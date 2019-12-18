احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب الأربعاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

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وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية عام 2010، ووقع الاختيار على هذا التوقيت لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1973، قرارها بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.

ويتحمور موضوع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام حول دور الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها. وسيقام الاحتفال في مقر اليونسكو في باريس.

#اليوم_العالمي_للغة_العربية

وأطلق مغردون من مختلف البلدان العربية عدة وسوم للاحتفاء باللغة العربية.

وكان أكثرها استخداما وسوم: "#اليوم_العالمي_للغة_العربية" و"#يوم_اللغه_العربيه" و"اليوم العالمي" و"اللغه العربيه".

وظهرت تلك الوسوم في أكثر من 175 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.

ورأى كثيرون أن التحدي الأبرز الذي يواجه اللغة العربية هي صعوبة مواكبتها للمصطلحات العلمية والتكنولوجية.

وفي هذا الإطار طالب حاتم اليافعي مجمع اللغة العربية بالمسارعة إلى مواكبة التطور العلمي وتعريب المفاهيم والمصطلحات معتبرا اللغة العربية "لغة علم ومعرفة" و"ليست لغة عبادات وخطابة وأدب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Hatem_alyafai #اليوم_العالمي_للغة_العربية



العلم يتطور ويتوالد بإستمرار وتنشأ من هذه العلوم مفاهيم ومصطلحات علمية حديثة اغلبها غير معربة ،ولمواكبة التطور العلمي يجب المسارعة من مجامع اللغة العربية في تعريب هذه المفاهيم والمصطلحات،فاللغة العربية ليست لغة عبادات وخطابة وأدب هي لغة علم ومعرفة. — حاتم اليافعي ‎#لا_للتطبيع (@Hatem_alyafai) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وقال محمد الكرامي إن من الغريب أن لغة تحوي معاجمها 300 كلمة لاسم الأسد لم تنتج مفردة واحدة في الوقت الحاضر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MohammedAlkrame اللغة العربية مقدرتش تواكب التكنولوجيا ، اللغة نفسها اللي تصرف ٣٠٠ كلمة للاسد ما تجبش مفردة واحدة في الوقت الحاضر. لأن اللغة تطورها ملازم لتطور الثورة التكنولوجيا في البلد والوضع ميت والحمدالله https://t.co/nwTgj79a9R — Mohamed Alkrame (@MohammedAlkrame) ١٤ ديسمبر ٢٠١٩

واعتبر طارق شحرور أن اللغة العربية "تعيش في برج عال بعيد عن الواقع والتطور".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TarekShahrour مشكلة اللغة العربية أنها تعيش في برج عالي بعيد عن الواقع و التطور — د. طارق محمد شحرور (@TarekShahrour) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

أما عزام فاختصر التحديات التي تواجه اللغة العربية في ثلاث نقاط وهي: "استبدال الفصحى بالعامية وإسقاط الإعراب في الكتابة والنطق"، إضافة إلى "الدعوة إلى إغراق العربية في سيل من الألفاظ الأجنبية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aa_roha #اليوم_العالميّ_للّغة_العربيّة_2019م



استبدال الفصحى بالعامية.

إسقاط الإعراب في الكتابة والنطق .

الدعوة إلى إغراق العربية في سيل من الألفاظ الأجنبية .

كلها تحديات تواجه اللغة العربية. — عزّام (@aa_roha) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وفي سبيل تعزيز اللغة العربية أعلن محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، عن إطلاق "منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HHShkMohd بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية نطلق منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم ١٠٠٠ فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية ... موقع مدرسة الأكبر عربياً للتعليم الالكتروني واستفاد منه ٦٠ مليون طالب خلال عام واحد ... الحفاظ على اللغة العربية بحاجة لمبادرات أكثر من محاضرات. pic.twitter.com/6uHmMPkHmL — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

وقبل أيام، أعلنت شركة غوغل أن مساعدها الذكي الخاص باللغة العربية، أصبح متوفرا في جميع البلدان العربية وأن بمقدوره "فهم وتنفيذ مختلف الأوامر الصوتية مهما اختلفت اللهجة العربية وطريقة السؤال من شخص إلى آخر".

وبعيدا عن التحديات التي تواجه اللغة العربية اختار آخرون الاحتفال بهذا اليوم كل على طريقته.

فنشر المخرج السوري الليث حجو مقطع فيديو يجمع لقطات من مسلسلات كان قد أخرجها سابقا وتناول خلالها موضوع اللغة العربية بشكل كوميدي.

بينما جمع آخرون أبيات شعر تعبر عن جمال لغة الضاد وعظمتها.

أجانب يحتفلون باللغة العربية

سفارة المملكة المتحدة في العراق احتفت باليوم العالمي للغة العربية عبر فيديو يظهر موظفيها وهم يتحدثون باللغة العربية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UKinIraq احتفاءً بيوم اللغة العربية، طلبنا من موظفينا ان يحدثوننا قليلا عن سبب حبهم للغة العربية. شاهد ماذا قالوا في هذا الفيديو



To celebrate Arabic language day we asked our staff to tell us a bit about why they love Arabic. Watch our video!#ArabicLanguageDay #يوم_اللغة_العربية pic.twitter.com/dQp6SC8zz0 — UK in Iraq 🇬🇧🇮🇶 (@UKinIraq) ١٨ ديسمبر ٢٠١٩

كما شاركت أليسون كينغ، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحد حاولت فيه نطق بعض العبارات العربية الصعبة التي اقتُرحت عليها من بعض متابعيها.

وغرد السفير الروماني في تونس دان باللغة العربية للحديث عن مساهمة الحضارة العربية بتأسيس عصر النهضة في أوروبا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DanStoenescu كانت ترجمة روائع المفكرين العرب العظماء في الرياضيات و الفلسفة و الطب و الفيزياء و الفلك و التكنولوجيا و الفن و الفلاحة و الأدب، أساس عصر النهضة الأوروبية. ولهذا السبب، فإن اللغة العربية ليست فقط ناقلًا مهمًا للحضارة في أوروبا في العصور الوسطى، وإنما أيضًا حلقة وصل بين ثقافاتنا. pic.twitter.com/p6vUWakSLW — Dan Stoenescu (@DanStoenescu) ١٧ ديسمبر ٢٠١٩

كما نشر العاملون في مكتب تابع لكندا في الأراضي الفلسطينية رسالة بالفيديو للناطقين بالعربية.