القمة الخليجية: هل تؤذن ابتسامات العاهل السعودي ورئيس الوزراء القطري بانفراجة؟
اتجهت أنظار المغردين العرب يوم الثلاثاء إلى العاصمة السعودية الرياض، حيث انطلقت اجتماعات الدورة الأربعين لقمة دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يرأسها الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.
واحتلت أزمة الخليج أبرز ما ناقشه المغردون العرب، بعد تغيّب الأمير القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن حضور القمة، وتكليف رئيس الوزراء القطري، الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، بقيادة وفد بلاده في الدورة.
وشارك العديد من المغردين صورا تظهر استقبال الملك السعودي لرئيس وزراء قطر، وابتساماتهما المتبادلة.
ورأى كثيرون في ذلك اللقاء الودي إشارة إلى بادرة حوار ثنائي مثمر يهدف إلى حل الخلاف بين البلدين.
"أجواء تلاحم ومساندة"
وغلبت أجواء إيجابية على تغريدات الخليجيين تحت وسمي #خليجنا_واحد_وشعبنا_واحد و #القمة_الخليجية_40 اللذين ظهرا في أكثر من 81 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
ورأى كثير من المغردين في القمة خطوة إيجابية على المسار الصحيح لبلدان الخليج.
كما أعرب الكثيرون عن تمنياتهم بعودة وحدة الخليج "إلى ما كانت عليه سابقا".
"قلق"
من جهة أخرى، أبدى فريق من المغردين قلقهم حيال سبل حل الأزمة الخليجية، التي يرون أنها "غير مقنعة" ويجب "ألا تتمحور حول قطر فقط".
وفي ذات السياق، يرى علاء العناسوة أن "المصالحة الخليجية يجب أن تبنى على أسس منطقية وتراعي كل صغيرة وكبيرة".
كما استنكر مغردون بيانات القمة الخليجية. وترى ابتسام أن أسلوب صياغتها "إنشائي" وأنها لم "تتطرق بشكل جدي لأهم مسألة تهدد وحدة الخليج"، في إشارة إلى الخلاف مع قطر.
وتناقش القمة عددا من القضايا الأخرى الخليجية والعربية مثل اليمن واتفاق الرياض والقضية الفلسطينية وإيران.