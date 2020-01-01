"حد شاف جوزي" هي مجموعة على فيسبوك في مصر من أجل الكشف عن خيانة الرجال. وتقوم فكرة المجموعة على وضع صورة الزوجة صورتها برفقة زوجها من أجل سؤال العضوات إذا كنّ يعرفنه، أو من يتقدم لها شاب بإمكانها البحث عنه ومعرفة معلومات من خلال المجموعة. القائمات على المجموعة تقلن إن الموضوع في أغلب الأحيان ليس جديا ويتخلله المزاح. في المقابل اعتبر البعض أن المجموعة تهدف إلى خراب البيوت.

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