مصدر الصورة SABAH ARAR

"أسلحة رشاشة ورصاص حي وجثث ملقاة في كل مكان" بهذا تصف إحدى المسعفات تفاصيل ليلة دامية أخرى بالعراق.

وكان مسلحون ملثمون يستقلون سيارات مدنية رباعية الدفع اقتحموا مساء الجمعة ساحة الخلاني، وأطلقوا النار على المتظاهرين بصورة عشوائية، بحسب ما قاله شهود عيان لبي بي سي.

واستمر المسلحون في إطلاق الرصاص الحي لساعات قبل أن تتدخل وزارة الداخلية لتطويق المنطقة.

وأشارت مصادر إلى مقتل 20 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من خمسين.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة توثق عودة المتظاهرين إلى جسر السنك وساحة الخلاني، رغم مشاهد العنف والملاحقات.

ويتحدث مغردون عن مقتل المصور الصحفي أحمد المهنا إثر تعرضه للطعن خلال الفوضى التي رافقت اقتحام المسلحين المجهولين لساحة الخلاني.

وتداول المغردون صورا للصحفي مطالبين الحكومة بوضع حدا للمضايقات والتهديدات الموجهة للصحفيين والناشطين المشاركين في المظاهرات.

#الحرية_لزيد_الخفاجي

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اختفاء المصور زيد محمد الخفاجي من أمام منزله في منطقة حي القاهرة بعد عودته من ساحة التحرير.

ويتداول نشطاء تسجيلا لكاميرات مراقبة قالوا إنها وثقت لحظة اختطاف زيد.

ويظهر الصحفي الشاب وهو يترجل من سيارة أجرة ويهم بالدخول إلى منزل عندما ظهرت سيارة سوداء خرج منها شخصان اقتاداه إلى وجهة مجهولة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alkoukhe 🔴 فيديو يوضح عملية اختطاف المصور ( زيد الخفاجي ) بعد وصوله الى منزله في الرابعة صباحاً ، تشاهدون زيد وهو يدخل منزله بعدها وصلت سيارة سوداء يستقلها مجهولون دخلو الى منزله واقتادوه بسرعة الى سيارتهم. #الحرية_لزيد_الخفاجي pic.twitter.com/93FMNxAvAS — عباس الكوخي 🇮🇶 (@alkoukhe) ٦ ديسمبر ٢٠١٩

وذكرت منظمة العفو الدولية بأنها تلقت تقارير مقلقة عن اختطاف المصور. كما أفادت أسرته بأن السلطات المحلية نفت علمها بالحادث أو بمكان وجوده.

أطلق مدونون على فيسبوك وتويتر وسما بعنوان #الحرية_لزيد_الخفاجي، دعوا من خلاله إلى الإفراج عن الصحفي.

كما نظم نشطاء حقوقيون مسيرات تندد بما حدث لزيد وتطالب بالكشف عن مكانه والإفراج عنه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ahmedalbasheer1 مجهولون يستقلون سيارة سبورتج حكومية سودة وبدون ارقام قبل شوية خطفوا المصور " زيد محمد الخفاجي" من داخل بيته وگدام امه المسكينة بمنطقة حي القاهرة ببغداد ورا ما رجع من التحرير..@BarhamSalih عفواً احنا راح نظل نتفرج على هلشباب واللي ديصير بيهم ومانسوي شي؟؟! pic.twitter.com/xlO3OywnkM — Ahmed Albasheer -احمد البشير (@ahmedalbasheer1) ٦ ديسمبر ٢٠١٩

"رحلةالبحث عن الأبناء"

وفي قصة مشابهة، وثقت كاميرا مراقبة لحظة اختطاف المحامي علي جاسب الهليجي في محافظة ميسان، شرق العراق، من قبل ملثمين كانوا يركبون سيارة سوداء.

وعلي جاسب الهليجي هو ناشط سياسي ومحام اختفى منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول . ولا يزال مصيره مجهولا، بحسب بيان نقابة المحامين العراقيين.

