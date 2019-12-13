أطلق مغردون لبنانيون يوم الجمعة حملة عصيان مدني تحت عنوان #مش_دافعين تدعو لعدم دفع رسوم الخدمات والضرائب والصكوك للمصارف. وتهدف الحملة إلى حث الدولة على تنفيذ مطالب الاحتجاجات التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر الصورة Twitter Image caption حملة في لبنان تدعو إلى عصيان مدني رفضا لدفع الضرائب والضغط على الحكومة اللبنانية للاستماع لمطالب الشعب.

وبرّر كثير من المغردين الامتناع عن دفع الفواتير بأنه إجراء "عادل" في ظل "عدم امتلاك اللبنانين لأموالهم بالأصل"، مشيرين إلى "فساد الدولة" وتعذر سحب الأموال من المصارف.

كما طالب كثيرون بالحصول على مستحقاتهم من الأموال قبل مطالبتهم بدفع الضرائب، بالإضافة إلى تخفيف أرباح المصارف، التي يرى محتجون أنها مكون أساسي في منظومة الفساد.

وفي ذات السياق، شارك العديد من المغردين في الحملة صورا شخصية وهم يحملون لافتات تدعو للعصيان وتطالب بـ "محاسبة الفاسدين".

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة وضعت قيودا على سحب الأموال من المصارف، مما أثار سخط المواطنين.

وانتشرت في الأسابيع الماضية مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي من داخل فروع المصارف، يظهر فيها مواطنون يعترضون على قرارات البنوك.

غياب الخدمات

ويعتقد فريق من المغردين أن عدم توفر الخدمات مثل المياه والكهرباء في البلاد يشكل سبباً رئيساً للإضراب، لأنهم "لا يتلقون أي خدمة مقابل ضرائبهم".

من جهة أخرى، حذّر بعض المغردين من الإقدام على هذه الخطوة، معتبرين أن عدم دفع فواتير خدمات المياه والكهرباء وقروض الإسكان قد ينعكس سلبا على المواطنين.

ويقول جمال إن "إفلاس المؤسسات العامة يعني توقف الخدمات وقد يؤدي إلى ظهور البديل المافياوي".