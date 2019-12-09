أثار الناشط السعودي منصور الرقيبة، أحد المؤثرين على موقع سناب شات، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره فيديو ينتقد فيه "الاختلاط بين الجنسين" في أماكن العمل بالمملكة.

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وقال الرقيبة إن الاختلاط بالعمل "يثير غرائز الجنسين" على حد سواء، داعيا "الأشخاص الذين لا تتأثر مشاعرهم تجاه الجنس الآخر أن يراجعوا طبيب مسالك بولية".

كلام الناشط السعودي جاء بالتزامن مع سماح المملكة للنساء والرجال بالدخول إلى المطاعم من نفس الباب.

#منصور_الرقيبة

وتصدّر اسم #منصور_الرقيبة قائمة الوسوم الأكثر انتشارا على تويتر في السعودية.

وناقش المغردون ما جاء في كلام الناشط السعودي، وانقسمت الآراء بين من أبدى إعجابه بما طرحه الرقيبة وآخر رافض لحكمه المسبق.

وسخرت هايا من كلام الرقيبة داعية المتزوجات للمطالبة "بقانون يمنع الزوج من السفر لوحده لأن النساء هناك متبرجات (بلغتهم) والزوج مسكين ما يقدر يمسك نفسه".

واعتبر منصور أن كلام الرقيبة "فيه تحريض على المرأة العاملة وتجني على زملائها وطعن في رجلولتهم".

ورأت سحر أبو شاهين أن "الفصل بين الجنسين غير طبيعي وخلاف الفطرة. الأصل هو الاختلاط مع الحشمة وغض البصر".

مها بنت شعلان: "أعتقد تجاوزنا مرحلة شغل الرأي العام بافتراضات مبنية على الجندرية البحتة".

ورأى علي آل حطاب أن منصور تحدث عن "شريحة موجودة تمثله وتمثل ما يشعر به، المؤلم أننا لا نستطيع إنكار الواقع ولا بتر هذه الشريحة".

#منصور_الرقيبه_يمثلني

في المقابل أبدى كثيرون إعجابهم بما طرحه الرقيبة معتبرين أنه "يتناسب مع تعاليم الدين الإسلامي الذي وضع معايير محدّدة للاختلاط" على حد قولهم.

واستغرب باسم الحربي "الحرب ضد منصور" واصفا كلامه بـ "الواقعي" وأنه "لم يأت بشيء جديد هو تحدث بما تمليه علينا شريعتنا الإسلامية".

ووصف عمر أبو تميم الرقيبة بـ "الرجل الغيور" معتبرا أن ما قاله "كلمة حق".

وقالت مشاعل العنزي إنه على الرغم من أنها "لا تجد غضاضة في الاختلاط من عدمه، لكنها لا تحبذ العمل في الأماكن المختلطة وتفضل الأمكان المخصصة للنساء".

وتعد قضية الاختلاط من القضايا الشائكة في المجتمع السعودي.

وعلى مدى عقود، كان الرجال والنساء الذين لا توجد بينهم صلة قرابة ممنوعين من الاختلاط، وفقا لقواعد صارمة كانت تشرف على تطبيقها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.