احتفاءً بيوم اللغة العربية، طلبنا من موظفينا ان يحدثوننا قليلا عن سبب حبهم للغة العربية. شاهد ماذا قالوا في هذا الفيديو



To celebrate Arabic language day we asked our staff to tell us a bit about why they love Arabic. Watch our video!#ArabicLanguageDay #يوم_اللغة_العربية pic.twitter.com/dQp6SC8zz0