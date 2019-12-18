وفاة الكويتي سعد السبيعي دهسا تعيد الجدل بشأن حماية الدارجين

توفي الدراج الكويتي سعد السبيعي إثر حادث مروري دهسا في الكويت، وكان أبرز من طالبوا الحكومة والبرلمان بتخصيص مسارات طرقية خاصة لراكبي الدراجات. تحدثنا في ترندينغ مع رئيس مجلس إداردة النادي الكويتي للدراجات الهوائية المهندس نائل عبدالله العوضي عن هذا الحادث مسبل حماية راكبي الدراجات في الكويت.

برنامج #بي_بي_سي_ترندينغ:

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