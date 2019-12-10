اتجهت أنظار المغردين العرب يوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث انطلقت اجتماعات الدورة الأربعين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يرأسها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أمير قطر يغيب عن القمة الخليجية ويكلف رئيس الوزراء ترؤُّس وفد بلاده

واحتلت أزمة الخليج أبرز ما ناقشه المغردون العرب، بعد تغيّب الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن حضور القمة، وتكليف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بقيادة وفد بلاده في الدورة.

وشارك العديد من المغردين صورا تظهر استقبال الملك السعودي لرئيس وزراء قطر، وابتساماتهما المتبادلة.

ورأى كثيرون في ذلك اللقاء الودي إشارة إلى بادرة حوار ثنائي مثمر يهدف إلى حل الخلاف بين البلدين.

"أجواء تلاحم ومساندة"

وغلبت أجواء إيجابية على تغريدات الخليجيين تحت وسمي #خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد و #القمة_الخليجية_40 اللذين ظهرا في أكثر من 81 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

ورأى كثير من المغردين في القمة خطوة إيجابية على المسار الصحيح لبلدان الخليج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @khalidjassem74 بتكليف من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أميرنا المفدى،

معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر يمثل #قطر في قمة قادة الخليج،

والملك سلمان يستقبل معاليه والوفد المرافق،#القمة_الخليجية_40

ملاحظة شخصية:

يبدو لي الأمور تسير فالأتجاه الصحيح

لو لم يتدخل من يريد افساد الجهود! pic.twitter.com/bstEokRdkP — خالد جاسم (@khalidjassem74) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

كما أعرب الكثيرون عن تمنياتهم بعودة وحدة الخليج "إلى ما كانت عليه سابقا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alaliksa #خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد

نعم بيتنا الخليجي واحد ومستقبلنا واحد،وفق الله ولاة أمرنا ،لم يدخروا وسعا في ترميم تصدع العلاقات بين أُمتناالخليجة والعربية،ولمن يتسلل من الأشرار(إيران ومن ساندها) بشقوق خلافاتنا خابتم وفشلتم

سنظل يد واحدة 🤝عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودي — د مشعل ممدوح آل علي (@alaliksa) ٩ ديسمبر ٢٠١٩

"قلق"

من جهة أخرى، أبدى فريق من المغردين قلقهم حيال سبل حل الأزمة الخليجية، التي يرون أنها "غير مقنعة" ويجب "ألا تتمحور حول قطر فقط".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KHK يُعرف المرض بدقة التشخيص ويعالج بتخصيص الدواء المناسب، ولهذا تدهورت حالة مجلس التعاون بسبب خطأ في التشخيص.

ابحثوا عن حلول مقنعة، لأن قطر بلاشك ليست هي المرض.#القمه_الخليجيه — خليفة بن حمد (@KHK) ٩ ديسمبر ٢٠١٩

وفي ذات السياق، يرى علاء العناسوة أن "المصالحة الخليجية يجب أن تبنى على أسس منطقية وتراعي كل صغيرة وكبيرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @anaswahalaa رفعت الأقلام وجفت الصحف#حصار_قطر جاء غريبا من أشقاء يحاصرون شقيقهم

كان مؤلما جدا وغصة بالقلب على الجميع

أنتج آثار سلبية على الشعب القطري والخليجي والعربي

المصالحة الخليجية يجب أن تبنى على أسس منطقية وتراعي كل صغيرة وكبيرة وأمام المجتمع الدولي لعدم تكرارها#القمه_الخليجيه_40 pic.twitter.com/Kcgg6TcMEe — علاء العناسوہ (@anaswahalaa) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

كما استنكر مغردون بيانات القمة الخليجية. وترى ابتسام أن أسلوب صياغتها "إنشائي" وأنها لم "تتطرق بشكل جدي لأهم مسألة تهدد وحدة الخليج"، في إشارة إلى الخلاف مع قطر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Ebtesam777 لنكن واقعيين قليلا

البيان الختامي الخاص بـ #القمه_الخليجيه_40 بيان هزيل لايختلف عن سابقيه وقد صيغ بأسلوب إنشائي وتضمن وعودا لطالما قيلت ولم تُنفذ كما لم يتطرق لأهم مسألة تهدد وحدته وهي الأزمةالمفتعلة ضد #قطر وحصارها من قبل الدولة المستضيفة للقمة وفي الأخير الأمر لايحل بحب الخشوم! — ﮼ابتسام ﮼آل ﮼سعد 🇶🇦 (@Ebtesam777) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

وتناقش القمة عددا من القضايا الأخرى الخليجية والعربية مثل اليمن واتفاق الرياض والقضية الفلسطينية وإيران.