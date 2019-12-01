جدل حول "الضريبة الانتقائية" في السعودية مع بدء تفعيلها

تبدأ السعودية اليوم في تطبيق نظام "الضربية الانتقائية" التي قد تصل إلى 100% على بعض السلع، الأمر الذي أعاد الجدل حولها إلى الواجهة مجدداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ما هي الضريبة الانتقائية وما السلع التي تشملها؟

وحسب الهيئة العامة للزكاة والدخل في السعودية تفرض الضريبة الانتقائية على السلع التي لها تأثيرات سلبية على الصحة أو البيئة بنسب متفاوتة.

وتشمل "أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر أو محلَيات أخرى يتم إنتاجها بغرض التناول سواء كان جاهزاً للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب".

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @gazt_ksa المشروبات المحّلاة: أي منتج مضاف إليه مصدر من مصادر السكر، أو محليات أخرى يتم إنتاجه بغرض التناول كمشروب، سواء كان جاهزًا للشرب أو مركزات أو مساحيق أو جل أو مستخلصات أو أي صورة يمكن تحويلها إلى مشروب.#الضريبة_الانتقائية pic.twitter.com/trR5G8r2LC — الهيئة العامة للزكاة والدخل (@gazt_ksa) ٢٨ نوفمبر ٢٠١٩

وحددت الهيئة السلع المحلاة والتي لا تخضع لهذه الضريبة، ومنها الحلليب وبدائله والعصائر الطبيعية.

وتحت هاشتاغ #الضربية_الانتاقية عبر العديد من السعوديين عن غضبهم وانزعاجهم من فرض الضريبة الجديدة معتبرين أن هدفها الكسب المادي وليس المحافظة على الصحة.

ورأت تهاني التميمي أن طلاب المدارس هم أكثر من سيتضرر ماديا من رفع الضريبة مقابل انعدام البديل المفيد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tahany6897 طلاب المدارس ماديا سيتأثرون من رفع الضريبة في مقابل انعدام البديل المفيد

ماذا لو كان هناك عصائر طبيعية وبأسعار متناولة للجميع 👌

#الضريبه_الانتقاييه — تهاني التميمي (@tahany6897) ١ ديسمبر ٢٠١٩

وفي نفس السياق قال هاني القبساني إنه كان يتمنى أن يتم خفض أسعار العصائر الطازجة بدلا من فرض الضريبة على العصائر المحلاة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hanialgabsani اتمنى من بدل فرض ضريبه على العصائر المحلا خفض أسعار العصائر الطازجة الغير محلا وبكذا يكون قد ساهمت في الصحة العامة من الامراض #الضريبه_الانتقاييه — ﮼هاني،القبساني (@hanialgabsani) ١ ديسمبر ٢٠١٩

واعترض عيسى الزهراني على الضريبة الجديدة متسائلا: "إذا كانت هذه المشروبات ضارة بالصحة كما تقولون فلماذا لايتم منعها وسحبها من الأسواق وإغلاق المصانع المنتجة؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @esaa85632 إذا كانت هذه المشروبات ضارة بالصحة كما تقولون فلماذا لايتم منعها وسحبها من الاسواق وإغلاق المصانع المنتجة؟

لماذا يتم رفع اسعارها50%على حساب

المستهلك؟هل تريدون أن تحصلوا على الأموال على حساب صحة المواطن؟ الصورة ليست واضحة إلا من زاوية واحدة وهي الحصول على المال#الضريبه_الانتقاييه pic.twitter.com/fmLzcxbxLZ — عيسى الزهراني (@esaa85632) ١ ديسمبر ٢٠١٩

وسخر خالد من الضريبة قائلا إنه يخشى من أن تفرض ضرائب على الشوارع.

كما قال طارق كليبي أن بعض الشركات عمدت إلى رفع أسعارها بالرغم أن منتجاتها مدونة بعبارة "بدون إضافة سكر".

في المقابل رأى رده الجبيري أن العصائر المحلاة ساهمت بانتشار العديد من الأمراض من بينها "السمنة و السكر وأمراض القلب".

وقال علي القرني إن "سن #الضريبة_الانتقائية وإلزامها على المستهلك يساعد بشكل كبير على تغيير سلوك إجتماعي إقتصادي محمود حفاظاً على الصحة وتقنين للمصروفات ولو بشكل بسيط"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alix9a سن #الضريبه_الانتقاييه وإلزامها على المستهلك يساعد بشكل كبير على تغيير سلوك إجتماعي إقتصادي محمود حفاظاً على الصحة وتقنين للمصروفات ولو بشكل بسيط ولكن " تزامناً " مع التغيير نطالب بدعم المنتجات الصحية الباهظة لخلق حالة من التوازن في السوق — ‏ ‏﮼علي،القرني 💙🕊 (@alix9a) ١ ديسمبر ٢٠١٩

وتسعى العديد من الدول حول العالم للحد من البدانة ومن تناول المشروبات السكرية عبر فرض ضريبة متعددة المستويات على المشروبات الغازية ودفع الشركات المنتجة إلى تغيير تركيبة منتجاتها بطريقة تشجع على استهلاك كمية أقل من السكر.