بعد فراق دام نحو ثلاثين عاما، استقبل طلاب قدامى في مدرسة ثانوية في السعودية معلمهم المصري في تبوك الذي غادر المملكة في عام 1994.تحدثنا في ترندينغ مع المعلم يسري زيدان وأحد طلابه سطام مشهور عن اللقاء الذي دار بين المعلم وطلابه الذين دعوه إلى السعودية وأقاموا له حفل تكريم تعبيرا عن احترامه و وفاء لما قدمه له.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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