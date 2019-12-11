شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية تفاعلا كبيرا مع بدء شركة النفط السعودية، أرامكو، طرح أسهمها في السوق المحلية للمرة الأولى.

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وبدأ تداول أسهم أرامكو في الساعة 10.30 صباحا، بحسب التوقيت المحلي، في الرياض في سوق "تداول" في العاصمة السعودية.

ووصف أمين الناصر رئيس شركة أرامكو السعودية الاكتتاب بـ "الأكبر في تاريخ البشرية".

تفاعل السعوديونمع اكتتاب أرامكو

واحتفل السعوديون بإزاحة شركة النفط السعودية لشركة أبل الأمريكية عن عرش أكبر شركة ذات قيمة سوقية في العالم، وذلك بعد ارتفاع تقييم أرامكو إلى 1.88 تريليون دولار مقابل 1.190 تريليون دولار قيمة لشركة أبل.

واستخدم المغردون هاشتاغات #تداول_أرامكو و #توقع_حركة_سهم_أرامكو_بالتداول و #تداول_الأسهم_في_شركة_أرامكو للحديث عن الاكتتاب وبلغ عدد التغريدات فيها نحو 70 ألف تغريدة.

وفي هذا السياق وصف مساعد الخميس السعودية بـ "العظمى" معتبرا أنها "تسير بكل ثبات نحو المقدمة إقتصادياً وسياسيًا وفي كافة المجالات".

ورأى عبد الله العوفي أن "ارتفاع 10% في أسهم أرامكو يدل على قوة ومتانة السوق السعودي".

وأعرب عبد الله المطعني عن أمله في أن تكون "الاستفادة من طرح أرامكو" سببا في نمو الدولة وتثبيتا لمكانتها الاقتصادية.

كما طالب مغردون آخرون مكتتبي أرامكو بعدم بيع أسهمهم حاليا، معتبرين أن سعر سهم الشركة السعودية سيرتفع في الأيام المقبلة.

في المقابل أبدى البعض صدمتهم من ما وصفوه بالارتفاع "البسيط" لسعر السهم.

فقال مغرد عرّف عن نفسه باسم "الصوت المسموع": "كنا نتوقع افتتاح السهم من ٥٠ ريال إلى ١٠٠ ريال، ولكن أن يفتتح بـ ٣٥ وهو بـ ٣٢ يعني ٣ ريال ربح فقط وهو ما أشعرني بالذهول والصدمة".

وشكى عبد الله من المبالغة في مقارنة البعض بين أرامكو وشركة أبل، معتبرا أن الشركة الأمريكية "تصرف على 100 ألف موظف، بينما مصير شعب بأكمله مبني على أرامكو".

ويعد الاكتتاب العام لجزء من أسهم أرامكو ركنا أساسيا في برنامج الإصلاح الاقتصادي لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، المعروف باسم "رؤية 2030".

ويسعى المسؤولون إلى استقطاب عشرات مليارات الدولارات لتمويل مشاريع ضخمة ضمن هذا البرنامج.