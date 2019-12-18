#اليوم_العالمي_للغة_العربية: مغردون يناقشون صعوبة تطور لغة الضاد
احتفل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي العرب الأربعاء باليوم العالمي للغة العربية الذي يوافق الثامن عشر من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.
وأقرت الأمم المتحدة اليوم العالمي للغة العربية عام 2010، ووقع الاختيار على هذا التوقيت لأنه اليوم الذي اتخذت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 1973، قرارها بأن تكون اللغة العربية لغة رسمية سادسة في المنظمة.
ويتحمور موضوع احتفالات اليوم العالمي للغة العربية لهذا العام حول دور الذكاء الاصطناعي في صون اللغة العربية وتعزيزها. وسيقام الاحتفال في مقر اليونسكو في باريس.
#اليوم_العالمي_للغة_العربية
وأطلق مغردون من مختلف البلدان العربية عدة وسوم للاحتفاء باللغة العربية.
وكان أكثرها استخداما وسوم: "#اليوم_العالمي_للغة_العربية" و"#يوم_اللغه_العربيه" و"اليوم العالمي" و"اللغه العربيه".
وظهرت تلك الوسوم في أكثر من 175 ألف تغريدة على مدار 24 ساعة الماضية.
ورأى كثيرون أن التحدي الأبرز الذي يواجه اللغة العربية هي صعوبة مواكبتها للمصطلحات العلمية والتكنولوجية.
وفي هذا الإطار طالب حاتم اليافعي مجمع اللغة العربية بالمسارعة إلى مواكبة التطور العلمي وتعريب المفاهيم والمصطلحات معتبرا اللغة العربية "لغة علم ومعرفة" و"ليست لغة عبادات وخطابة وأدب".
وقال محمد الكرامي إن من الغريب أن لغة تحوي معاجمها 300 كلمة لاسم الأسد لم تنتج مفردة واحدة في الوقت الحاضر.
واعتبر طارق شحرور أن اللغة العربية "تعيش في برج عال بعيد عن الواقع والتطور".
أما عزام فاختصر التحديات التي تواجه اللغة العربية في ثلاث نقاط وهي: "استبدال الفصحى بالعامية وإسقاط الإعراب في الكتابة والنطق"، إضافة إلى "الدعوة إلى إغراق العربية في سيل من الألفاظ الأجنبية".
وفي سبيل تعزيز اللغة العربية أعلن محمد بن راشد، حاكم إمارة دبي، عن إطلاق "منهج دراسي متكامل للغة العربية عبر موقع مدرسة يضم 1000 فيديو تعليمي لكافة المراحل الدراسية".
وقبل أيام، أعلنت شركة غوغل أن مساعدها الذكي الخاص باللغة العربية، أصبح متوفرا في جميع البلدان العربية وأن بمقدوره "فهم وتنفيذ مختلف الأوامر الصوتية مهما اختلفت اللهجة العربية وطريقة السؤال من شخص إلى آخر".
وبعيدا عن التحديات التي تواجه اللغة العربية اختار آخرون الاحتفال بهذا اليوم كل على طريقته.
فنشر المخرج السوري الليث حجو مقطع فيديو يجمع لقطات من مسلسلات كان قد أخرجها سابقا وتناول خلالها موضوع اللغة العربية بشكل كوميدي.
بينما جمع آخرون أبيات شعر تعبر عن جمال لغة الضاد وعظمتها.
أجانب يحتفلون باللغة العربية
سفارة المملكة المتحدة في العراق احتفت باليوم العالمي للغة العربية عبر فيديو يظهر موظفيها وهم يتحدثون باللغة العربية.
كما شاركت أليسون كينغ، الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في تحد حاولت فيه نطق بعض العبارات العربية الصعبة التي اقتُرحت عليها من بعض متابعيها.
وغرد السفير الروماني في تونس دان باللغة العربية للحديث عن مساهمة الحضارة العربية بتأسيس عصر النهضة في أوروبا.
كما نشر العاملون في مكتب تابع لكندا في الأراضي الفلسطينية رسالة بالفيديو للناطقين بالعربية.