أطلق مغردون سعوديون حملة على تويتر تدعو لمقاطعة المنتجات الإماراتية احتجاجا على "قلة جودتها" و"إشكالية تسويق منتجاتها".

مصدر الصورة Twitter @m3azzi Image caption عرض المغردون السعودين تجاربهم مع "منتجات إماراتية مغشوشة"

وعبر وسم #مقاطعة_المنتجات_الإماراتية عبر المغردون عن سخطم حيال إنتاج البضائع الإماراتية خارج دولة الإمارات وحظر بيعها داخل الدولة، إذ يرون أن معظمها إما "مغشوش" أو "مقلد".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Assh10195 #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

قضيه التبغ المغشوش ونداء المدخنين المتكرر فتح العيون على المنتجات الاخرى وصنع توعيه شامله للمستهلكين حول المنتجات الإماراتيه ، رب ضاره نافعه ، المقاطعه سلاح فتاك لن يتحمله الجشعون لن نرضى باقل مما يرضى به شعوب العالم ، لسنا فئران تجارب.

629❌ pic.twitter.com/QAVWZy8JOv — A.S💎 (@Assh10195) ١١ ديسمبر ٢٠١٩

وشارك العديد من المغردين صورا تظهر دول المنشأ لبعض المنتجات الإماراتية، ومعظمهما دول أخرى منها الصين، مما فسره البعض على أنه "غش" و"تدن" في جودة البضائع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @almuqran #مقاطعه_#مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه

ان انتشار السلع المقلدة والمغشوشة في أسواقنا يشكل خطراً على المواطن والوطن.



المواطن الصادق هو رجل الأمن الأول عندما لا يتستر على من يخالف القانون ولا يساعد من يسعى للإضرار بالوطن والمواطن.



قال رسول الله ﷺ من غشنا فليس منا — د. وفاء آل مقرن (@almuqran) ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Diib777 #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه



عطورات مقلده .. أجهزه مقلده .. دخان مغشوش .. وكثير من الأشياء التي نقرأ عنها مغشوشه الناس بلسان واحد تقول ( جاي من دبي ) او من ( جبل علي ) مصيبه إذا كان أقتصادهم ينمو على حساب تصدير الغش لجيرانهم ... — حسن الشهري (@Diib777) ١٠ ديسمبر ٢٠١٩

في المقابل، استنكر فريق من المغردين الدعوة لمقاطعة دول عربية كالإمارات، معتقدين أن ذلك "يحرض على الفرقة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KOhZZ8ED9XT4cL3 لماذا لا تتم مقاطعه الصين او المنتجات الاوروبيه او الامريكيه بدل #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه ؟ دائما نشوف على بعض ونترك الضرر الاكبر . الله يصلحنا — باشا (@KOhZZ8ED9XT4cL3) ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

كما أكد البعض على العلاقة الوثيقة بين البلدين، مع المطالبة بتحسين المنتجات المصدرة إلى السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @911Relaxed #مقاطعه_المنتجات_الاماراتيه دولة الامارات الشقيقه عزيزه علينا لكن نتمنى ان نكون اعزاء عليهم ايضاً وتحسين منتجاتها الموجهة للسعودية على الاقل حد الله مابيني وبين المنتجات الاماراتيه — !! (@911Relaxed) ١٢ ديسمبر ٢٠١٩

تجدد دعوات ضد "الدخان المغشوش"

وتزامنت حملة المقاطعة مع تجدد شكاوى مدخنين سعوديين من منتجات تبغ "مغشوشة" دخلت الأسواق السعودية مؤخرا، يقولون إنها تحتوي على "نكهة مختلفة" بعد إصدراها بغلاف جديد.

وعلى إثر ذلك، استدعت وزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء السعودية شركات التبغ وطالبتها بالإفصاح عن المكونات الجديدة والاستجابة لاستفسارات المستهلكين.

واستخدم المغردون وسم #الدخان_الجديد_مغشوش للتعبير عن غضبهم.

كما استنكر البعض رد فعل السلطات "المتأخر"، وتساءلوا عن سبب وصول المنتج المغشوش إلى "نقاط البيع أصلا" وعن "دور هيئة المواصفات والمقاييس والجودة".