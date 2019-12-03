وداع مؤثر بين تلاميذ في مدرسة جزائرية ومعلمهم قبل وفاته بمرض السرطان

لم يكن تلاميذ إحدى المدارس الإبتدائية في الجزائر أنهم لن يروا معلمهم مرة أخرى، بسبب إصابته بالسرطان.

اختار إسماعيل بوشعلال تسجيل فيديو الوداع قبل ثلاث سنوات، وذهب في عطلة علاجية طويلة.

توفي المعلم قبل ثلاثة أيام فقط، فعاد الفيديو للانتشار بسبب حزن أولئك الأطفال أثناء توديع معلمهم، معتقدين أنه سيعود بعد عطلته العلاجية.

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