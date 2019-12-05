انقسم المغردون السعوديون حول خبر نشرته صحيفة سبق الإلكترونية السعودية بأن أمرا ملكيا صدر مؤخرا يقضي بـ "تجنيس المبدعين" في شتى المجالات.

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وقالت الصحيفة إن "الملك سلمان وجه بالرفع بكل الأسماء المرشحة لمنح الجنسية السعودية من كل أنحاء العالم، بما في ذلك أيضًا المتميزون والمبدعون ممن تتوافر فيهم المعايير المشار إليها من أبناء القبائل النازحة في السعودية وأبناء السعوديات ومواليد السعودية ممن تتوافر فيهم الشروط".

ووفقا لسبق، يتوقع أن يشمل القرار: "العلماء الشرعيين، وعلماء الطب والصيدلة والرياضيات والحاسب والتقنية والزراعة والطاقة النووية والمتجددة والصناعة والنفط والغاز والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والتطبيقات والبيانات الضخمة وهندسة البرمجيات والروبوتات والحواسيب عالية الأداء والنانو والبيئة والجيولوجيا وعلوم الفضاء والطيران".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sabqorg #السعودية_تجنس_المبدعين للإسهام في دعم وتعزيز الكفاءات السعودية، ونقل المعرفة ، وتحقيق الأهداف والتطلعات في تسريع عجلة التنمية، بما يعود على الوطن والمواطنين بالخير والنفع العام. — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

#السعودية_تجنس_المبدعين

وتحت هاشتاغ #السعودية_تجنس_المبدعين انقسم السعوديون بين مؤيد، يرى أن تجنيس المبدعين فكرة جيدة ومن شأنها النهوض بالمملكة وتطويرها عبر جذب واستقطاب المواهب والطاقات، وبين آخر يخشى أن يكون التجنيس على حساب المبدعين السعوديين.

وأبدى محمد الجار الله تأييدا للفكرة "شريطة حصر ذلك في مجالات تفتقر للوجود السعودي فيها".

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ورأى عبد المحسن محمد أن "تجنيس أصحاب التخصصات النادرة سيعود بالنفع على المملكة ومواطنيها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulmohsenmo14 #السعودية_تجنس_المبدعين عندما تجنس اصحاب تخصصات نادرة وقوية قطعاً سوف يعود بالنفع للملكة وعلى شبابها ومواطنيها وذلك لتعلمهم هذه العلوم الكبيره والنادرة — abdulmohsen mohammed (@abdulmohsenmo14) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وأبدى طارق بن عزيز حماسا للفكرة "لأسباب ثقافية" قائلا: "رغم أننا مجتمع جامعي إلا أن ثقافتنا تعاني من انغلاق وتشدد لا يتناسب مع المجتمعات المتقدمة والمتعلمة بالعالم التي تشع بالانفتاح والتنوع والتسامح".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @t_alaziz حماسي للتجنيس ليس بسبب الكفاءات العلمية

السعوديين متعلمين أكاديميا ويملكون أعلى الشهادات وبمختلف التخصصات..



حماسي لأسباب ثقافية ؛



بالرغم أننا مجتمع جامعي إلا أن ثقافتنا تعاني من انغلاق وتشدد لا يتناسب مع المجتمعات المتقدمة والمتعلمة بالعالم التي تشع بالانفتاح والتنوع والتسامح ! — طارق بن عزيز (@t_alaziz) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

في المقابل تساءلت نجود الجندل عن الأولية في منح الجنسية قائلة: "أليس من الأولى تجنيس أبناء القبائل؟ وأهل البدون أليس لهم الحق بالعيش بحياة كريمة؟".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nojuodaljandal #السعودية_تجنس_المبدعين

أليس من الأولى

تجنيس أبناء القبائل واهل البدون

أليس لهم الحق بالعيش بحياه كريمه

ذهبت أجيال وتأتي أجيال وهم نفس المعاناه

لا دراسه ، لا زواج، لا علاج، لا سفر

اتقو الله بأرواح وقلوب

ليس له شكوى الى للعزيز الجبار

تبث الأنين بألاسحار — نجود بنت خالد الجندل (@nojuodaljandal) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وعبر إبراهيم المنيف عن تخوفه من أن "يكون التجنيس على حساب المبدعين السعوديين" مضيفا أنه "ليس من المنطق أن نبحث عن المبدعين الأجانب، وفي نفس الوقت نتجاهل ونهمّش الموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 #السعودية_تجنس_المبدعين

الأهم ما يكون التجنيس على حساب المبدعين السعوديين🖐

ليس من المنطق أن نبحث عن المبدعين الأجانب، وفي نفس الوقت نتجاهل ونهمّش الموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن💚

فالأجنبي، ستظل مصلحته الشخصية هي غايته فقط!

>أما المواطن، فستظل غايته مرتبطة برفعة شأن وطنه🇸🇦 — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٤ ديسمبر ٢٠١٩

وشكت ريما الحربي من العدد الهائل للموظفين الأجانب معتبرة أن "السعوديين يصارعون حرب بقاء على الوظائف حتى قبل فتح باب التجنيس".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rema_dream #السعوديه_تجنس_المبدعين

السعوديين يصارعون بحرب بقاء على الوظايف واحنا مافتحنا باب التجنيس!

عندنا ١٢ مليون اجنبي يعادلون نصنا وزيادة وفوقها تفتحون التجنيس!!

معناته حلول البطاله السعوديه انكم تجنسون ال١٢ مليون وتضحكون علينا

انا متاكده ان هذي فكرة وزارة العمل — Rema Elharbi 🇸🇦 (@rema_dream) ٥ ديسمبر ٢٠١٩

وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل في السعودية، حسب تقرير نشرته وكالة بلومبريغ مؤخرا، حوالي 12%.

وحسب هيئة الإحصاء السعودية، كان هناك حوالي مليون عاطل يبحث عن العمل في الربع الثاني من عام 2019 وحده.

وبحسب الهيئة ذاتها، يعمل في المملكة ما يقارب الـ 12 مليون "وافد"، وهم يشكلون نسبة 75% من الأيدي العاملة.