم للأنثى.

يرى البعض أن مصطلح "العنوسة" يقلل من قيمة المرأة ويربط دورها في الحياة بالزواج والإنجاب.

وعلق أحدهم مستغربا: "لماذا لا يُوجه لقب عانس للرجل الذي تأخر زواجه، ونكتفي بأنه "لا يريد الزواج"؟ عانس مصطلح لغوي موجه للمرأة كما يوصف به الرجل لكنه بات اليوم ينطوي على مفاهيم اجتماعية وثقافية خاطئة".

كما تحدثت كثيرات عن فتيات دفعن للزواج المبكر غير المدروس، لتجنب التبعات النفسية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة عن العنوسة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mbintmubarak7 عوانس كلمة ما تنقال يا فنانة ! المرأة التي لم تتزوج اسمها عزباء وليست عانس مثل ما الرجل الغير متزوج اسمه أعزب أما هذه المصطلحات الذكورية التي تقلل من قدر المرأة عيب تنقال وبعدين ترى اللي انتقدوا كلامج السابق كانوا متزوجات وغير متزوجات ! غني وانتي ساكتة 🙂#شيرين_تسي_للمراة_العازبة pic.twitter.com/qKv6V3tBax — مـريم بـنت مـبارك 🇧🇭 (@mbintmubarak7) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iL001950 #شيرين_تسي_للمراة_العازبه

مصطلح عوانس مصطلح المتخلفين فكرياً مثل ماتقولون للرجل عازب اذاً حتى احنا نتسمى عازبات لان الزواج مو شرط من شروط الحياة يا الجرب مخترعين هذا المصطلح الخالي من الكرامه والكيان للمراه هذا بالنسبه لكمله عانس اما هي ذكورية بحت ومعتبرة نفسها بدون كيان ميسوجيه. — iL. (@iL001950) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

"حرية تعبير"

في المقابل، أيد آخرون كلام شيرين ودافعوا عن حقها في التعبير عن رأيها بحرية.

بل إن العديد من المغردات هاجمن منتقدات الفنانة المصرية، وأكدن أن "المرأة لن تنجح في حياتها دون سند أو حماية الرجل".

وأطلق بعضهن وسما بعنوان "تكلمي يا شيرين"، وصفن من خلالها معارضي الفنانة بـ "المستشرقين المتعصبين".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @p2_0p #تكلمي_ياشيرين ماقالت شيء غلط وانا برر عن كلامها اولاً الرجل والمرأة يكملون بعض الي صاير الحين ان البنات نصهم لزلز ويتزوجون بعض وخلاص صار كل شيء بنات وهذا مو بالفطره ثانياً العانس معناها البنت الي تعدت عمر الزواج وهي ماتزوجت مافيها اي سبهه فنانه عظيمه 😭💛💛. — -سعودالشمريّ . (@p2_0p) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @I_FToQ1 شيرين ضغطت النسويات بتصريحها ، الشيء الجميل في شيرين أنها انسانة على سجيتها و ماعندها احساس بالنقص ، كثير من النسويات عندهم احساس بالنقص فيعوضون هالنقص بالهجوم على الرجال ، علماً أن الطبيعي هو أن الرجل يميل الأنثى و الأنثى تميل للرجل

غير هالكلام انتكاس للفطرة #تكلمي_ياشيرين — فيصل أوي 🇸🇦 (@I_FToQ1) ٣٠ نوفمبر ٢٠١٩

ولطالما أثارت شيرين الجدل بسبب تصريحاتها التي تطرقت لمواضيع اجتماعية وسياسية.

وترى ناشطات أن الفنانة أظهرت في أكثر من مناسبة أنها "خانعة للرجل" . ودليلهم فيما ذهبوا إليه مقابلة تلفزيونية قالت فيها الفنانة إنها "تفضل الرجل المتحكم الذي يضربها عندما تخطىء ويسترضيها بقبلة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lali_46 النساء كالعالم أجناس وانواع .. شيرين عبدالوهاب بتحب الراقل الحمش اللي يعدلها .. وبعض الرجال ع بالهم كل النسوان بتحب الراجل الحمش 😒👎 pic.twitter.com/V0qJ8FHpuE — Lali💎 (@lali_46) ١٩ يناير ٢٠١٧

"جدل لا ينتهي"

ولا تعد هذه الواقعة الأولى من نوعها للمطربة شيرين، فقد انتقدت بسبب تصريحات أطلقتها في حفلات سابقة.

وفي أواخر مارس 2019، أوقفت شيرين عن الغناء في مصر بعد اتهامها بـ"الاستهزاء بالحكومة"، في حفل أقامته خارج البلاد.

وكانت شيرين قد خاطبت آنذاك جمهورها بالبحرين قائلة "أنا هنا أتكلم براحتي.. في مصر ممكن يسجنوني"، مما دفع نقابة الموسيقيين المصريين لإصدار قرار بإيقافها عن الغناء، وإحالتها إلى التحقيق.

وفي 2017، انتشر مقطع فيديو للمطربة من حفل أقامته في إمارة الشارقة، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها"، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا".

وكانت الفنانة المصرية ترد في كل مرة على الانتقادات الموجهة لها بالقول إنها تقصد مداعبة الجمهور وإضحاكه.