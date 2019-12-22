محمد شحرور: المفكر الإسلامي يثير سجالا حتى بعد وفاته

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غيب الموت، مساء السبت، الباحث والمفكر السوري، محمد شحرور عن عمر ناهز 81 عاما.

ونقل جثمان المفكر السوري من العاصمة الإماراتية أبوظبي حيث وافته المنية إلى دمشق، وفقا لحسابه الرسمي على تويتر.

ونعى مدونون وكتاب عرب المفكر الراحل ووصفوه بأنه أبرز "رواد النهضة الفكرية الإسلامية".

ورأى البعض أن شحرور "أنقذ أجيالا من التعصب والأفكار الرجعية بتقديمه قراءات معاصرة للنصوص الدينية ترتكز على إعمال العقل والنقد ".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sameh_asker وفاة الدكتور محمد شحرور منذ قليل

رحم الله عالمنا الجليل وغفر له، فقد كان عقلا أضاء للملايين عقولهم وساهم في حركة التنوير الحالية بكل إخلاص وجهد..

كان المرحوم يسعى لعقلنة الدين وإعادة الاجتهاد التأويلي وقد نجح في صناعة مدرسة باسمه ستظل خالدة في علم التفسير — سامح عسكر (@sameh_asker) ٢١ ديسمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @altamimi14 لسنين طوال كنت أرفض أن أقرأ لـ #محمد_شحرور أو أشاهد مقاطعه، (لأنني كنت أسمع عنه كذباً)!

وما إن قررت أن أقرأ له حتى أدركت أني فوّت على نفسي الكثير لعدم قراءتي لقامة دينية وعقلية عظيمة مثله، وكنت متعمقاً في الجهل لعدم إطلاعي على كتبه النفيسة

>يوماً ما سيدرك الكثير خطأهم، كما أدركته pic.twitter.com/um9xjhahFE — إبراهيم المنيف (@altamimi14) ٢١ ديسمبر ٢٠١٩

ورغم إشادتهم بإسهامات شحرور الفكرية، أبدى البعض تحفظه على المناهج العلمية التي يتبعها المفكر السوري في قراءة النص الديني.

في المقابل، يذهب المعترضون على فكر شحرور إلى حد اتهامه بالزندقة وطالبوا بحظر كتاباته لأنها تشكل مساسا بـ"ثوابت الدين"، حسب رأيهم.

ويقولون إن أطروحاته تتلخص في محاولة تطويع النصوص لتوائم مبادئ الفكر الماركسي.

في حين ينفي آخرون ذلك قائلين إنه "كان يدعو إلى التعامل المباشر مع النص الديني بدلا من تأويلات الفقهاء القدامى".

من هو محمد شحرور؟

ولد شحرور في دمشق عام 1938 ودرس الهندسة المدنية في موسكو.

وعمل مدرسا للهندسة في جامعة دمشق، بعد أن حصل على شهادة الماجستير والدكتوراه في إيرلندا.

منذ السبعينات، كرس شحرور وقته لدراسة القرآن وأصدر نحو 13 كتابا ومؤلفا حول هذا الموضوع.

وفي سنة 1990، أصدر مؤلفه "الكتاب والقرآن ـ قراءة معاصرة" الذي أثار جدلا فكريا كبيرا في العالم العربي والإسلامي.

ويعد ذلك الكتاب اللبنة الأساسية لجميع أفكار شحرور، بحسب قرائه.

ويدعو شحرور إلى فكرة عقلنة النص الإسلامي، وتأسيس مجتمع مدني تحكمه القوانين المدنية موضحا أن "أوروبا في تقدم مستمر لأن التدين فيها فردي ومبني على القيم الأخلاقية".

ويرى شحرور أن الفقهاء في الإسلام ركزوا على النقل وغيبوا الأسلوب النقدي.

وزاد الجدل حول شحرور وأطروحاته في السنوات الأخيرة إثر ظهوره في برامج تلفزيونية.

وبحسب تأويلات المفكر الإسلامي، فإن القوامة يمكن أن تكون للمرأة، وأن المساواة في الميراث واجبة وأن الحجاب عرف اجتماعي ليس له علاقة بالدين الإسلامي.