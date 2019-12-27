"صدام حسين" يمنع من دخول الكويت

تمكن فريق يمني من لاعبي رياضة الجودو من دخول الكويت، والمشاركة في بطولة عربية مقامة هناك، بينما لم يمنح مدرب الفريق نفسه تأشيرة للدخول.

وتبين فيما بعد أن السبب في ذلك أنه يحمل اسم صدام حسين.

وقدم مسؤول في الاتحاد الكويتي لرياضة الجودو اعتذارا عن عدم تمكن المدرب من دخول الكويت، والمشاركة مع فريقه في البطولة.

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