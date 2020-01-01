نزوح نحو البحرين وفي السودان تمديد لـ 2019.. كيف احتفل العرب بالسنة الجديدة؟

عمت الاحتفالات مختلف العواصم العربية ترحيبا برأس السنة الميلادية الجديدة 2020. وتنوعت مظاهر الاحتفال بين البلدان بين الحفلات الموسيقية وإطلاق الرصاص والألعاب النارية.

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واحتشد آلاف الأشخاص فى الميادين الرئيسية في عدة مدن عربية، تزينت سماؤها بالألعاب النارية وسط جو من الفرح والبهجة.

وفي السعودية، وعلى الرغم من أجواء الانفتاح والحفلات الموسيقية التي تشهدها المملكة مؤخرا، تناقل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر ازدحاما شديدا للسيارات على جسر الملك فهد باتجاه البحرين بما يشبه النزوح لقضاء ليلة رأس السنة هناك.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahad_alahmdi88 60 ألفاً غادروا جسر الملك فهد إلى #البحرين في ليلة رأس السنة.

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رسالة مباشرة إلى مسؤولي الترفيه والسبب رفع الأسعار والتذاكر كذلك المولات لدينا لاتنظيم ولا شيء يفتح النفس غير كل مول وسطه نافورة ومويتها لها شهر بدون نظافة. pic.twitter.com/tTOHaG8B6p — فهد الأحمدي (@fahad_alahmdi88) ١ يناير ٢٠٢٠

وأكّدت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، أن الجسر شهد عبور نحو 60 ألف مسافر باتجاه مملكة البحرين في ليلة رأس السنة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @K_F_Causeway إيضاحًا لما تم تداوله يوم أمس، تؤكد المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بأن #جسر_الملك_فهد شهد إنسيابية تامة في آخر يوم من عام 2019 رغم الأعداد الكبيرة من المسافرين والتي تجاوزت 101 ألف مسافراً بالاتجاهين وعدد 59,729 مسافرا بإتجاه البحرين بجهود كبيرة من الإدارات العاملة في كلا الجانبين — المؤسسة العامة لجسر الملك فهد (@K_F_Causeway) ١ يناير ٢٠٢٠

#ما_تقوص | #ثورة_رأس_السنة

وفي لبنان كانت الاحتفالات مختلفة هذا العام فقد توجه الآلاف من مختلف المناطق اللبنانية إلى ساحة الشهداء في بيروت إحياء لليلة رأس السنة تحت عنوان "ثورة رأس السنة" وسط هتافات مطالبة بمحاسبة الفاسدين.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي عبر الكثير من اللبنانيين عن غضبهم بعدما شهد العديد من المناطق اللبنانية إطلاق الرصاص ابتهاجا بقدوم العام الجديد، على الرغم من الحملات التوعوية التحذيرية التي أطلقها ناشطون قبل أيام.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Neshan الساعة 12:40 .

عدد الأغبياء الذين يُطلِقون الرّصاص

لا يُحصى!

نعم.

هؤلاء أ غ ب ي ا ء!

ويَتَباهونَ بِغبائِهم!

رؤوس خالية من الأدمِغَة! — نيشان (@Neshan) ٣١ ديسمبر ٢٠١٩

ونشر السيد علي صورة لسيارة تعرضت لأضرار جراء الرصاص الطائش في منطقة طرابلس شمال لبنان.

واعتبر علي مراد أن لبنان متجه نحو "المجاعة والحرمان والخراب" في حين يحتفل بعض الشبان حاملي السلاح برأس السنة، متسائلا: "إلى متى ستبقى هذه الظاهرة؟.

طرائف

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وبعيدا عن التجمعات الكبيرة والألعاب النارية والرصاص الطائش، يبدو أن 2019 كانت سنة جميلة في السودان فأراد أحد الموظفين في مطار الخرطوم تمديدها يوما إضافيا.

فقد تناقل مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر ختم المغادرة على أحد جوازات السفر مع تاريخ 32 ديسمبر/كانون الأول 2019.