ناشطة جزائرية تطلب الطلاق بعد تصويت زوجها على الرئيس عبد المجيد تبون

طلبت الناشطة الجزائرية في مظاهرات الحراك صوفيا بلمان الطلاق من زوجها فورا، وذلك عبر بث مباشر في فيسبوك، عقب تصويته في الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المرشح حينها عبد المجيد تبون.

وطالبت صوفيا زوجها بالظهور العلني عبر بث مباشر، كي يعلن أنهما مطلقان، وهددته إن لم يفعل ذلك، ستطلب الخلع.

وفي رد مصور، رد زوجها وهو المغني الجزائري الشاب عراس، بالقول إنهما مطلقان منذ 12 عاما، وأنه حر يفعل ما يشاء، وينتخب أو يمتنع متى يشاء.

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