أثار تصريح لوزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون هاجم فيه بعنف معارضي الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 12 كانون الأوّل، موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

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وقال دحمون خلال جلسة لمجلس الأمة إنّ "الاستعمار بالأمس استعمل أولاده في الحرب، ولكن للأسف اليوم هذا الاستعمار أو ما بقي من الاستعمار، وهو فكر استعماري ما زال حياً لدى البعض، يستعمل بعض الأولاد أو أشباه الجزائريين من الخونة ومرتزقة وشواذ ومثليين نعرفهم واحداً واحداً، ليسوا منا ونحن لسنا منهم".

وعقب التصريح استدعت الرئاسة الجزائرية دحمون، مساء الثلاثاء لتقديم توضيحات حول تصريحاته الأخيرة، وذلك حسب ما أفادت به صحيفة البلاد الجزائرية.

وفي وقت لاحق، أصدر وزير الداخلية الجزائري بيانا قال فيه إن التصريحات التي وردت على لسانه "حورت وأخرجت عن سياقها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @interieur_dz وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية يوضح:

-تم تعتمد تحوير تصريحاتي و إخراجها عن سياقها.

-لم اقصد البتة الحركية التي يعيشها بلدنا منذ أشهر

-تصريحي موجه حصرا لأشباه الجزائريين الذين منحوا البرلمان الأوروبي فرصة التطاول و التدخل في شؤوننا السيادية. pic.twitter.com/fn5dds8IHU — Ministère▪Intérieur (@interieur_dz) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

ردود فعل غاضبة

وكانت تصريحات الوزير قد أثارت ردود فعل غاضبة واستياء من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

وأطلق الناشطون وسم "#كلنا_مرتزقه_شواذ_ومثليين" للتعبير عن رفضهم لتلك التصريحات "المسيئة للدولة الجزائرية والحراك الشعبي".

وردا على دحمون، وصف عبد العزيز رحابي وزير الاتصالات الجزائري السابق تصريحات وزير الداخلية "بالبذيئة" معتبرا أن هذا التصريح "يغذي ... التطرف في المواقف، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد وبشدة إلى خطاب التهدئة والعقل".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdelazizRahabi لقد صدمت و شعرت بالفضيحة بسبب التصريح البذيء لوزير الداخلية #دحمون . هذا الإنزلاق يصب في خانة الإهانة والابتذال كما يستفز المواطنين ويغذى بغبائه التطرف في المواقف في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد و بشدة إلى خطاب التهدئة والعقل. — Abdelaziz Rahabi (@AbdelazizRahabi) ٣ ديسمبر ٢٠١٩

ورأى عبد الرحمن أن كلام الوزير "غير مسؤول ويعكس الشرخ الكبير بين المسؤولين والشعب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AberrahmanA كلام وزير الداخلية وتهجمه على الشعب مهما كان تصوره لهؤلاء الذين يخرجون للشارع كلام لا مسؤول من وزير نكرة ربما لا يعرفه أغلب الجزائريين، هذا يدل على أن هناك شرخ كبير بين مثل هؤلاء المسؤولين وشعبهم...نسأل الله العافية — Aberrahman Hossam @ (@AberrahmanA) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

كما وصف صهيب تصريحات الوزير بـ "غير المسؤولة نهائيا".

وقالت أخرى إنه ينبغي على الجميع أن يعرفوا أن وصف "المثلية" لم يعد إهانة.

مدافعون عن دحمون

ودفاعا عن دحمون، رأت هديل أن ما قاله وزير الداخلية كان واضحا وضوح الشمس "فكلنا نرى ما يحاك من مؤامرات في الداخل والخارج". ودعت الأشخاص الذين يصفون تصريحات الوزير بـ "السوقية وأنها لا ترتقي إلى مستوى وزير"، إلى إلقاء النظر على خطابات ترمب وسط شعبه ليروا "السوقية في أسمى معانيها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hadil96 وداوها بالتي كانت هي الداء

-ماأخطأ الرجل في كلمة وخطابه واضح وضوح الشمس

-كلنا نرى مايحاك من مؤامرات في الداخل والخارج لسنا بعميان

-من قال انها الفاظ سوقية لاترتقي الى مستوى وزير نقول القي نظرة على خطب ترامب وسط شعبه سترى السوقية في اسمى معانيها#وزير_الداخلية #الجزايٰر_تنتخب https://t.co/hzGmW0bIw5 — hadiiiiil 🇩🇿هَدِيل (@hadil96) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وقالت لطيفة إن دحمون "قصد بكلامه الخونة الذين استنجدوا بالبرلمان الأوروبي للتآمر على الجزائر معبرا عن رفضه القاطع للتدخل الأجنبي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mez_latifa خطابه كان واضحا وضوح الشمس قاصدا العملاء الخونة الذين استنجدوا بالبرلمان الاوروبي للتامر على 🇩🇿 معبرا على رفضه القاطع للتدخل الاجنبي فلم التهويل و التاويل و التوسويس فرنسا خصوصا عليها التعود من الان فصاعدا على القصف اللفظي كلشي راح يتبدل في القصبة #الجزائر_تنتخب 🇩🇿#كلنا_دحمون — Latifa Ben Mez (@mez_latifa) ٣ ديسمبر ٢٠١٩

ويرفض قسم كبير من الحراك الشعبي في الجزائر إجراء انتخابات رئاسية يشرف عليها من يصفونهم برموز نظام بوتفليقة السابق، ويطالبون بهيئات انتقالية جديدة.