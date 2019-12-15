تجمعت نحو 60 امرأة تونسية، السبت، أمام مقر الحكومة، ورددن أغنية "المغتصب هو أنت".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية استجابة لمبادرة "فلقطنا" التي أطلقتها ناشطات في حملة "أنا زادة".

واستلهمت المشاركات في حملة "أنا زادة" فكرتهن من حملة "Metoo" التي ظهرت عام 2017 في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب الكشف عن تورط المنتج السينمائي هارفي واينستن في التحرش بالعديد من الممثلات.

وانتشرت الحملة التونسية إثر ظهور عضو مجلس منتخب حديثا في مقطع فيديو وهو "يمارس العادة السرية في سيارته أمام معهد ثانوي للفتيات".

ورغم أن النائب أنكر ما نسب إليه من اتهامات، لاتزال تونسيات تطالبن برفع الحصانة عنه ومحاسبته.

وتعد تشيلي الموطن الأصلي لنشيد "المغتصب هو أنت".

فقد قدمتها أول مرة حركة نسوية تدعى "لاس تيسيس" في اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي .

ووقفت نساء في صفوف متراصة أمام مؤسسات حكومية حول العالم وهن يضعن عصابات على أعينهن ويؤكدن رفضهن لتحمل أعذار التحرش الجنسي.