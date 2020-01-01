نزوح نحو البحرين وفي السودان تمديد لـ 2019.. كيف احتفل العرب بالسنة الجديدة؟
عمت الاحتفالات مختلف العواصم العربية ترحيبا برأس السنة الميلادية الجديدة 2020. وتنوعت مظاهر الاحتفال بين البلدان بين الحفلات الموسيقية وإطلاق الرصاص والألعاب النارية.
واحتشد آلاف الأشخاص فى الميادين الرئيسية في عدة مدن عربية، تزينت سماؤها بالألعاب النارية وسط جو من الفرح والبهجة.
وفي السعودية، وعلى الرغم من أجواء الانفتاح والحفلات الموسيقية التي تشهدها المملكة مؤخرا، تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ازدحاما شديدا للسيارات على جسر الملك فهد باتجاه البحرين بما يشبه النزوح لقضاء ليلة رأس السنة هناك.
وأكّدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الجسر شهد عبور نحو 60 ألف مسافر باتجاه مملكة البحرين في ليلة رأس السنة.
#ما_تقوص | #ثورة_رأس_السنة
وفي لبنان كانت الاحتفالات مختلفة هذا العام فقد توجه الآلاف من مختلف المناطق اللبنانية إلى ساحة الشهداء في بيروت إحياء لليلة رأس السنة تحت عنوان "ثورة رأس السنة" وسط هتافات مطالبة بمحاسبة الفاسدين.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الكثير من اللبنانيين عن غضبهم بعدما شهد العديد من المناطق اللبنانية إطلاق الرصاص ابتهاجا بقدوم العام الجديد، على الرغم من الحملات التوعوية التحذيرية التي أطلقها ناشطون قبل أيام.
ونشر السيد علي صورة لسيارة تعرضت لأضرار جراء الرصاص الطائش في منطقة طرابلس شمال لبنان.
واعتبر علي مراد أن لبنان متجه نحو "المجاعة والحرمان والخراب" في حين يحتفل بعض الشبان حاملي السلاح برأس السنة، متسائلا: "إلى متى ستبقى هذه الظاهرة؟.
طرائف
وبعيدا عن التجمعات الكبيرة والألعاب النارية والرصاص الطائش، يبدو أن 2019 كانت سنة جميلة في السودان فأراد أحد الموظفين في مطار الخرطوم تمديدها يوما إضافيا.
فقد تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ختم المغادرة على أحد جوازات السفر مع تاريخ 32 ديسمبر/كانون الأول 2019.