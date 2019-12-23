جمال خاشقجي: جدل في السعودية بعد تبرئة سعود القحطاني وأحمد العسيري من تهمة قتله
أثار بيان النيابة العامة السعودية بتبرئة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري من تهمة قتل الصحفي جمال خاشقجي كثيرا من الجدل بين المغردين السعوديين.
وكشف النائب العام السعودي في مؤتمر صحفي عقد يوم الإثنين عن صدور أحكام بإعدام خمسة أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وبحسب النيابة فلم توجه أية اتهامات للقحطاني وأحمد العسيري "لعدم ثبوت إدانتهم في القضية في الحق العام والحق الخاص".
#جمال_خاشقجي
وفور انتهاء المؤتمر الصحفي الخاص للنائب العام السعودي، اشتعل التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة باستخدام عدة وسوم كان أبرزها: "#جمال_خاشقجي" و"#سعود_القحطاني" و"#النيابة_العامة"و "#أحمد_عسيري".
وظهرت تلك الوسوم في أكثر من 60 ألف تغريدة في غضون ساعتين من صدور المؤتمر الصحفي.
وانقسم المغردون بين مشيد بعدالة ونزاهة القضاء في المملكة وآخر اعتبر أن الحقيقة جرى تعميمها.
وعلق حساب معتقلي الرأي، المهتم بشؤون المعتقلين في السعودية، قائلا: "النيابة العامة تعيد ملف خاشقجي إلى المُربع الأول متجاهلة جميع التقارير الدولية والتسجيلات المتعلقة بالجريمة".
وتسائل الحساب عن مكان جثة جمال خاشقجي.
واعتبر مغرد آخر، عرف عن نفسه باسم "الزعيم العالمي"، أن "أمر القبض عليه (القحطاني) وعلى العسيري" كان "لتسكيت الغرب فقط" معتبرا الأمر "مسرحية جديدة".
ورأى وليد الهزاع أن هناك "تلاعبا كبيرا تقوم به السلطات الآن" من خلال تجنب "ذكر أي من الأسماء الواقع عليها الأحكام "الابتدائية" بالقتل والسجن" و" تبييض 3 أسماء ومنحها حصانة قانونية".
أما مشاري المالكي فوصف تصريح النائب العام بـ "الغريب" والمدروس مسبقا" متسائلا: "إذا كان لا يوجد نية مسبقة لماذا يقتل؟"
في المقابل تباهى آخرون بنزاهة القضاء السعودي وعدالته.
فرأى محمد الغامدي أن القضاء السعودي أثبت مرة أخرى "نزاهته وعدله" معتبرا ما جاء في بيان النيابة العامة "لا يدع مجالاً للشك بقدرة القضاء السعودي وصدقيته في إحقاق الحق، ورد المظالم".
واعتبر أحمد سيد أن "القانون لا يُطبّق حسب الأهواء والمُنى، القانون مبنيّ على قرائن وأدلة إما تثبت التهمة أو تقضي بالبراءة وهذا ما حدث في قضية خاشقجي".
ونشر آخرون صورا لسعود القحطاني محتفلين بصدور حكم البرائة بحقه.
فقال محمد التوم "معالي المستشار #سعود_القحطاني رجل فيه دين وخير ونستبعد من وقت القضية دخوله في مقتل #جمال_خاشقجي".
واعتبر فارس الهمزاني أن "لا شيء يعلو فوق صوت الحق، إذا صح ناطِقُه وطَبق العدل بأكملِه".