يجوب أبو علي، شوارع مدينة مسيان حاملا صورة ابنه لعله يجد أثرا له أو يعثر على أحد يدله عليه.

ويتناقل نشطاء صورة للشيخ المسن في وقفة بساحة التحرير ببغداد للمطالبة بالإفراج عن ابنه.

ويناشد الأب المنظمات الحقوقية بالضغط على الحكومة العراقية لإنقاذ ابنه الذي اختطف بعد يوم من مولد ابنه الثاني.

ويضيف في حديثه معنا "نحن في حالة يأس، خلال الشهرين الماضيين قصدت الجهات الأمنية في المدينة، لكنهم يماطلون في اتخاذ التدابير اللازمة ويتعاملون مع الموضوع على أنه شجار بسيط".

ويعتقد الأب أن اختفاء ولده مرتبط بمشاركته في المظاهرات.

مجيد الزبيدي ناشط من مدينة ميسان اضطر للهروب من العراق بعد أن تعرض إلى إطلاق نار أمام منزله بعد عودته من المظاهرات .

ويقول في حديث مع بي بي سي: "جل حوادث الاختطاف بحق النشطاء تحدث أمام المنازل. الوضع مرعب في المدينة وازداد سوءا بعد حرق مقار لأحزاب وملشيات".

ويتابع: "أضحت ميسان شبه خالية من الناشطين والفاعلين، فمعظمهم هربوا من التهديدات. أنا غادرت رفقة أكثر من 12 ناشطا توجهوا نحو أربيل وتركيا".

ويتساءل الزبيدي: "هل الحكومة عاجزة عن القضاء عن هذه الحوادث أم أنها تتغاضى عما يحدث بشكل مقصود؟"

"جدران تروي قصص المختطفين"

أينما وليت وجهك ترى صورا لناشطين اختفوا خلال الشهرين معلقة على الجدران في ساحة التحرير وسط بغداد وباقي المدن العراقية.

وتروي هذه الجدران قصصا مختلفة لشابات وشبان اختفوا ولا يعلم ذووهم عنهم شيئا. من بينهم الطبيبة والناشطة صبا المهداوي التي أطلق سراحها بعد نحو أسبوعين، من اختفائها.

وقال أحد الناشطين لمنظمة العفو الدولية إن أفراد قوات الأمن طلبوا منه "إخفاء وجهه" من الآن فصاعدًا إذا كان يريد تجنب استهدافه.

و طالبت المنظمة القوات الأمنية بتحمل مسؤوليتها في الحفاظ على حياة المتظاهرين السلميين و"تبديد مناخ الخوف الذي خلقته عمدا" على حد تعبيرها.

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @AmnestyAR فمنذ اندلاع المظاهرات في #العراق، وثقنا جرائم عدة من الاختطاف والاختفاء القسري وحملات الترهيب بحق ناشطين، وصحافيين ومحاميين. نجدد مطالبتنا للسلطات بالتحقيق والكشف عن مصير المختطفين الآخرين وبشكل عاجل ولجم قوى الأمن عن قمع المتظاهرين. https://t.co/lgNJ4L3Qry — منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) ١٤ نوفمبر ٢٠١٩

وقد وعدت السلطات العراقية بفتح تحقيق في مقتل واختفاء المحتجين.

وكانت السلطة القضائية أمرت الأسبوع الماضي بالقبض على القائد العسكري الفريق، جميل الشمري، في إطار التحقيق في قضية قتل المتظاهرين بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، جنوبي البلاد.

وفي خبر آخر، قالت وسائل إعلام عراقية إن ضابطا حكم عليه بالإعدام بعد إدانته بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه منذ بدء المظاهرات.

وكشفت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في 6 كانون الأول/ديسمبر، عن مقتل قرابة 460 شخصاً منذ بداية الاحتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين.