المنتجات الإماراتية: لماذا يطالب سعوديون بمقاطعتها؟
أطلق مغردون سعوديون حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على "قلة جودتها" و"إشكالية تسويق منتجاتها".
وعبر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية عبر المغردون عن سخطم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما "مغشوش" أو "مقلد".
وشارك العديد من المغردين صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.
في المقابل، استنكر فريق من المغردين الدعوة لمقاطعة دول عربية كالإمارات، معتقدين أن ذلك "يحرض على الفرقة".
كما أكد البعض على العلاقة الوثيقة بين البلدين، مع المطالبة بتحسين المنتجات المصدرة إلى السعودية.
تجدد دعوات ضد "الدخان المغشوش"
وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ "مغشوشة" دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على "نكهة مختلفة" بعد إصدراها بغلاف جديد.
وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.
واستخدم المغردون وسم #الدخان_الجديد_مغشوش للتعبير عن غضبهم.
كما استنكر البعض رد فعل السلطات "المتأخر"، وتساءلوا عن سبب وصول المنتج المغشوش إلى "نقاط البيع أصلا" وعن "دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة".