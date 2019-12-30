نقل تماثيل كباش آثرية إلى ميدان التحرير يثير انتقادات في مصر

مصدر الصورة ullstein bild Image caption صورة لتماثيل الكباش المتراصة في باحات معبد الكرنك.

فوجئ مراقبون ومهتمون بالآثار في مصر بقرار حكومي يهدف إلى نقل 4 تماثيل فرعونية من معبد الكرنك إلى ميدان التحرير، في إطار خطة لتحسين ساحات القاهرة.

وأطلق باحثون في علم الآثار وسم "#ضد_نقل_تماثيل_الكباش_بالكرنك"، للمطالبة بوقف نقل التماثيل من مكانها الأصلي، فيما كانت وزارة الآثار المصرية قد شرعت فعليا في تنفيذ القرار.

وقد نشرت صفحة مجلس الوزراء على فيسبوك بيانا أوضحت فيه تفاصيل عملية تطوير ميدان التحرير، التي تضم أيضا نقل مسلة فرعونية.

وتتخذ التماثيل المراد نقلها جسم أسد ورأس كبش. وتقع ضمن مجموعة تضم 60 "كبشا" توجد بالفناء الأول خلف الصرح الأول بمعبد الكرنك بمدينة الأقصر.

مخاطر

وتوجه نشطاء وعلماء آثار بمذكرة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تلتمس تدخله لوقف عملية نقل التماثيل باعتبارها "مخالفة للمواثيق الدولية للحفاظ على التراث الحضاري للشعوب".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @monznomad احنا بنعمل التماس لرئاسة الجمهورية لوقف نقل ال4 كباش من معبد الكرنك لميدان التحرير، اللي يحب يضم اسمه، يبعتلي دي ام بالإسم والتايتل، وياريت نخرج الخناقات السياسية بره المنشن ده - شكرا! — Monica Hanna (@monznomad) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @The_Salehs مبادىء اليونسكو معروفة لكل العاملين و المهتمين بالآثار : "لا ينقل الاثر من مكانه او محيطه الطبيعى الا لدواعى انقاذه من الفناء" ... نقل كباش الكرنك الى القاهرة من اجل تزيين ميدان ، هى فضيحة ثقافية و جريمة حضارية .. استشيروا علماء مصر فى شئون اختصاصهم #كفايةـفضايح بقى https://t.co/k6OBPj6pIs — Heba Saleh (@The_Salehs) ٢٨ ديسمبر ٢٠١٩

واستشهدوا بميثاق البندقية الذي تبنته منظمة اليونسكو ووقعت عليه مصر عام 1974.

وينص الميثاق على أنه: "لا يمكن فصل المعلم التاريخي عن النسيج الحضاري الذي هو جزء منه، ولا يكون ذلك مقبولا إلا في حالة الضرورة القصوى".

وقالت مونيكا حنا، رئيس قسم الآثار في الأكاديمية البحرية بأسوان، إن مصر "ستخل بتلك الاتفاقيات الدولية في حال أقدمت على نقل تلك الكباش".

وتلفت في تصريح لبي بي سي إلى أن الوضع الصحيح للكباش يجب يكون في خطوط متوازية لا في شكل دائري حول المسلة.

وتضيف أن تلك القطع الأثرية ستنقل من بيئة جافة (الأقصر في جنوب مصر) إلى بيئة عالية الرطوبة (ميدان التحرير بالقاهرة) إضافة إلى تعرضها لنسب عالية من الغازات الضارة مثل أول وثاني أكسيد الكربون.

وتتابع مونيكا أن ذلك سيضر بتلك التماثيل "المصنوعة من الحجر الرملي مما سيصعب عملية ترميمها".

ويرى كثيرون أن نقل تماثيل الكباش من مكانها سيفقدها قيمتها التاريخية ويحولها إلى حجارة عادية.

كما عبروا عن خوفهم من تعرض تلك التماثيل للتخريب واقترحوا على الحكومة تنظيم مسابقة لاستنساخ مجسمات دقيقة للكباش الجاري نقلها.

وتؤيد مونيكا حنا استنساخ التماثيل الأثرية عوضا عن نقلها من الأقصر مشيرة إلى أن "التماثيل الموجودة في ساحة "بلازا فلامينيو" في روما هي مجسمات حديثة لأسود وليست تماثيل أثرية".

توضيح

في المقابل دافع مدونون عن فكرة نقل التماثيل إلى ميادين عامة لتزيينها ولتعريف السياح بتاريخ مصر الثري.

كما أوضح مصطفى الصغير، مدير آثار معبد الكرنك، أن التماثيل المنقولة من المعبد إلى ميدان التحرير ليست من بين تلك الموجودة على طريق الكباش".

وبيّن الصغير أنه تم اختيارها من بين قطع أخرى موجودة خلف واجهة المعبد (الصرح الأول) على جانبي الفناء، خلف مباني الطوب اللبن (الطيني) التي تركها المصري القديم أثناء أعمال بناء الصرح الأول.

لكن هذه التوضيحات لم تقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نشروا صورا لتماثيل أسود جسر قصر النيل، مبرزين ما تتعرض له من أضرار.

كما أعلن محامو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، للمطالبة بإلغاء القرار.

"أقدم طريق في العالم"

مصدر الصورة Getty Images

وتعد التماثيل التي تتخذ رأس كبش رمزا من رموز الإله "أمون رع". ويرجع تاريخها إلى نحو 3500 عام.

وطريق الكباش هو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك مرورا بمعبد موت.

غير أن مصطفى الوزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، قال إن الاسم الصحيح للطريق هو "طريق أبو الهول" الذي يعد "أقدم طريق في العالم".

وتتراص على جوانب الطريق تماثيل من الحجر الرملي على هيئة "أبو الهول" برأس كبش بداية من الصرح العاشر بالكرنك حتى بوابة معبد موت.

وقد تم تشييد ذلك الجزء من الطريق خلال عصر الأسرة الثامنة عشرة، ثم قام الملك "نختنبو الأول" أحد ملوك الأسرة الثلاثين ببناء الجزء المتبقي من الطريق الذي تصطف على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس إنسان، بحسب ما ذكره موقع وزارة الآثار والسياحة.

ويعد الطريق هاما للغاية في حياة المصريين القدماء، إذ شهد احتفالات أعياد "الأوبت" أو الاحتفال بموسم فيضان النيل.

مصدر الصورة Getty Images Image caption أعلى الصورة: تماثيل أبو الهول أمام معبد الأقصر. أسفل الصورة: تماثيل الكباش أمام معبد الكرنك.

وقد أضيفت ملحقات للطريق في عصور مختلفة، كالحمامات ومخازن لحفظ النبيذ.

وانطلقت أعمال التنقيب في نهاية الأربعينات من القرن الماضي، ليكتشف في الخمسينيات بداية الطريق من جهة معبد الأقصر ثم توالت علميات الكشف في ستينيات وثمانينات القرن الماضي.

وتوقفت علميات التنقيب بعد ثورة 25 يناير 2011 لتستأنف في 2017.

عمليات نقل سابقة

وسبق أن نقلت السلطات المصرية "مسلات صان الحجر" من محافظة الشرقية وتماثيل وآثار من موقع "ميت رهينة" التاريخي إلى القاهرة.

ونقلت وزارة الآثار قبل عامين تمثال رمسيس الثاني من ميدان شهير بوسط القاهرة لا يزال يحمل اسمه إلى بهو المتحف المصري الكبير.

وبررت الوزارة القرار وقتها بأنه خطوة ضرورية لحماية التمثال من الأضرار الناجمة عن التلوث. ويزن التمثال، المنحوت من حجر الجرانيت الوردي، 83 طنا.

كما قطعت مقبرة "توتو" من محافظة سوهاج ونقلتها إلى متحف العاصمة الإدارية الجديدة.